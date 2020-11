Gel igienizzante fai da te: come prepararlo in pochi passaggi

Scopri come creare il tuo gel igienizzante seguendo alcuni passaggi semplici. E’ sufficiente attenersi alla nostra guida

Da parecchi mesi la sanificazione degli ambienti e la cura della propria igiene personale assumono una rilevanza ancor più importante.

Quante volte ci è capitato di imbatterci in situazioni sgradevoli in giro per la città, o all’interno dei mezzi pubblici? Ora che il coronavirus imperversa, utilizzare la mascherina fa tutta la differenza, anche se ci provoca fastidio o dolore. E, allo stesso modo, è importante igienizzare continuamente le mani.

Certo, come in tutte le situazioni, abusare dell’uso del gel per le mani può essere controproducente. Inoltre non tutti gli esercizi commerciali sono dotati di gel gradevole all’odore e al tatto, lasciandoci comunque una brutta sensazione una volta utilizzato.

Vale la pena seguire i nostri consigli e preparare un gel igienizzante direttamente a casa vostra, nel tempo libero. Il gel sarà a base di alcool ma potrete aggiungere degli olii essenziali per migliorarne la fragranza.

Gel igienizzante fai da te: come prepararlo

Innanzitutto cominciamo con elencare gli ingredienti necessari ad ottenere il gel. Per prepararlo dovrete munirvi di:

160 ml di alcool denaturato (alcool isopropilico)

80 ml di puro gel di aloe vera (preferibilmente senza additivi)

8-10 gocce di olio essenziale, per esempio di lavanda, cannella, menta o chiodi di garofano

Ciotola

Cucchiaio

Imbuto

Contenitore di plastica

Una volta presi tutti gli ingredienti, cominciate col mischiare in una ciotola l’alcool e l’aloe vera. La miscela da ottenere dovrà essere completamente uniforme: se preferite una miscela più densa, aggiungete un cucchiaio di aloe; viceversa, aggiungete un cucchiaio di alcool.

Successivamente, aggiungete alla miscela gli olii essenziali. Contate le gocce, 8 dovrebbero essere sufficienti, ma se il profumo emanato non è abbastanza per voi, potrete aggiungerne altre.

Una volta finito, versate con l’imbuto la miscela all’interno del contenitore di plastica. Se deciderete di portare il gel con voi durante la giornata, meglio scegliere una piccola bottiglia spremibile. Gli eventuali avanzi del gel andranno conservati in un barattolo a chiusura ermetica.

Dunque, che aspettate: seguite questi semplici passaggi e avrete il vostro gel fai da te.