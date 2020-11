Morte di Maradona, la terna della smorfia napoletana da giocare

Morte di Maradona, la smorfia napoletana ha già pronti i numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto per l’estrazione di domani, 26 novembre

La morte improvvisa di Diego Maradona, notizia arrivata in Italia attorno alle 17 di oggi, ha sconvolto tutto il mondo e non solo quello del calcio. A Napoli, dove era ed è ancora considerato al pari di un re, si stanno già anche attrezzando, ogni evento è legato anche alla smorfia e ai numeri del Lotto. E domani, 26 novembre, sarà tempo di estrazioni per Lotto e Superenalotto.

Consultando gli esperti, ci hanno suggerito un terno secco da giocare sulla ruota di Napoli, ovviamente. I numeri sono 25, come il giorno della sua morte, 10 come la maglia che lo ha reso immortale, e 47 che nella smorfia è il morto. Se poi volete allargare il discorso al Superenalotto potete aggiungere a questi tre numeri l’11, come il mese di novembre, l’86 come l’anno della ‘Mano de Dios’ e della vittoria ai Mondiali, e il 90, anno dell’ultimo scudetto con il Napoli.

Lotto, tutti i ritardi sulle ruote giocate in Italia: consultateli prima di giocare

Se invece volete scegliere di testa vostra, ecco i numeri ritardatari che mancano da più tempo sulle varie rote del Lotto italiano

BARI 42 46 41 32 44 1 33 75 37 62 *

Ritardo 74 68 64 62 61 59 54 48 48 45

CAGLIARI 2 35 90 88 6 60 77 8 24 64

Ritardo 117 58 56 54 52 46 44 40 39 38

FIRENZE 21 54 40 70 73 72 28 49 77 64

Ritardo 89 64 61 55 54 54 41 40 40 40

GENOVA 18 50 54 82 80 76 43 65 77 41

Ritardo 123 97 73 63 61 60 51 49 43 40

MILANO 55 67 61 53 20 54 62 76 8 19

Ritardo 85 74 70 67 63 60 53 53 48 47

NAPOLI 37 36 64 1 83 82 55 30 22 3

Ritardo 116 99 82 81 48 48 47 42 42 34

PALERMO 75 46 15 82 43 68 16 3 5 45

Ritardo 89 65 56 55 52 49 40 38 38 36

ROMA 87 86 47 24 50 41 15 59 7 80

Ritardo 108 60 57 54 48 46 42 41 40 38

TORINO 59 13 24 89 86 23 4 9 37 72

Ritardo 64 59 56 54 52 44 42 38 36 36

VENEZIA 59 61 30 11 73 88 86 38 22

Ritardo 70 60 53 49 48 47 44 44

*Nella prima riga il numero ritardatario e nella seconda, per ogni ruota, la settimana di ritardo , dalla più vecchia alla più recente