Jennifer Lopez ha lasciato i fan a bocca aperta, pubblicando a sorpresa uno scatto che la ritrae senza niente addosso.

Jennifer Lopez è una delle cantanti più belle di sempre. Nonostante non sia più giovanissima, ha da poco compiuto 51 anni, conserva tutto il suo charme e non ha nulla da invidiare al fisico di una ventenne.

Tant’è che nelle scorse ore ha bloccato Instagram, pubblicando uno scatto che la immortala senza niente addosso, mostrando al pubblico della rete un fisico scultoreo tutto da ammirare, proprio come mamma l’ha fatta.

La cantante portoricana, ancora una volta, sa come tenere l’attenzione ben alta su di sé. Lo scatto, infatti, in soltanto pochi minuti dalla sua pubblicazione, è diventato virale, collezionando numerosi cuori e like e gli apprezzamenti sul fisico della Lopez, da fan di tutto il mondo, non sono di certo mancati.

Jennifer Lopez senza niente addosso ha conquistato il web, ma come mai ha scelto di pubblicare questo scatto che la immortala in tutta la sua sensualità? Dietro questa scelta, infatti, c’è un motivo ben specifico.

Jennifer Lopez annuncia il nuovo singolo: scatto mozzafiato sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Lo scatto pubblicato da Jennifer Lopez su Instagram non è una semplice fotografia, fatta in un momento di vanità o per dimostrare agli utenti della rete che una donna può essere ugualmente bellissima anche se non ha 20 anni come un tempo, ma è la copertina del suo nuovo singolo.

La cantante, che è stata esclusa dai Grammy Awards come i The Weekend, creando scompiglio tra il popolo della rete, ha annunciato al popolo della rete l’uscita del suo ultimo brano, In The Morning, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da questo venerdì.

Per l’occasione Jennifer Lopez ha scelto di posare per uno scatto un po’ diverso rispetto a quelli che aveva abituato al suo pubblico, scegliendo di mettersi in posa senza indossare nessun abito, nemmeno l’intimo, lasciandosi andare ad una gloriosa posa su uno sfondo nero, semplice, che non fa altro che esaltare la sua straordinaria bellezza.

Il popolo di Instagram ha apprezzato e non poco la nuova foto promozionale, tanta da mettere in secondo piano la canzone per concentrarsi sulle scultoree forme della cantante e come dargli torto visto che Jlo in questo modo non si era mai vista e non aspettano altro che poterla ammirare sempre in questo modo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jlo ha fatto di nuovo colpo, e dopo il successo ottenuto grazie alla collaborazione con Maluma, è pronta a scalare le classifiche del mondo intero per dimostrare ancora una volta che lei è l’unica regina e gli utenti della rete non potrebbero essere più che d’accordo, ma non per questo nel frattempo di poter ascoltare la sua nuova canzone si godono e apprezzano lo stupendo scatto che ha scelto di donare a tutti loro, dimostrando che una donna è bella sempre. In particolar modo lei.