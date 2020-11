Chi è Daria Nicolodi, la donna che è stata compagna di vita di Dario Argento e madre di Asia Argento e Anna Ceroli.

Icona indiscussa dei film horror, Daria Nicolodi è stata musa dei tantissimi film del più grande registra di film horror italiano se non del mondo, Dario Argento.

Aspetto decisivo della vita e della carriera di Daria Nicolodi è stato proprio lui Dario Argento.

La giovane attrice lo conobbe nel 1974 durante il casting per il film Profondo rosso in cui di lei ci resta una interpretazione memorabile.

Dalla loro relazione nacque, nel 1975, la figlia secondogenita Asia, che la rese nonna di due nipoti nati rispettivamente nel 2001 e nel 2008.

Precedentemente infatti la Nicolodi aveva avuto una relazione amorosa con lo scultore Mario Ceroli.

Dall’amore nato tra i due nacque il 9 giugno del 1972 la sua figlia primogenita, Anna, deceduta in un incidente stradale il 29 settembre 1994.

Il 1974 lo ricorderà per sempre come l’anno in cui ha conosciuto il suo partner sul lavoro e nella vita quotidiana, Dario Argento.

Il sodalizio amoroso si concluse nel 1985 con la separazione fra di due dopo 11 anni di fidanzamento, quando Anna aveva 13 anni ed Asia 10.

Daria Nicolodi: la donna che fece innamorare Dario Argento ed il pubblico italiano in “Profondo rosso”

Attrice e sceneggiatrice italiana Titoli dei film più famosi a cui ha partecipato: Profondo rosso, Suspiria (di cui fu co-sceneggiatrice), Inferno, Tenebre, Phenomena (tutti con Dario Argento alla regia), Scarlet Diva (regia della figlia Asia Argento)

Una curiosità sulla sua carriera è sicuramente la collaborazione con Gigi Proietti. Infatti nel 1978 svolse il ruolo di attrice teatrale assieme a Gigi Proietti per “La commedia di Gaetanaccio”.

Lo spettacolo fece il suo debutto al Teatro Sistina ma venne sospeso e poi cancellato poco tempo dopo a causa dei contenuti troppo espliciti e scandalosi che riguardavano l’epoca religiosa del XV secolo.

Con l’occasione, per la colonna sonora dello spettacolo, incise il brano Tango della morte in duetto con lo stesso Proietti.

Un ulteriore aspetto importante della sua vita fu la notte del 19 giugno 1985.

Quel giorno insieme al proprio compagno Dario Argento, venne arrestata per aver tenuto in casa 23 grammi di hashish. Furono poi assolti in quanto si trattava di consumo personale e non di spaccio, dopo aver passato due notti in carcere.

Una donna dalla vita ricca di momenti importanti, felici e meno.

Non riuscirà mai a riprendersi del tutto dalla morte di sua figlia Anna nel 1994.

Daria Nicolodi muore il 26 Novembre 2020 e durante il corso della giornata il popolo del web l’ha voluta omaggiare in questo modo.

