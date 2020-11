Laura Pausini è finita al centro della polemica a causa di una sua riflessione sulla morte di Diego Armando Maradona.

Laura Pausini nelle scorse ore è finita al centro della polemica per aver lasciato un commento sul profilo Instagram di sua sorella, che ha il profilo privato, in merito alla scomparsa di Maradona.

Il calciatore, come ormai noto, si è spento il 25 novembre. Una data importante, visto che segna anche la giornata nazionale nata per promuovere la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. La cantante, infatti, non è riuscita a nascondere un certo malcontento nel vedere come i media, ma anche gli utenti della rete, si sono concentrati nella commemorazione del calciatore, piuttosto che ricordare la scomparsa di milioni di donne che ogni giorno perdono la vita a causa del proprio compagno.

Il commento, come facilmente immaginabile, ha scatenato il caos sul web. C’è, infatti, chi accusa Laura di essere un’insensibile per aver manifestato un pensiero del genere in quanto è giusto commemorare la scomparsa di un grande sportivo, di cui è spuntato un clamoroso retroscena sulla sua vita, mentre invece c’è chi difende la cantante in quanto non avrebbe assolutamente sostenuto una tale dichiarazione, ma avrebbe soltanto fatto notare che avrebbe preferito che i media avessero dato una maggiore attenzione alla manifestazione del 25 novembre, visto che sempre più donne perdono la vita a causa dei loro compagni.

Laura Pausini su Maradona ha letteralmente diviso in web, come soltanto lei sa fare, anche se ha precisato che non intendeva in alcun modo offendere la memoria del calciatore.

Laura Pausini delusa su Instagram: “Non so che pensare”

Laura Pausini, da sempre, si è sempre mostrata molto solidale contro la violenza sulle donne. Tant’è che ha organizzato un importante evento, rimandato a causa della pandemia, con molte sue colleghe per la sensibilizzazione di questo tema. Per questo motivo non stupisce come mai abbia sposato questa causa nelle scorse ore, in quanto sempre più donne in Italia vengono uccise.

Basti pensare soltanto che nelle scorse ore si è aggiunto un nuovo femminicidio in Friuli , per questo motivo avrebbe preferito una maggiore attenzione su questo tema piuttosto che sulla scomparsa di Maradona, ma ecco cosa ha dichiarato precisamente la cantante e cose ne pensa il popolo di Twitter, che si è subito attivato a commentare la vicenda.

“In Italia fa più notizia la scomparsa di un uomo, sicuramente bravissimo a giocare a calcio, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate di dominio pubblico, piuttosto che l’addio a tante donne violentate e uccise. Oggi queste donne non sono la notizia più importante di questo paese, nonostante nelle scorse ore ne abbia perse altre due. Non so davvero cosa pensare”.

Cara Laura Pausini, di femminicidio si deve parlare tutti i giorni non solamente ieri, senza mai dimenticarselo. Ieri si e’ parlato soprattutto di Maradona perche’ sai, si muore solo una volta nella vita ed e’ stato giusto averlo ricordato come merita#laurapausini pic.twitter.com/YIlGFl8zXr — Davide Scifo 🌀 (@strange_days_82) November 26, 2020

Se non capite che Laura Pausini stava criticando l’approccio dei media alle varie notizie nella giornata di ieri (e non solo direi) e non la notizia in sé, allora il problema è vostro e della vostra capacità di comprensione, non di Laura Pausini.. — ☆ℓ’ɑღอυʀ☆ (@rosyb98) November 26, 2020

in tendenza c’è Laura Pausini, ma quel commento non aveva come scopo quello di attirare l’attenzione su di sé, ma su questa triste e ingiusta VERITÀ. detto questo ringrazio infinitamente coloro che usano la loro “notorietà” per far parlare di cose davvero importanti.🌷 pic.twitter.com/VLU1XQN67V — Deca☕ (@justoutofspace) November 26, 2020

Laura Pausini ha descritto in poche righe quanto questo paese sia superficiale e ancora c’è gente che si lamenta del fatto che ci sia una giornata contro la violenza sulle donne. mi fate sempre più schifo pic.twitter.com/fRoIXpTNnb — giulia💭 (@Sunflowervl27) November 26, 2020

Avrei dei pensieri articolati da scrivere riguardo il post di Laura Pausini ma proprio non ce la faccio.

E comunque tre quarti di rockstar erano cocainomani, Caravaggio ad esempio un omicida.

È morto il più grande artista del calcio.

Poi era un uomo, e gli uomini sbagliano. — Swanito (@Swanito75) November 26, 2020

Un tema sicuramente molto delicato, che come avete avuto modo di vedere ha letteralmente diviso gli utenti di Twitter. C’è chi infatti appoggia quanto sostenuto da Laura Pausini, provando a spiegare meglio il significato delle sue parole, mentre c’è chi invece la incolpa per non avere mostrato sensibilità nei confronti di Maradona, su cui è spuntato un retroscena di Pelè, quando lo ha definito un uomo poco apprezzabile.