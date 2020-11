Come ogni giorno, facciamo partire la mattinata leggendo l’oroscopo di oggi 26 Novembre 2020: ecco la classifica e le previsioni per ogni segno!

Che cos’hanno in serbo le stelle di oggi per te?

Scopriamolo insieme, leggendo le previsioni dell’oroscopo di oggi, giovedì 26 Novembre!

Come sarà questa giornata, prima dell’ultimo weekend di Novembre? Ad ogni cambiamento del mese, infatti, corrispondono nuovi oscillamenti astrali.

Pronto ad affrontare i tuoi?

Oroscopo di oggi 26 Novembre: previsioni e classifica segno per segno

In questo giovedì di Novembre le stelle saranno favorevoli per tutti coloro nati sotto il segno dei Pesci, Leone, Vergine ed Sagittario.

Una giornata positiva, senza difficoltà o grandi accadimenti aspetta, invece, chi è nato sotto il segno di Ariete, Cancro, Bilancia ed Capricorno.

Invece Toro, Gemelli, Scorpione, e Acquario dovranno guardarsi le spalle: oggi sono agli ultimi posti della classifica e, quindi, non possono aspettarsi una bella giornata!

Ora che abbiamo letto la classifica dei segni, passiamo alle previsioni dell’oroscopo di oggi, giovedì 26 Novembre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

Una giornata tranquilla sarà il preludio del weekend per gli amici dell’Ariete. In questo momento, infatti, siete occupati a leccarvi le ferite e la vostra priorità numero uno dovrebbe essere il vostro benessere. In amore c’è stata una qualche frattura: sanabile o meno, sarà solo il tempo a dirlo.

Sul lavoro è meglio concentrarsi su quello che sapete fare meglio: il nuovo anno porterà sicuramente altre opportunità.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

La giornata del Toro sarà negativa: purtroppo, infatti, i molti problemi legati al lavoro si insinuano anche nella vita privata e gettano un’ombra su ogni cosa.

Tirati su, Toro! Dal punto di vista sentimentale non hai niente da temere: devi solo cercare di capire che cosa vuoi fare della tua vita.

In questo momento sei poco felice ed insoddisfatto: cerca di trovare qualcosa di positivo nel lavoro che fai.

Amore: 7

7 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo di oggi 26 Novembre Gemelli

Anche chi è nato sotto il segno dei Gemelli farà meglio a mantenere la calma e cercare di tenere i piedi per terra. Oggi, infatti, potrebbe succedere qualcosa di imprevisto o di negativa sul lavoro che comprometterà il vostro operato.

Meglio prendere le distanze con calma e cercare di vederci chiaro prima di lasciarsi andare ad una rabbia incontrollata!

L’amore, per il momento, è dormiente: siete con la mente da un’altra parte.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Cancro

Giornata tranquilla per il Cancro che sperimenta un transito positivo di Venere e riesce a beneficiare dei suoi effetti soprattutto sul lavoro.

Avete bisogno di un’energia calma e purificatrice e, soprattutto, di un organizer! Cercate di stabilire una routine ed attenetevi a quella: combattete la pigrizia!

In amore qualche piccola incomprensione e dubbio vi rendono nervosi e poco pazienti.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Un’altra giornata positiva per il Leone che può, finalmente, mettere una pietra sopra ai litigi ed alle incomprensioni del passato.

Finalmente con il partner vi trovate in sintonia ed in famiglia tutto sembra essersi risolto per il meglio: chi è da solo può, finalmente, guardarsi intorno senza paure.

Il lavoro potrebbe darvi qualche grattacapo ma solo perché siete troppo perfezionisti: imparate a delegare ed a lasciare che ogni situazione si sviluppi da sola.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo oggi Vergine

Giornata meravigliosa per gli amici della Vergine: finalmente hai messo i piedi per terra e ti stai facendo rispettare sul lavoro. Bene così, soprattutto considerato che qualcuno cerca di metterti i bastoni tra le ruote! Ogni tuo progetto, però, va a buon fine, non preoccuparti.

In amore godete finalmente dei frutti che tanto speravate: lasciatevi andare ai sentimenti!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Bilancia

Il lavoro sta iniziando davvero ad avere la meglio su di te, caro Bilancia. Meglio prendersi la giornata di oggi per rilassarsi e trovare il modo di ristabilire i punti fermi della tua vita. Stai lasciando scoperto il fronte sentimentale, il partner potrebbe aver bisogno di te oppure stai ignorando qualcuno che ti fa gli occhi dolci.

Oggi cerca di rilassarti e di non pensare ai problemi: se qualcuno ti chiede di fargli un favore, valuta attentamente cosa fare.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo di oggi 26 Novembre Scorpione

Stanchezza ed un senso generale di nervosismo pervade tutti coloro che sono nati sotto il segno dello Scorpione.

In questo momento, però, è meglio tenere la testa a posto ed evitare di prendere decisioni avventate o poco concrete.

Sul lavoro soprattutto, infatti, ti troverai a voler buttare tutto in aria e ricominciare da capo da un’altra parte: meglio che ti prepari, Scorpione, perché non si può.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Bella giornata per il Sagittario che, finalmente, potrà lasciarsi andare all’amore che ha sempre desiderato. Ottime notizie, dunque, anche per tutti coloro che sono ancora single: le stelle vi stanno indicando prepotentemente una persona speciale!

Sul lavoro vi trovate in un periodo particolare, decisamente preludio di qualcosa di grande: anche se non vi piace il vostro impiego attuale siete comunque molto bravi nel vostro lavoro e tutto vi riesce semplice.

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 7

Oroscopo oggi Capricorno

La parola di oggi, per tutti i nati sotto il segno del Capricorno, è calma: avete imparato che quando siete calmi voi lo diventa, improvvisamente, anche tutto il vostro mondo.

Vi sembra una sensazione mai provata prima: eppure, senza esasperare le discussioni, anche i più piccoli problemi amorosi adesso trovano una facile risoluzione.

Sul lavoro, nonostante la vostra smania di eccellere, i risultati migliori arrivano quando vi prendete del tempo e progettate tutto con gentilezza e pazienza.

La giornata di oggi andrà così: sfruttate ogni istante.

Amore: 7

7 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Purtroppo la giornata di oggi non sarà positiva per i nati sotto il segno dell’Acquario: discussioni con il partner, problemi familiari e di soldi.

Tutto vi preoccupa! Forse è il momento di cercare di concentrarvi di più sui vostri obiettivi e sulla vostra salute. Consigliata una tisana rilassante e qualcosa che aiuti a calmare i nervi. Tenete duro, oggi, purtroppo, va così.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo di oggi 26 Novembre Pesci

Splendida giornata per gli amici dei Pesci che, finalmente, trovano un po’ di pace dopo tanti giorni difficili.

In amore le nubi si diradano e, all’orizzonte, appare qualche nuova entusiasmante situazione. Forse un nuovo incontro od un nuovo progetto: gli amanti separati potranno riunirsi.

Sul lavoro, invece, nonostante la stanchezza state iniziando a vedere dei risultati: e, per fortuna, sono ottimi!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Come al solito, ricordatevi di controllare il meteo per domani 26 Novembre 2020: meglio non uscire impreparati!