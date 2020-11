Il paesino che si chiama come una parolaccia cambia nome

In Austria c’è un paesino che si chiama come una parolaccia… Fucking. Ma la cittadinanza ora è stufa di battute e selfie. Il Comune ha deciso di cambiare nome

C’è un piccolo villaggio in Austria che ha un nome singolare. Si chiama come una parolaccia: “Fucking”. In inglese il significato è eloquente, in inglese vuole dire”fottuto” ma in lingua tedesca non ha alcun significato. Si tratta di un piccolo centro di appena 100 anime, che ha deciso di cambiare nome. Il motivo è piuttosto chiaro: il nome del paese si presta a ironie scontate, facendo diventare il piccolo centro famigerato e meta di “pellegrinaggi”. Selfie, ironia a spron battuto. Negli anni Fucking è stata meta di un turismo beffardo e poco gradevole. Foto sotto i cartelloni i stradali, e moltissimi sono stati i furti degli stessi. Ecco perché Andrea Holzner, sindaco del paesino austriano (o meglio di Tarsdorf, di cui Fucking è una frazione) ha deciso di cambiare nome. “Il piccolo villaggio cambia nome, ora basta”.

Fucking, il paesino austriaco stanco del suo buffo nome: ecco come si chiamerà

Dal 1 gennaio si chiamerà Fugging. Il sindaco vuole allontanare la frenesia mediatica di questi ultimi anni, e haraccontato al giornale locale Oberösterreichische Nachrichten (OOeN) che con il nuovo nome si punta a interrompere questo turismo malizioso e che non porta benefici economici. “Selfie, battute e soprattutto furti di cartelli – ha spiegato il sindaco – quello che sta mancando è il rispetto. Per questo vogliamo intervenire”. Infatti, come racconta il Guardian, gli abitanti locali sono stanchi di essere presi in giro, spesso da auto in corsa. Battute volgari anche contro le donne del paese. Una situazione diventata insostenibile. La speranza è che dal 1 gennaio, quando Fucking diventerà Fugging, i suoi abitanti potranno trovare un po’ di pace.

