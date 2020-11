Elettra Lamborghini è stata censurata a The Voice Senior. La Rai corre ai ripari dopo lo scandalo nato a Detto Fatto?

Elettra Lamborghini era stata chiamata come uno degli ospiti di punta del primo appuntamento di The Voice Senior, il programma che riporta Antonella Clerici in prima serata in Rai. Durante il corso del suo intervenuto in studio, la cantante ha dato lezioni di Twerking alla padrona di casa, Loredana Berté e Jasmine Carrisi.

Il momento, del tutto comico e all’insegna dell’ironia, è stato però tagliato all’ultimo minuto, evitandone la messa in onda. In molti si sono chiesti come mai di questa scelta e in rete hanno prontamente ipotizzato che la Rai non avesse voglia di dare vita a nuove polemiche dopo il tutorial choc a Detto Fatto, censurando il momento goliardico in puntata.

In realtà una fonte vicina all’azienda pubblica ha confermato a Il Fatto Quotidiano che Elettra Lamborghini è stata censurata a The Voice Senior sì, ma non per il motivo che ha ipotizzato il web ma per terminare il programma entro la mezzanotte, garantendo che la cantante tornerà per i prossimi appuntamenti, ma ai telespettatori questa risposta non ha affatto convinto, ecco perché.

The Voice Senior non manda in onda Elettra Lamborghini: web in rivolta

The Voice Senior, dunque, avrebbe scelto di non mandare in onda lo sketch realizzato in collaborazione con Elettra Lamborghini soltanto per rientrare nei tempi televisivi.

Il popolo della rete però non sembra affatto credere a questa spiegazione, in quanto sa bene quanta influenza ha la cantante sul piccolo e quanti di loro si sarebbero precipitati a vedere il programma soltanto per una breve apparizione di qualche minuto, soprattutto se avessero mandato in onda lei che insegna a Loredana Bertè, che ancora una volta ha emozionato con la sua storia, sarebbe diventato uno dei momenti più iconici di sempre.

Gli utenti di Twitter, che come sempre si sono divisi su quest’argomento, sono invece convinti che la Rai abbia scelto di non mandare in onda lo sketch soltanto per evitare ulteriori polemiche e che abbiano dato un contentino alla cantante facendola apparire nelle prossime puntate. Dato che incuriosisce, però, è la totale mancanza di commenti da parte di Elettra Lamborghini, in quanto è sempre solita dire la sua in merito alle sue apparizioni in tv o su contenuti che la riguardano, visto che ieri una concorrente si è esibita con la sua Musica e il resto scompare. Che anche la cantante non abbia apprezzato la scelta della Rai? Intanto, qui di seguito, è possibile leggere alcuni commenti della rete a riguardo.

A quanto pare, con Elettra ci siamo arrivati. Faccio umilmente notare che a Febbraio la idolatravamo (e giustamente) perché twerkava in faccia ai vecchi a Sanremo.

Bei tempi. https://t.co/y9CoeFUJFS — Famelicosa (@famelicosa) November 28, 2020

#thevoicesenior chi se frega se hanno tagliato Elettra, lei vive lo stesso e il programma pure… Una volta che esce un programma bello, vivace e di qualità, si deve per forza far polemica. Ma basta 😩 — beppeb urlone (@giuseppebretta) November 28, 2020

Elettra Lamborghini a The Voice Senior sarebbe stato l’asso nella manica per avere successo o soltanto un pretesto per scatenare l’ennesima polemica?