Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo di oggi sabato 28 Novembre: cos’hanno in mente le stelle per noi? Ecco la classifica e le previsioni dei segni.

Come sarà questo ultimo sabato di Novembre per i segni dello zodiaco?

Scopriamo insieme prima la classifica di tutti i segni, per sapere più o meno dove ci posizionano le stelle per la giornata di oggi.

Successivamente, leggiamo le previsioni accurate per ogni segno e scopriamo come affrontare la giornata di oggi.

Oroscopo di oggi 28 Novembre 2020: previsioni e classifica segno per segno

Oggi potranno dirsi soddisfatti della loro giornata tutti i nati sotto il segno di Gemelli, Vergine, Sagittario e Capricorno: il loro sabato andrà decisamente alla grande!

Una giornata più tranquilla, al riparo da grandi emozioni ed imprevisti, attende invece Ariete, Cancro, Leone ed Acquario.

Negli ultimi posti della classifica, purtroppo, troviamo Toro, Bilancia, Scorpione e Pesci: per loro, l’ultimo sabato di Novembre non sarà positivo.

Scopriamo tutte le previsioni, segno per segno, della giornata di oggi sabato 28 Novembre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

Per il momento i nati sotto il segno dell’Ariete si trovano ad affrontare le loro giornate con calma e tranquillità. Vi sentite come se l’Universo stia dormendo intorno a voi, ma non preoccupatevi: non è assolutamente così!

Questi sono i giorni di cui dovete fare tesoro e trovare la felicità da voi nelle piccole cose: in amore e sul lavoro tutto procede bene, mentre non ci dovrebbero essere problemi di salute.

In futuro la vostra situazione cambierà radicalmente: in bene o in peggio dipenderà dalle stelle.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo di oggi 28 Novembre Toro

Oggi sarà una giornata decisamente dura per il Toro che si trova ad affrontare una crisi da lungo annunciata. Forse le conseguenze delle vostre azioni vi stanno adesso esplodendo davanti oppure vi trovate a fronteggiare una situazione di cui non avete saputo leggere i segnali nei giorni scorsi.

Una brutta notizia, probabilmente legata al partner, arriverà a rovinarvi la giornata: ricordate che le scelte che fate adesso influenzano tutto il vostro futuro.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

I Gemelli sono uno tra i segni più favoriti dalle stelle in questo periodo e possono contare sul loro appoggio per eccedere in qualsiasi cosa!

Oggi, in particolare, tutti i tentativi amorosi (sia che si tratti di una relazione consolidata, che di una alle prime armi) andranno a segno in maniera veramente clamorosa.

Sul lavoro, attendetevi qualche piccolo disguido o ritardo: niente vi impedirà, però, di vivere una giornata veramente meravigliosa.

Amore: 9

9 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Cancro

Una giornata tranquilla anche per gli amici nati sotto il segno del Cancro che, in questi giorni, risentono del ritmo frenetico del lavoro e dei loro impegni.

Oggi sarà una giornata all’insegna del lavoro: vi concentrerete sui vostri obiettivi e cercherete di fare il punto della situazione.

Anche se è decisamente strano per voi, purtroppo state trascurando gli affetti e la famiglia: perché non provate a parlare di più dei vostri problemi?

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo di oggi 28 Novembre Leone

I nati sotto il segno del Leone stanno pian piano imparando la virtù di un approccio calmo e rilassato alla vita.

Sul lavoro, infatti, avete scoperto che se tenete a bada il vostro animo furioso e parlate, invece di urlare, tutto si risolve più facilmente e più velocemente.

A casa ed in famiglia tutto procede a gonfie vele: se siete single, però, non forzatevi in una situazione che non vi appartiene.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Un bellissimo sabato aspetta tutti coloro nati sotto il segno della Vergine che possono, finalmente, dirsi soddisfatti del loro lavoro.

Tutto sta nella comunicazione: vi è bastato cercare di sintonizzarvi sulla frequenta degli altri per ricevere una risposta positiva immediata.

In amore, chi è in un rapporto duraturo potrà contare sul weekend per smuoverlo un poco. Chi è single, invece, dovrebbe aver già incontrato qualcuno di intrigante: possibile non ve ne siate resi conto?

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo di oggi 28 Novembre Bilancia

Oggi per i nati sotto il segno della Bilancia sarà una giornata brutta ma, fortunatamente, senza grosse conseguenze.

Vi dovete abituare al carico di lavoro al quale vi state sottoponendo, semplicemente perché ve lo state infliggendo da soli: cercate di distrarvi con le vite degli altri ma, purtroppo, non funziona.

Qualcosa ti trattiene ancorato al passato, caro Bilancia, e dovrai trovare il modo di tagliare questo cordone ombelicale. Prima lo farai, prima riuscirai a rinascere.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Una giornata poco positiva anche per lo Scorpione che, ultimamente, ha puntato tutto sul lavoro e adesso si trova a dover gestire le conseguenza dal suo allontanamento dal partner.

In amore, infatti, vi trovate in una posizione scomoda, potrebbero esserci liti o discussioni più o meno esasperate.

Cercate di rimediare e fate attenzione alle parole che usate.

Amore : 5

: 5 Lavoro : 7

: 7 Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Ottima giornata per il Sagittario che si trova a poter, finalmente, dare sfogo a tutta la sua creatività: sul lavoro sarete dei leader indiscussi.

Ogni vostra idea generà proseliti adoranti: insomma, meglio dare fondo nella giornata di oggi a tutte le vostre cartucce migliori! Chi ha in cantiere un progetto potrebbe vederlo iniziare muovere i primi passi.

La vostra fiducia in voi stessi fa magia anche sul fronte sentimentale: siete, oggi in particolare, estremamente affascinanti.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo di oggi 28 Novembre Capricorno

Inutile girarci troppo intorno, cari Capricorno: siete decisamente i preferiti dalle stelle!

In questo periodo qualsiasi cosa tocchiate diventa oro: sul lavoro non riuscite a sbagliare, neanche impegnandovi. Quello che fate, anche quando non vi piace, vi riesce semplice e per gli altri è semplicemente innovativo ed indispensabile.

In amore siete finalmente approdati in un porto sicuro, siete rilassati e felici, nella condizione migliore per amare ed essere amati.

Ultimamente avete un po’ trascurato l’attività fisica: l’unica raccomandazione è quella di uscire di più all’aria aperta.

Amore: 10

10 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Giornata tranquilla per tutti i nati sotto il segno dell’Acquario che possono prendere questo periodo come un momento per organizzarsi e pensare al futuro.

L’Acquario deve ancora liberarsi di alcuni legami con il passato che lo appesantiscono e gli rendono difficile vivere senza pensieri.

Per questo motivo, anche domani sarà una giornata di riflessione: chi vi sta intorno vi aspetta ma non per sempre.

Sul lavoro tutto procede bene: per fortuna, perché al momento non potete permettervi un’altra distrazione!

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Il periodo negativo per tutti gli amici nati sotto il segno dei Pesci, purtroppo, continua. C’è qualcosa che non va e non riuscite a spiegarvi neanche voi cosa sia.

In amore, infatti, siete poco fiduciosi, avete sospetti e paure che non riuscite a raccontarvi neanche da soli.

Oggi dovrete affrontare un chiarimento: forse sarà proprio con il partner.

Sul lavoro vi sembra di non riuscire a trovare la chiave per far carburare le cose: siete sicuri di star andando nella direzione giusta?

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

