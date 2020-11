By

Aumentare lo spazio nei cassetti è ormai diventato necessario per la molteplicità di accessori ed oggetti di cui abbiam bisogno.

E’ in primis da specificare che una efficace organizzazione degli ambienti che ci circondano e la pulizia soprattutto della propria abitazione sono condizioni importantissime per molte persone al fine di sentirsi bene ed in pace.

Per ottenere tutto ciò abbiamo bisogno quindi di utilizzare gli spazi al meglio.

Vivere in un ambiente pulito, ordinato ed accogliente permette molti più benefici di quello che si possa pensare consentendoci un ordine dentro e fuori.

C’è però quel qualcosa che ci attanaglia e che ci tiene sempre con il sospiro facile.

I cassetti. Questi ultimi sono causa della nostra continua e perenne frustrazione.

Sempre lì, pieni di cianfrusaglie disordinate e che non ci permettono di di poter riporre tutto in modo ordinato.

Una soluzione bisogna trovarla a tutti i costi.

Ecco quindi alcuni trucchi molto efficaci per sistemare al meglio i cassetti e tenerli ordinati.

Come tenere in ordine i cassetti e fare più spazio: trucchi facili ed efficaci

Un metodo considerato tanto semplice quanto efficace è quello di mettere all’interno dei cassetti tutto in verticale.

Si può provare, ad esempio, ad inserire i vestiti all’interno dei cassetti in verticale, anziché in orizzontale.

In questo modo lo spazio che essi possono occupare è quasi la metà, se non di più, di quello che in realtà andrebbe utilizzato se fossero in orizzontale.

Attraverso l’utilizzo di questo semplice trucco, dunque, saremo pienamente capaci di inserire una gran parte del nostro guardaroba nello stesso cassetto che, ad oggi, ci sembra pieno e inutilizzabile.

Non solo, se vogliamo adottare un’altra linea, diversa da quella del poggiare il tutto in verticale, possiamo provare ad organizzare gli spazi del cassetto in modo “full”.

In questo caso basterà mettere le cose ad incastro modificandone un po’ le forme.

Se pensiamo ad esempio ai calzini, basterà non metterli distesi all’interno del cassetto ma appallottolarli in modo tale che messi assieme vadano ad occupare meno spazio.

Se invece in questo modo si pensa star occupando solamente più spazio si può pensare di metterli l’uno sopra l’altro. Magari prendendoli di colore diverso si possono poggiare a coppie l’uno sopra l’altro e formare una colonna di calzini che in realtà andrà ad occupare pochissimo spazio.

Altri oggetti invece possono essere messi in modo tale da formare figure geometriche definite. Mettendo assieme magari l’intimo, che è di forma triangolare, con oggetti di forma triangolare potremo formare dei quadrati che vanno a riempire meno spazio rispetto al lasciare tutto libero.

Insomma, il trucco sta nel dividere il cassetto in tanti mini spazi e riempire questi ultimi in modo tale che non superino il perimetro a loro concesso.

Un ulteriore metodo che potrebbe essere utilizzato è quello di comprare mobili con cassetti che possano essere sovrapponibili l’uno all’altro.

Dividendo gli oggetti in specifici cassetti appositi potrete riuscire a dare un ordine maggiore, recuperare il tanto desiderato spazio e finalmente non inveire più contro i cassetti.

Ora non resta altro che provare e vedere cosa succede.