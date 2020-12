Striscia la Notizia, la celebre coppia che sostituirà Ficarra e Picone

Ficarra e Picone, alla fine di questa settimana, lasceranno la conduzione di “Striscia la Notizia”. Al loro posto due volti noti

Dopo ben 15 anni Ficarra e Picone lasciano la conduzione di “Striscia la notizia”. Il tg satirico, ideato da Antonio Ricci, perde dunque una delle coppie più longeve al timone della trasmissione.

L’annuncio è stato dato in diretta dai due comici ed attori, che hanno maturato questa decisione nel tempo. E’ stato un addio triste e quasi incredibile, tanto che in molti hanno pensato si trattasse di uno scherzo.

Ed invece tramite l’account ufficiale del duo su Twitter la notizia è stata confermata: Striscia non sarà più la loro casa, almeno per il momento.

Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo #striscialanotizia Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee ❤️ Ci vediamo in giro 😃 pic.twitter.com/9XAJkn1BpB — Ficarra e Picone (@FicarraePicone) November 30, 2020

Ficarra e Picone lasciano Striscia: ecco chi prenderà il loro posto

I due non escludono di poter tornare alla conduzione del tg satirico in futuro, ma per il momento la decisione è definitiva nonostante i tentativi dello stesso Antonio Ricci.

Ficarra e Picone resteranno alla conduzione fino a domenica 6 dicembre, mentre a partire da lunedì prossimo ci sarà una nuova coppia a presentare i servizi e le veline.

Anche in questo caso i due conduttori sono già arcinoti: si tratta del duo formato da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, che torneranno ad intrattenere il pubblico ad un anno circa dalla loro ultima puntata di Striscia.

A confermarlo anche una storia dello stesso Greggio, che ha attivato su Instagram il countdown all’appuntamento.