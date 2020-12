Oroscopo di oggi 1 Dicembre 2020: ecco cosa hanno in mente le stelle per noi in questo martedì di inizio Dicembre. Tutte le previsioni e la classifica.

Con l’inizio di Dicembre e l’avvicinarsi della fine dell’anno possiamo aspettarci grandi cambiamenti dalla nostra situazione astrale.

Per questo motivo l’oroscopo di oggi, martedì 1 Dicembre 2020 è particolarmente importante!

Leggiamo insieme le previsioni e la classifica dei segni dello zodiaco per oggi e vediamo cosa ci aspetta durante la giornata!

Oroscopo di oggi 1 Dicembre 2020: classifica e previsioni segno per segno

Il mese di Dicembre, purtroppo, non inizia bene per tutti coloro nati sotto il segno dei Pesci, Acquario, Capricorno e Leone. Il loro martedì sarà decisamente confuso e difficile!

Chi, invece, passerà una giornata senza tanti avvenimenti saranno tutti coloro nati sotto il segno del Toro, Bilancia, Vergine e Cancro.

Un cielo meraviglioso ed una giornata altrettanto bella attendono chi è nato sotto il segno dell’Ariete, Gemelli, Scorpione e Sagittario.

Ora che abbiamo visto, in breve, la classifica dei segni per oggi martedì 1 Dicembre 2020, andiamo a leggere insieme le previsioni accurate segno per segno.

Oroscopo di oggi 1 Dicembre Ariete

Oggi, la giornata dell’Ariete sarà sicuramente positiva ed entusiasmante.

Sul lavoro si risolveranno, finalmente, situazioni che sono state cristallizzate e bloccate in maniera indefinita molto tempo fa e riceverete delle buone notizie.

Riuscite a far fronte a tutti i vostri impegni senza faticare, avete finalmente trovato un ambiente che vi entusiasma!

Non perdete di vista neanche l’amore: se ultimamente ci sono stati dei piccoli problemi oggi è la giornata giusta per risolverli.

Amore: 8

8 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

La giornata di oggi degli amici del Toro sarà contraddistinta da una vaga insoddisfazione a livello sentimentale che contagia ed avvelena tutti gli aspetti della vostra vita.

Chi è in una relazione, infatti, si chiede come sta andando davvero la sua storia e chi è solo non riesce proprio ad immaginare di avere un partner vicino.

Meglio concentrarsi sul vostro lavoro che, oggi in particolare, non svolgerete con la stessa arguzia e grazia del solito.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Anche i Gemelli possono iniziare Dicembre in un modo decisamente fantastico.

Oggi, infatti, avrete modo di chiarire una situazione (sentimentale o con un amico) che si è incrinata insospettabilmente, lasciandovi veramente sbalorditi.

Altre buone notizie arrivando dal punto di vista lavorativo: le stelle prevedono un nuovo inizio fra poco, forse lontano dai luoghi dove vi siete sempre mossi.

Prendete ogni notizia che vi arriva oggi con molta cautela: è il caso di valutare bene le vostre prossime mosse!

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Cancro

Saturno sta finalmente abbandonando il vostro cielo e questo si traduce, praticamente, per un nuovo inizio per tutti gli amici nati sotto il segno del Cancro.

L’influenza positiva di Venere si fa sentire più che mai in questo momento, senza essere ostacolata: sarete i protagonisti delle attenzioni di qualcuno che vi piace molto!

Avrete voi il coltello dalla parte del manico ma attenzione a non cedere alle lusinghe.

Il lavoro rimane l’unica nota dissonante di oggi: siete sicuri che state facendo quello che desiderate?

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi 1 Dicembre Leone

Vi sembra di vivere in un mondo freddo ed ostile e forse, cari amici del Leone, avete ragione. Oggi dovrete affrontare molte critiche, sia sul fronte lavorativo che su quello sentimentale.

Nonostante la brutta giornata, però, sappiamo bene che le difficoltà sono il vostro pane quotidiano: lo sforzo di sconfiggerle e farle vostre, generalmente, vi fa eccellere in tutto quello che fate.

Non c’è giorno migliore di questo per tirare fuori gli artigli!

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Periodo di trasformazione per la Vergine che cerca di venire a capo di un momento che è stato fino ad adesso confuso ed altalenante.

I risultati positivi più concreti si vedono sotto il profilo lavorativo: proprio oggi, infatti, potrebbero farvi una proposta che sarà difficile rifiutare.

Meglio valutarla attentamente e cercare, soprattutto, di stabilire definitivamente la vostra posizione.

L’amore, per adesso, attende gli ulteriori sviluppi della vostra vita.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 5

Oroscopo oggi Bilancia

Gli amici della Bilancia sono ad un bivio importante della loro vita: devono scegliere se continuare a vivere come hanno fatto negli ultimi due anni oppure iniziare un nuovo percorso.

Il nuovo spaventa, è vero, ma valutate i pro ed i contro di rimanere fossilizzati in una situazione che per ora non vi ha dato nessun risultato positivo.

In amore avete bisogno di freschezza e vivacità: all’orizzonte si profilano situazioni interessanti.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Venere guarda il cielo dello Scorpione con benevolenza e, infatti, chi è nato sotto questo segno oggi sarà assolutamente irresistibile!

Meglio prepararsi a fare i conti con le pretese del vostro partner che vi mette in una posizione scomoda. Valutate se la vostra libertà vale più del sentimento che state costruendo!

Sul lavoro avete finalmente risolto un problema che vi bloccava da tempo e la giornata di oggi sarà completamente priva di stress.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo di oggi 1 Dicembre Sagittario

Giornata meravigliosa per il Sagittario che si sente pieno di energia e vitalità come non mai. Questi sono giorni particolarmente attivi per chi è nato sotto questo segno e le influenze positive delle stelle si fanno sentire.

Sarete estremamente fortunati e riuscirete bene in qualsiasi ambito nel quale vorrete impegnarvi un po’: amore e lavoro, infatti, sono ugualmente positivi!

Basta solo un pizzico della vostra personalità brillante per ottenere quello che volete.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 10

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata complessa e problematica per il Capricorno: dovrete lottare duramente contro voi stessi per impedirvi di dire o fare la cosa sbagliata in situazioni estremamente delicate!

Nonostante siate in una delle posizioni più basse della classifica di oggi, non scoraggiatevi e non perdetevi d’animo.

In amore e sul lavoro, infatti, tutto procede veramente bene anche se non ve ne rendete conto: lo stress e la fatica a cui siete sottoposti stanno iniziando a farsi sentire ma una grande ricompensa è prevista per chi saprà regolarsi.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario stanno affrontando un periodo di caos ed insicurezza: sul fronte sentimentale, purtroppo, non sapete più cosa volete o da chi.

Una distanza siderale sembra essersi frapposta tra voi e le altre persone e vi ritrovate spaesati e senza una via d’uscita.

Sul lavoro sarete distratti ed inconcludenti: chi può permetterselo farebbe meglio a prendersi una giornata di riposo e lavorare sul proprio fisico.

Facendo attività motoria e stancandovi il più possibile potreste finalmente liberare la mente e, forse, giungere a qualche conclusione inaspettata.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo di oggi 1 Dicembre Pesci

Gli amici dei Pesci, purtroppo, si dovranno confrontare con una giornata decisamente poco piacevole.

Una spesa imprevista arriverà a funestare la vostra giornata e renderà decisamente difficile concentrarsi sull’amore e sui sentimenti.

Vi sentite lontani dal partner e non vi trovate in una buona posizione: vi sembra che i sentimenti non siano più sicuri come una volta e l’insicurezza la fa da padrone.

Provate a cercare di ritrovare la vostra tranquillità stabilendo un collegamento con il mondo che vi circonda tramite i vostri hobbies. Vi servirà!

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

