Scopriamo insieme l’oroscopo di oggi, 2 Dicembre 2020: come andrà la giornata dei segni zodiacali? Ecco la classifica e le previsioni accurate segno per segno.

Sei curioso anche tu di sapere come andrà questo martedì di inizio Dicembre?

Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per la giornata di oggi, accompagnate dalla classifica dei segni zodiacali.

Cos’hanno in mente le stelle ed i pianeti per noi oggi?

Oroscopo di oggi 2 Dicembre 2020: classifica dei segni e previsioni per la giornata

Ecco la classifica dei segni zodiacali per la giornata di oggi, martedì 2 Dicembre 2020.

Nelle ultime posizioni troviamo:

Capricorno

Acquario

Toro

Leone

A metà classifica si posizionano:

Ariete

Pesci

Vergine

Cancro

Mentre invece le prime posizioni sono occupate da:

Gemelli

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Andiamo a leggere tutte le previsioni, segno per segno, della giornata di oggi!

Oroscopo di oggi 2 Dicembre Ariete

Giornata tranquilla per l’Ariete: le stelle prevedono per voi cambiamenti di direzione piuttosto bruschi a partire dal prossimo anno.

Per adesso, anche se tutto vi sembra fermo, non ingannatevi: le situazioni che ora vi sembrano noiose tra poco diventeranno centrali nella vostra vita!

Questo vale soprattutto per l’ambito lavorativo, mentre in amore, oggi, potreste fare una scoperta piacevole.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Inizio di settimana poco divertente per gli amici del Toro. Vi trovate, purtroppo, in una posizione scomoda sia in famiglia che in amore.

Siete al centro di discussioni e polemiche e non potete assolutamente esimervi dal dare il vostro giudizio. Sicuramente la vostra giornata ne risentirà.

Sul lavoro meglio mantenere un profilo basso.

Se riuscite, oggi, cercate di dedicarvi a voi stessi: ne avrete bisogno.

Amore:

Lavoro:

Salute:

Oroscopo oggi Gemelli

Nonostante un inizio di giornata piuttosto confuso (qualcosa sul fronte lavorativo, infatti, non va ma la risolverete presto) la giornata dei Gemelli sarà sicuramente positiva.

Vi troverete, infatti, a farla da padroni dal punto di vista sentimentale: il partner vi cerca e vi vuole e voi siete i più affascinanti dello zodiaco.

Fisicamente vi sentite al massimo: sfruttate la giornata di oggi per mettere in chiaro con voi stessi cosa volete dal futuro.

Amore: 9

9 Lavoro: 7

7 Salute: 9

Oroscopo di oggi 2 Dicembre Cancro

Giornata positiva per il Cancro che sperimenta un momento decisamente ottimale sul fronte sentimentale.

Siete innamorati o state per diventarlo: per voi, il sentimento e tutto quello che viene con lui contano più di tutto!

A riportarvi con i piedi per terra ci pensa il lavoro, che è tanto e complicato. Meglio correre ai ripari ed iniziare a pensare al futuro. Tra non molto, infatti, dovrete fare una scelta chiave.

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

Giornataccia per il Leone che si trova a dover fronteggiare le conseguenze di alcune decisioni lavorative prese ultimamente.

Forse vi siete assunti più responsabilità di quante non possiate sentire ed il peso delle vostre decisioni inizia a rovinarvi l’umore. Vi sembra di essere circondati da persone che non vi ascoltano o non vi vogliono ascoltare.

In amore, oggi, meglio tenersi a distanza da eventuali argomenti scottanti: se potete, prendetevi qualche ora per fare una passeggiata o dello sport.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Giornata tranquilla per tutti coloro nati sotto il segno della Vergine: riuscite, ormai, a destreggiarvi piuttosto bene nell’ambito lavorativo ed oggi non farà eccezione.

State attenti a non affaticarvi troppo: ultimamente, infatti, fate un tipo di vita troppo frenetico. Meglio iniziare un percorso sportivo prima che lo stress vi assalga!

In amore non ci sono grandi novità: ultimamente, infatti, non vi sentite romantici e non vedete possibilità sentimentali in vista.

Pazientate.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo di oggi 2 Dicembre Bilancia

Giornate altalenanti per gli amici nati sotto il segno della Bilancia: quella di oggi, comunque, si ascrive di diritto nelle giornate positive!

Avete imparato, infatti, che fingere di essere qualcuno che non siete è assolutamente controproducente.

Dal punto di vista sentimentale, infatti, ci guadagnate di più a rivelare la vostra vera personalità piuttosto che quella che usate usualmente quando siete in socialità.

Riflettete questo atteggiamento anche sul lavoro e vivrete una giornata stupenda.

Amore: 8

8 Lavoro: 7

7 Salute: 9

Oroscopo oggi Scorpione

Venere è in Scorpione e li rende, se possibile, ancora più affascinanti.

Siete una vera calamita per gli altri e questo vi torna utile sia sul lavoro che in amore.

Dal punto di vista sentimentale, infatti, avete certamente qualcosa da farvi perdonare mentre invece, al lavoro, dovete recuperare il tempo perduto.

L’unico suggerimento è quello di non sottovalutare i segnali del fisico: se vi sentite stanchi od affaticati meglio cercare di trovare un rimedio.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Forse avete subito una sconfitta da poco, cari amici del Sagittario, oppure dovrete aspettarvene una a breve.

L’importante è che da questo piccolo contrattempo riuscirete a tirare fuori una forza ed una preparazione straordinaria: la giornata di oggi ne sarà un piccolo esempio.

Riuscirete a fronteggiare situazioni lavorative complicate con tatto ed eleganza mentre, in amore, avete le idee chiare.

Chi è single deve prepararsi: qualcuno di molto importante sta per fare il suo ingresso nella vostra vita.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Capricorno

Il lavoro vi ha finalmente raggiunto ed iniziate a sentire il peso legato ai numerosi progetti che state seguendo in questo momento.

Avete decisamente chiesto troppo al vostro fisico, che oggi potrebbe tradirvi. Se volete terminare quello che avete tra le mani è il caso di rallentare e di fare esercizi di rilassamento.

Non certate di essere i più bravi in tutto, cari Capricorno: ne soffrirete le conseguenze soprattutto in amore.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 5

Oroscopo di oggi 2 Dicembre Acquario

Momento di rivoluzione per l’Acquario che si trova nella posizione, ancora una volta, di dover decidere per gli altri.

Sul fronte lavorativo, infatti, molte delle vostre scelte influenzano la vita ed il percorso degli altri: fate attenzione a cosa sceglierete di fare!

Voi, infatti, vorreste sperimentare cose nuove e fare nuove esperienze ma questo, forse, non è il momento.

L’amore, anche se non sembra, va bene: vi sentite necessari e tanto basta.

Amore: 7

7 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

Giornata in ripresa per i Pesci che finalmente riescono a trovare qualche momento per loro stessi.

Oggi, infatti, riuscirete ad entrare nuovamente in contatto con il vostro intimo e arriverete a fine giornata sentendoci calmi e riposati come non vi era mai successo.

Provate a convogliare questa calma nei rapporti sentimentali e nel lavoro: oggi, infatti, potrebbe capitarvi qualche cosa di fastidioso soprattutto se lavorate in un ufficio.

Meglio cercare di essere “zen”.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 9

