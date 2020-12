S fa chiamare Uunona ma il suo nome è Adolf Hitler: ecco di chi si tratta

Un certo Aldolf Hitler è stato eletto in Namibia: sembra incredibile, ma è questo il nome di un politico anti apartheid, che a quanto pare non ha nulla a che vedere con il dittatore tedesco

Adolf Hitler è stato eletto in Namibia: è proprio questo il nome di un consigliere appena nominato a Ompundja, nelle votazioni locali. Il suo nome completo è Adolf Hitler Uunona: l’uomo omette di citare il suo nome e si presenta solo come Uunona, ma per le votazioni è stato costretto ad utilizzare il suo nome completo, con conseguente imbarazzo.

Si tratta di un politico del partito anti aparthedi “Swapo“, che quindi non ha nulla a che vedere con l’ideologia nazista. Si tratta di un partito importante, attualmente al governo. Eppure il suo nome non sembra aver destato particolare imbarazzo tra i suoi colleghi.

Adolf Hitler eletto in Namibia: il motivo di un nome così strano

Uunona se l’è cavata spiegando che il padre ha deciso di chiamarlo così commettendo un errore, ma in buona fede. “Credo che fosse affascinato dal personaggio, senza sapere chi era veramente e cosa rappresentava”. Insomma, il discutibile nome di battesimo sarebbe frutto dell’ignoranza.

Uunona, nonostante l’assurdo nome è stato eletto con l’85% dei voti, e ha spiegato che il suo nome non gli ha mai creato problemi: “Da bambino pensavo fosse un uomo normale, mentre mio padre mi diceva che era il nome di uno che voleva diventare il padrone del mondo”. Ma il politico tiene a precisare che non ha nulla a che vedere con l’ideologia nazista.

Ma allo stesso tempo ha spiegato anche che non ha mai avuto intenzione di cambiare nome: “Adolf, è questo il mio nome”, omettendo il “cognome”. In Namibia, in ogni caso, i nomi tedeschi non sono una novità: il paese è stato a lungo una colonia del paese che fu guidato dal folle dittatore nazista.

