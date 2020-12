Programmi Tv oggi 4 dicembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 4 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

In questi giorni in molte zone d’Italia uscire è quasi impossibile, se non per necessità. Inoltre, dalle 22 in poi, scatta il coprifuoco.

Dunque, invece di rischiare inutilmente e rispettando tutte le norme anti-coronavirus, la cosa migliore da fare è quella di sedersi sul proprio divano ed accendere la tv.

Che sia intrattenimento, un bel film o qualsiasi sport vi piaccia, non c’è niente di meglio in questi giorni di pandemia che trascorrere la serata da soli o in compagnia gustandosi il proprio programma tv preferito.

A volte però è facile perdersi tra guide tv sempre più complesse. Vi rendiamo la vita più facile, andandovi ad elencare i programmi tv di stasera più cercati ed amati dagli italiani.

Programmi tv 4 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Per quel che riguarda l’intrattenimento, stasera continua lo show di Rai1 “The Voice Senior”. Antonella Clerici sarà in prima fila a presentare i concorrenti over 66 che si sfideranno a colpi di canzoni.

Stasera inoltre torna in prima serata di venerdì il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini condurrà un’altra puntata in diretta dalla casa con nuovi ingressi, nominations ed eliminazioni.

Se invece preferite un po’ di approfondimento politico senza tralasciare la satira, su LA7 c’è Propaganda Live e su Canale 9 “Fratelli di Crozza”.

Film in tv oggi: su Iris c’è “Gran Torino”

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera consigliamo caldamente la visione della pellicola pluripremiata “Gran Torino” con Clint Eastwood. Per il resto vi lasciamo come sempre la lista completa.

Ecco tutti i film in tv oggi in prima serata:

Rai 4 21:23 Outcast – L’ultimo templare

Rai Movie 21:10 La battaglia dei sessi

Iris 21:00 Gran Torino

Italia 2 21:10 Arac Attack-Mostri a otto zampe

La 5 21:10 Inga Lindstrom – Arrivederci a Eriksberg

TV2000 21:17 Goodbye Mr. Holland

Paramount 21:15 Il mio amico Zampalesta

Spike 21:30 Missing in Action

Canale 20 Mediaset 21:04 All things to all men

Cine 34 21:02 Il vizio di famiglia

Programmi di oggi: lo sport in tv

Inizia il weekend e tornano i campionati di calcio. Se per la Serie A bisognerà attendere domani, stasera su RaiSport ci sarà il match di Serie B tra Ascoli e Pescara.

Per chi non ama il calcio, su Eurosport a partire dalle 19.45 appuntamento con il biliardo con i quarti di finale dell’Uk Championship.