Oroscopo di oggi 6 Dicembre: previsioni e classifica segno per segno

La classifica dei segni di oggi, domenica 6 Dicembre, mette al primo posto Gemelli, Cancro, Sagittario e Vergine. Per tutti loro, quindi, l’inizio di Dicembre sarà decisamente roseo.

Chi non si può lamentare sono tutti coloro nati sotto il segno di Ariete, Scorpione, Capricorno ed Acquario: questa sarà una domenica calma e tranquilla.

Toro, Leone, Bilancia e Pesci, invece, dovranno affrontare una giornata piuttosto tesa.

Andiamo a vedere ora, segno per segno, cosa potete aspettarvi dalla giornata di oggi!

Oroscopo oggi Ariete

La giornata dei nati sotto il segno dell’Ariete sarà tranquilla, finalmente!

Avete tanto pensato e ragionato che il vostro cervello non ce la fa veramente più! Lasciate che questa giornata possa diventare un lungo momento di relax: leggete un buon libro, preparatevi un gustoso manicaretto, dormite e sonnecchiate il più possibile. Il vostro fisico, infatti, è molto provato dal pensare a tutti i vostri problemi!

In amore e sul lavoro, comunque, non avete di che preoccuparvi: la situazione è tranquilla e le stelle, soprattutto per oggi, non prevedono grosse difficoltà da superare.

Godetevi un po’ di meritato relax!

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Cari amici del Toro, sappiamo bene che per voi questo non è un momento facile. La situazione sentimentale è complicata, talmente tanto che vi siete chiusi in voi stessi e non riuscite più ad aprire la porta. Vi sembra che il partner non vi capisca e che le persone che vi stanno intorno vi stiano deliberatamente ignorando.

Sul lavoro, poi, siete sottoposti ad uno stress non indifferente: anche oggi, quindi, non potrete fare a meno di rimuginare sui vostri problemi.

Fatevi forza, tra poco le cose potrebbero migliorare.

Amore:

Lavoro:

Salute:

Oroscopo di oggi 6 Dicembre Gemelli

Il cielo dei nati sotto il segno dei Gemelli, per oggi, è estremamente positivo. Buone notizie, soprattutto sotto il fronte lavorativo!

State per scoprire qualcosa o per raggiungere un traguardo decisamente importante: tenete gli occhi aperti e sfruttate ogni possibilità!

In amore la giornata di oggi sarà meravigliosa soprattutto per chi è single: le stelle prevedono un incontro importante. Quando accadrà? Sta solo a voi deciderlo.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Cancro

Un’altra meravigliosa giornata per il Cancro che ha sofferto molto (anche troppo) ultimamente. Ci sono stati, infatti, dei problemi per quanto riguarda l’amore ed i sentimenti. Una situazione andava chiarita, c’era qualcosa che vi confondeva e vi faceva star male.

Adesso, finalmente, il cielo è sgombro da nubi e siete tornati sereni come prima: non escludete che la vostra serenità sia possibile anche grazie ad una rinuncia.

Sul lavoro, infatti, nonostante i risultati positivi non vi sentite felici: forse è ora di cambiare aria.

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 9

Oroscopo oggi Leone

Leone anche oggi il tuo problema più grande sei tu: la tua non sarà assolutamente una brutta giornata ma, con ogni probabilità, la passerai ingabbiato tra le quattro mura della tua mente.

La tua giornata, è vero, sarà funestata dai soliti problemi relazionali: sei preoccupato per qualcosa che riguarda l’amore o la famiglia.

Anche sul lavoro, ti sembra, non ci sono altro che paure e preoccupazioni: a peggiorare il tutto, però, sarà il tuo atteggiamento.

Cerca di non essere negativo!

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Questa domenica sarà una splendida giornata per tutti coloro nati sotto il segno della Vergine. Il carico di lavoro che avete affrontato fino ad adesso, infatti, finalmente si solleva dalle vostre spalle e vi lascia liberi di godere di qualche ora libera dallo stress.

Sarete felici ed in pace con voi stessi: finalmente!

Purtroppo, l’unica nota negativa, sarà qualche piccola incomprensione con il partner o con i vostri cari: cercate di capirli, siete spariti per giorni ed adesso tornati a bomba.

Date anche agli altri il loro giusto tempo e spazio.

Amore: 6

6 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Bilancia

Abbiamo già parlato del fatto che la Bilancia sta attraversando un periodo di cambiamenti e scosse.

Cercate di nascondervi dietro il lavoro ma sappiate che le novità stanno arrivando: oggi, purtroppo, sarà una giornata dura per tutti gli amici della Bilancia.

Vi troverete a fare i conti con alcune realtà che avete deciso di ignorare, soprattutto in amore. Finalmente è giunto il momento per voi di confrontarvi con quello che c’è al di là del vostro naso: non abbiate paura, il futuro vi sorride!

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo di oggi 6 Dicembre Scorpione

Oggi, tutti coloro nati sotto il segno dello Scorpione, vogliono solo una cosa: tranquillità.

Prendetevi questa giornata (il vostro cielo lo permette!) per stare seduti in poltrona, magari con una coperta ed un buon libro.

L’amore ed il lavoro, infatti, procedono di pari passo e senza scosse: in questo momento siete felici e non vi sentite preoccupati.

L’unica nota stonata degli ultimi tempi riguarda la salute: vi sentite stanchi ed affaticati. La giornata di oggi è perfetta per recuperare un po’ di energie.

Non fatevi sfuggire questa occasione!

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Bellissima giornata per il Sagittario che si trova a ricevere conferme lavorative veramente insperate!

Tutto vi sembra procedere per il meglio ed oggi siete un vero e proprio vulcano di energie: che cosa c’è da fare che voi non potete tentare?

Oggi non lasciate nulla al caso: impegnatevi per quello che volete visto che le stelle hanno deciso di concedervi tutto.

Fate attenzione solo a non spaventare gli altri con la vostra irruenza! Non tutti, infatti, si sono svegliati così felici e pieni di energie come voi.

Amore: 7

7 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Capricorno

Caro Capricorno, è giunta l’ora di riprendere il controllo sulla tua situazione lavorativa. La tua giornata, infatti, non avrà nessun problema tranne quello legato alla tua ansia.

Hai appena passato un periodo, sul lavoro, piuttosto proficuo e ti sei lasciato trascinare: ora ti sembra di essere oberato di impegni e di non riuscire a stare dietro a tutto.

Assicurati di prenderti il tempo e lo spazio, in questa domenica, per decidere chiaramente che cosa vuoi fare nel futuro.

In amore qualcosa non va: hai provato a parlarne con il partner o preferisci lasciare che ci sia una situazione di nervosismo? A te la scelta.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo di oggi 6 Dicembre Acquario

Nonostante il nervosismo, per l’Acquario, questa sarà una domenica non da buttare via.

Dovete ancora trovare la quadra all’interno del vostro cuore: qualcosa non vi torna, vi sentite stanchi e soli.

Perché? Provate a guardarvi intorno: le stelle non sono per niente maligne a riguardo.

Sul fronte lavorativo è in arrivo qualche buona notizia: forse si tratta di soldi o di qualcosa che vi leverà, in ogni caso, quale che peso dalle spalle.

Non preoccupatevi, andrà tutto per il meglio.

Oggi assicuratevi di bere una tisana calda: meglio curare anche l’aspetto fisico.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

Giornataccia per i Pesci che continuano, sfortunatamente, a sentire gli effetti negativi di Saturno e sono in un trend sfortunato.

Vi sentite troppo sicuri di voi dopo un colpo di fortuna e questo potrebbe portarvi a commettere errori grossolani, soprattutto per quanto riguarda il lavoro ed il rapporto con i vostri capi.

Oggi, poi, ci sarà quasi sicuramente una discussione da affrontare legata all’ambiente familiare: non si tratta per forza di qualcosa di negativo dal punto di vista sentimentale ma preparatevi ad una domenica di fuoco.

Coraggio, le cose per voi miglioreranno presto.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 7

