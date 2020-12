Diego Armando Maradona ci ha lasciati da pochissime settimane con una morte avvolta nel mistero. Da Barbara d’Urso a Live parla il figlio assieme alla madre.

Documenti esclusivi ed una intervista minuziosa e dettagliata che ha sviscerato molti tasselli mancanti sulla dipartita di Diego Armando Maradona nell’ottica del figlio e di sua madre.

Intensa, struggente, emozionante e dritta al cuore. Queste tutte le caratteristiche dell‘intervista integrale fatta dalla conduttrice partenopea, Barbara d’Urso, al figlio Diego Maradona Jr in esclusiva internazionale.

L’intervista che segue è imperdibile per tutti coloro che hanno amato e continuano ad amare il grande artista del calcio, Diego Armando Maradona.

Da Barbara d’Urso l’intervista esclusiva a Cristiana Sinagra e Maradona Jr

La bella conduttrice partenopea ha subito chiesto a Diego: “Vi ringrazio tantissimo perché so quello che state passando perché ogni tanto ci sentiamo e so come vi sentite. E’ la prima volta che uno dei cinque figli di Maradona parla. Innanzitutto come stai? So che hai dovuto attraversare assieme alla tua famiglia la tragedia del Covid“.

“Sono da un punto di vista fisico in ripresa, – dichiara il figlio di Maradona – ringrazio tutto lo staff medico del Cotugno che mi hanno salvato la vita. Chi non ha vissuto questo dramma non capisce. Ringrazio tutti coloro che hanno dovuto passare per questo inferno per curarmi”.

“Tu sapevi che papà stava male Diego?” chiede la conduttrice.

“Sapevo che papà dopo l’operazione al cervello si stava riprendendo in maniera impeccabile, te lo dico perché l’ho visto con i miei occhi. Ho fatto una videochiamata e papà stava benissimo”.

“Dopo purtroppo mi sono contagiato ed ho avuto sempre meno contatto, poiché sono stato davvero male e non riuscivo a rispondere nella chat famosa (quella composta da lui, Dalma, Gianinna, Jana, Leopoldo Luca, neurochirurgo, e la psichiatra). Io parlo per me, voglio sapere ciò che è successo e se ci sono dei colpevoli devono pagare ed io mi farò valere nelle sedi competenti perché voglio sapere la verità”.

Barbara d’Urso a Maradona Jr: “Tu cosa sapevi prima che morisse?”

Incalzato dalla domanda della conduttrice il figlio di Maradona, Diego Armando Jr ha dichiarato: “Io sono stato vigile sul gruppo fino a quando la mia situazione non si è aggravata, fino a quando c’ero l’unico dubbio avuto fu quello di Dalma che aveva chiesto un ulteriore medico di base che potesse monitorare ciò che stava succedendo”.

Per poi aggiungere: “Qualche passaggio me lo sono perso perché sono stato veramente male. Ho dovuto combattere anche solo per rimanere con gli occhi aperti”.

“Il dubbio era quello di non sapere quanti giorni dovevano passare per le dimissioni di papà dopo l’operazione. Questa è una cosa che vedremo, nel processo si vedrà. Ci sarà un processo ed io mi farò valere” conclude il figlio di Maradona sulla domanda.

Barbara d’Urso e la commovente domanda a Maradona Jr: “Come lo hai saputo tu che era morto papà?”

“Arrivò un messaggio da un giornalista spagnolo, mio amico, – risponde Maradona Jr – che però era poco chiaro. Accesi la televisione e vidi tutto quello che era successo. Iniziai a chiamare ma nessuno mi rispondeva. Dopo poco mi chiamò mia moglie con la conferma della notizia”.

Non solo, la bella conduttrice partenopea, Barbara d’Urso ha poi rivolto la stessa domanda a Cristiana Sinagra.

“Ascoltando la televisione, ero sul letto, stavo riposando. Il mio primo pensiero è stato chiamare Diego. Abbiamo cercato di chiamare l’ospedale per chiedere loro di andare a vedere cosa gli stesse succedendo perché sapevo che l’avrebbe presa male. Già era provato. Una notizia del genere. Io all’inizio non ci credevo”.

Di nuovo il dialogo è poi passato a Diego che ha invece commentato il tutto dicendo: “Barbara io non mi nascondo è giusto dire la verità. E’ stato molto ingiusto quello che è successo. Io vorrei aver avuto l’opportunità di avere più tempo. Lui meritava di godersi di più i suoi nipoti”.

Per poi aggiungere: “Meritava una vita vicina alla persone che veramente gli volevano bene. Io sono molto religioso e penso che il tempo di Dio è perfetto, voglio rimanere con i bei momenti che ho passato con lui. Voglio rimanere felice. Sono stato felice con mio padre. E’ valsa la pena anche se per poco tempo“.

Barbara d’Urso, commossa dalla risposta ha poi chiesto al giovane figlio di Maradona in che modo ha comunicato al figlio della dipartita del nonno.

“Ha sofferto tanto, non glielo ho ancora detto” risponde per poi aggiungere “La parte più bella del mio viaggio con mio padre fu un Natale in cui vidi mio figlio in braccio a mio padre. Mi dissi di essere riuscito a chiudere il cerchio. Io a quell’età non ho mai potuto essere in braccio a mio padre, almeno mio figlio sì“.

Maradona Jr e la questione eredità divisa fra i fratelli e presunti tali

A tal proposito è stata molto forte la risposta da parte di Maradona Junior.

“Barbara la questione eredità è l’ultimissimo dei pensieri. Avrei preferito morire di fame tutta la vita che affrontare questo problema”.

Per poi aggiungere: “Io ed i miei fratelli nell’ultimo periodo come è stato testimoniato da questa chat che è diventata virale (ennesima vergogna far trapelare una chat privata senza nemmeno offuscare il mio numero) ci eravamo riavvicinati tutti”.

Lo dimostrano i “continui contatti che avevamo avuto insieme, noi 4 e la madre di Diego Fernando (troppo piccolo). La situazione è così complicata che io non mi posso permettere di esprimere un giudizio essendoci una indagine in corso“.

Le dichiarazioni di Cristiana Sinagra a Live non è la d’Urso. Senza alcun freno.

“La cosa che preme dirti – dice Cristiana – sono una serie di notizie buttate così giusto per mancare di rispetto. Tanta gente non ha avuto il minimo rispetto andando contro con diffamazioni che ovviamente pagheranno”.

Per poi aggiungere: “Vedo una mancanza di rispetto anche nei modi. Parlare di lui senza nemmeno conoscerlo. Chiunque si è permesso di parlare di una persona senza averla mai vissuta“.

Concludendo il suo intervento, Cristiana Sinagra ha dichiarato: “Quando una persona parla deve pensare alla sofferenza di chi lo ama. Io ho sempre capito. Mi chiamò e mi disse dobbiamo farci una foto assieme, la foto che non ci siamo fatti quando è nato nostro figlio. Era di grande cuore e di grande sensibilità. Chi lo ha vissuto non può parlarne male”.

“Abbiate rispetto” ripete a gran voce.

A Live non è la d’Urso Diego Junior si scaglia contro la riesumazione della salma per il test del DNA

Incalzato dalla domanda su cosa lui ne pensasse della riesumazione del cadavere per i test del DNA, il figlio di Maradona ha risposto: “Io per il mio trascorso di vita ho sempre detto che rispetto un certo tipo di lotte che però vanno fatte in modo civile“.

“Si va in tribunale e si fa un processo – aggiunge Diego Sinagra – ed il giudice ha tutte le cose per procedere. Se questa cosa non c’è e si va a chiedere la riesumazione della salma dopo appena 48 ore dalla morte allora è uno sch*fo“.

“Io ci sono per tutti a braccia aperte ma questa guerra no. Questa non la accetto“.

Conclude il figlio dell’immensa leggenda del calcio, Diego Armando Maradona.