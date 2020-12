Chi è questo ormai famoso presunto ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci che ha fatto tanto discutere di sé in questo periodo. Tutto su Nino Magli.

In questo periodo di lui si è discusso non poco in quasi tutti i salotti più chiacchiericci del web. Molte le accuse che ha mosso nei confronti di Elisabetta Gregoraci.

Sembra che infatti, secondo quanto più volte raccontato da lui, ci sia stato più di qualche tenera carezza fra Elisabetta Gregoraci e lui.

Nino Magli ha infatti sempre parlato di una vera e propria relazione parallela.

A tal proposito però Elisabetta Gregoraci non ha mai potuto replicare in modo diretto essendo all’interno della casa più famosa in Italia per l’edizione 2020 del GF VIP condotto da Alfonso Signorini.

Nell’attesa che quindi Elisabetta esca dalla casa e possa controbattere in modo diretto a Nino Magli, cerchiamo di far luce sulla sua età, la sua carriera e le informazioni disponibili su di lui.

Nino Magli: il presunto ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci che ha svelato tutti i retroscena

Nome: Nino Magli

Nino Magli Data di nascita: un periodo imprecisato fra gli anni 50 e 60

un periodo imprecisato fra gli anni 50 e 60 Luogo di nascita : non ancora disponibile

: non ancora disponibile Età: non ancora disponibile

non ancora disponibile Segno zodiacale: non ancora disponibile

non ancora disponibile Professione: Imprenditore e Stilista

Imprenditore e Stilista Altezza: non ancora disponibile

non ancora disponibile Peso: non ancora disponibile

non ancora disponibile Figli: 2

Nino Magli ha raggiunto l’apice della notorietà a seguito di alcune sue dichiarazioni circa la relazione fra lui e la Gregoraci.

“Nel 2005 – racconta il presunto ex fidanzato della Gregoraci – mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c’era Flavio Briatore, doveva andarci perché importante per la sua vita e la sua carriera”.

Per poi aggiungere: “Mi aspettavo tornasse per il compleanno, ero fortemente confuso, non sapevo costa stesse succedendo e volevo parlare con lei, ma lei si limitò a darmi questa lettera in cui mi spiegava cosa stava accadendo e mi parlava di un contratto che aveva, penso proprio con Briatore”.

Da quel momento in poi la vicenda ha preso una piega del tutto inaspettata. Nino Magli nei salotti televisivi italiani ha infatti più volte confermato le sue dichiarazioni secondo cui la Gregoraci “si divideva fra lui e Flavio Briatore”.

“Sono stato con Elisabetta Gregoraci dal 2001 al 2007. Il nostro non era un vero e proprio fidanzamento ma una frequentazione molto bella” ha dichiarato più volte nei salotti televisivi.

Durante i suoi interventi altrettante volte ha poi sottolineato “una notte di passione” che ha coinvolto lui e la Gregoraci in un momento molto critico per la salute dello stesso Briatore.

Nino Magli è stato coinvolto in molteplici polemiche viste le modalità ed i tempi con cui ha deciso di parlare di questa cosa.

Molti gli recriminavano di aver portato sotto i riflettori una storia che può danneggiare fortemente il piccolo Nathan Falco che si potrebbe vedere coinvolto in questi continui scontri televisivi ed anche per aver deciso di parlare solamente nel momento in cui Elisabetta Gregoraci è entrata nella casa del Grande Fratello Vip (ed è quindi impossibilitata a rispondere).

Elisabetta Gregoraci però si appresta a lasciare la casa del Grande Fratello Vip non riuscendo più a stare lontano dal proprio bambino.

Cosa risponderà a Nino Magli?