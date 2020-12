Programmi Tv oggi 8 dicembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 8 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

In questi giorni in molte zone d’Italia uscire è quasi impossibile, se non per necessità. Inoltre, dalle 22 in poi, scatta il coprifuoco.

Dunque, invece di rischiare inutilmente e rispettando tutte le norme anti-coronavirus, la cosa migliore da fare è quella di sedersi sul proprio divano ed accendere la tv.

Che sia intrattenimento, un bel film o qualsiasi sport vi piaccia, non c’è niente di meglio in questi giorni di pandemia che trascorrere la serata da soli o in compagnia gustandosi il proprio programma tv preferito.

A volte però è facile perdersi tra guide tv sempre più complesse. Vi rendiamo la vita più facile, andandovi ad elencare i programmi tv di stasera più cercati ed amati dagli italiani.

Programmi tv 8 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Per quanto riguarda l’intrattenimento, stasera sono in programma due show davvero imperdibili.

Su Italia 1 alle 21.18 ci sarà “Le Iene Show”, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con tutti i servizi di cronaca, attualità e anche qualche risata.

Su Rai2 alle 21.20 “Il Collegio”, dove degli adolescenti di oggi si ritroveranno catapultati nel 1992 in una scuola vecchio stile, senza smartphone e tecnologie moderne.

Per chi preferisce l’approfondimento politico, su Rai3 “Carta Bianca”, su Rete4 “Fuori dal coro” e su LA7 “Di martedì”.

Film in tv oggi: commedie e film di Natale

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera c’è tanto spazio alle commedie e ai film di Natale. Ma prima di passare alle pellicole in tv, vogliamo ricordarvi che stasera su Rai1 proseguirà la fiction “Il Commissario Montalbano” a partire dalle 21.25.

Ecco invece tutti i film in tv oggi in prima serata:

Rai 4 21:23 La settima musa

Rai Movie 21:10 Appuntamento al parco

Iris 21:00 La stella di latta

Italia 2 21:10 Scary Movie 5

Cielo 21:15 Perche’ te lo dice mamma

Rai Premium 21:20 La piccola grande voce

Rai 5 21:15 Captain Fantastic

TV8 21:30 Un Natale con amore

TV2000 21:55 La passione di Bernadette

NOVE 21:30 Breakdown – La Trappola

Paramount 21:10 Piovono polpette

Spike 21:30 True Justice – La confraternita

Canale 20 Mediaset 21:04 Divergent

Cine 34 21:00 Io, loro e Lara

Programmi di oggi: lo sport in tv

Questa settimana tornano le coppe europee. Si comincia oggi con l’ultimo turno di Champions League, che vedrà impegnate Lazio e Juventus. I biancocelesti affronteranno in casa il Club Brugge in diretta su SKY ed in caso di vittoria o pareggio saranno qualificati alla prossima fase. In chiaro su Canale 5 ci sarà la sfida tra Barcellona e Juventus, entrambe già qualificate: i bianconeri dovranno vincere almeno 3-0 al Camp Nou per passare come primi.

Alle 20.25 su Rai Sport, sempre in tema Champions League, ci sarà la sfida europea di pallavolo tra Civitanova e Perugia.