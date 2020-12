Natale, ecco i panettoni più buoni da portare a tavola

Natale è sempre più vicino: ecco i panettoni più buoni da portare a tavola per le nostre feste. Tante le tipologie che piacciono agli italiani

Oggi, martedì 8 dicembre, è il giorno dell’Immacolata. Si addoba l’albero di Natale, ma si comincia anche a pensare agli immancabili e squisiti dolci natalizi che allieteranno le giornate di festa. Queste saranno inevitabilmente condizionate dai problemi legati al Covid, ma almeno un dolce panettone, o il classico pandoro, nessuno ce lo può togliere. Come tutti sanno esistono molte tipologie di questo dolce, ormai un simbolo del Natale e delle feste. Negli ultimi anni, anche grazie allo sviluppo del commercio online (state sempre attenti alle truffe), le vendite sono aumentate parecchio.

Non tanto i classici panettoni “industriali” che si trovano al supermercato, ma quelli cosiddetti “artigianali”. Sia quelli preparati dai pasticcieri, sia quelli che pur essendo prodotti in serie e confezionati (di fatto) in modo industriale, hanno una matrice artigianale. Sapori speciali, consistenza morbida e una tradizione che si rinnova. Gli italiani dimostrano di essere enormemente affezionato a questo dolce, visto che le vendite non calano nemmeno con la crisi, e anche i panettoni più costosi (spesso per 1 kg di prodotto si arriva a spendere 50 euro) vengono venduti facilmente. Soprattutto, gli italiani possono scegliere tra tantissime tipologie e gusti. Vediamo quali.

Natale, il panettone è sempre il dolce più amato

Il classico panettone è quello con l’uva passa e i canditi. Consistenza morbida, sapore inconfondibile. Si badi, che anche i normali panettoni che si acquistano al supermercato (se di marche affidabili) sono ottimi. Ma ovviamente, il sapore di quello artigianale è superiore. Lo è, e di molto, anche il prezzo: pochi euro per un prodotto da supermercato, diverse decine (spesso e volentieri) per quelli più ricercati. La prima e classica variante è il panettone con uvetta, ma senza canditi: questi ingredienti spesso non sono graditi. La loro consistenza dura non è amata, in particolare, dai bambini. Ecco perché il panettone con la sola uvetta (all’occorenza messa in misura maggiore per compensare l’assenza dei canditi) è la principale e più comune “variabile” alla ricetta.

Le creme più amate nei panettoni

Ma moltissimi panettoni sono farciti con creme di ogni tipo. Ovviamente, il classico panettone milanese non prevede assolutamente alcun tipo di crema. Queste sono consentite solo come piacevoli varianti. Ricordiamo che il classico panettone (il cosiddetto milanese, appunto) è gradito dal 46% degli italiani, seguito dal 37% senza uvetta. Ma quale è la variante più comune: ovviamente il panettone al cioccolato. Sia a scaglie che in crema, è decisamente apprezzato. Soprattutto dai più piccoli. A sorpresa, il panettone più gradito dopo il cioccolato è quello al pistacchio. La crema tipicamente prodotta in Sicilia sta conquistando sempre di più gli italiani, al di là del classico gelato. E poi c’è un’altra immancabile: la crema al limone. Spesso nella variante “alcolica” col limoncello, quest’ultima è la terza ricetta alternativa più richiesta. Una soluzione originale e gustosa per apprezzare il più classico dei dolci natalizi.

