Juventus, caso Suarez: caccia alla talpa che ha avvisato delle indagini

Juventus, caso Suarez: si indaga sulla “talpa” che avrebbe avvisato la Juventus delle indagini in corso dopo l’esame truccato

Proseguono le indagini sul caso Suarez: l’attaccante (allora al Barcellona) che a settembre ha svolto un esame di italiano per ottenere la cittadinanza, che si è poi rivelato truccato. Nelle indagini degli inquirenti è stata coinvolta anche la Juventus. Nel mirino l’avvocato del club bianconero, Luigi Chiappero, e il managing director Fabio Paratici. Quest’ultimo, ha addirittura contattato il ministro dei trasporti Paola De Micheli per chiedere consulenza su come agevolare la pratica per la cittadinanza dell’attaccante. E non è la prima volta che il ds Paratici finisce al centro di polemiche.

Ma secondo Repubblica e il Corriere della Sera, le importanti novità non finiscono qui: un episodio ancora più grave sarebbe avvenuto dopo l’esame falsato. Ci sarebbe stata una “talpa”, che avrebbe avvisato la Juventus delle indagini scattate dopo il test farlocco. In questo modo si spiega il motivo per cui il club bianconero ha improvvisamente abbandonato l’interesse per l’attaccante, che infatti non solo non è stato ingaggiato, ma è stato totalmente “trascurato”: da un giorno all’altro. Gli inquirenti sono alla ricerca di questa possibile “talpa”.

Ti potrebbe interessare anche – Juventus, nuova multa a Paratici. E sui social lo paragonano a Moggi

Juventus, caso Suarez: caccia alla talpa

Desta, infatti, interesse il fatto che la Juve ha improvvisamente mollato un obiettivo di mercato considerato primario. E di conseguenza, si è alla ricerca di una spiegazione plausibile. Suarez non poteva essere ingaggiato senza la cittadinanza italiana, in quanto la Juventus non aveva posti disponibili in rosa. E a maggior ragione, dopo aver superato con successo l’esame, l’iter per il suo acquisto sarebbe dovuto procedere spedito. Invece, tutto si è fermato di punto in bianco, con il club bianconero che ha rapidamente optato per altri obiettivi.

Secondo il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, la Juventus avrebbe appreso delle indagini tra l’8 e il 14 settembre. A destare sospetto l’improvvisa “freddezza” dell’avvocato del club bianconero, Maria Turco, collaboratrice di Luigi Chiappero, che al diretto generale dell‘Università di Perugia Simone Olivieri non parla più dell’esame di Suarez ma si tiene su toni molto generici. “Vedremo, nel caso ci aggiorniamo”, etc. Di certo non un forte interesse per un possibile grande acquisto.

Leggi anche – Juventus, Suarez: esame farsa. Indagati i dirigenti bianconeri