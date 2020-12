Maria Elena Boschi “beccata” senza mascherina: Lilli Gruber la sgrida

Maria Elena Boschi, la parlamentare di “Italia Viva”, si difende dalle accuse per alcuni selfie senza mascherina mentre era in compagnia del suo fidanzato. Punzecchiata anche da Lilli Gruber, ha risposto in modo piuttosto seccato

E’ finita nel mirino la bella parlamentare toscana, Maria Elena Boschi. Messe da parte le polemiche giudiziare (ormai di molti mesi fa) l’esponente di Italia Viva è finita di nuovo nell’occhio del ciclone. Stavolta per motivi meno delicati. La Boschi è stata “beccata” mentre faceva dei selfie con alcune persone senza indossare la mascherina. Chiaramente violando tutti i divieti per la prevenzione dell’epidemia di Covid. La donna era in compagnia del suo fidanzato, Giulio Berruti, anche lui senza mascherina. La Boschi, oltre ad aver ricevuto moltissime critiche sui social, è stata anche “punzecchiata” dalla giornalista Lilli Gruber nel corso della trasmissione di La7 “Otto e mezzo”.

Maria Elena Boschi, selfie senza mascherina: lei si difende

Le foto che inchiodano la parlamentare sono state pubblicate su un settimanale. “Abbiamo abbassato la mascherina, è vero – spiega la donna – ma solo per un minuto, per farci un selfie. Penso sia normale: siamo congiunti e viviamo insieme”. Questa la spiegazione che la Boschi ha dato, che poi ha provato a rilanciare: “Con centinaia di morti ogni giorno per questa epidemia ci piacerebbe parlare di altro. Ad esempio del recovery fund invece che della mascherina mia e del mio fidanzato”. Nulla da fare, perché la severità della Gruber non le lascia scampo: “Questo non c’entra niente e lei non ha ragione: la sicurezza è fondamentale, e lei da personaggio pubblico dovrebbe dare per prima il buon esempio”, ha bacchettato la giornalista durante “Otto e Mezzo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIO BERRUTI (@giulioberruti)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MEB (@mariaelenaboschi_official)