Chi è Amal Alamuddin Clooney: età, figli, altezza, professione

Chi è Amal Alamuddin Clooney, da poco più di sei anni sposata con l’attore hollywoodiano. Dalla carriera nelle aule al mestiere di mamma

Fino a qualche anno fa, Amal Alamuddin era ben conoscita a livello internazionale per il suo mestiere di avvocato, specializzata in diritti umani e diritto internazionale. Poi però ha conosciuto e sposato George Clooney e allora è cambiato molto ma non tutto.

Nata in Libano da una famiglia benestante (padre proprietario di un’agenzia di viaggi e madre giornalista oltre che fondatrice di una società di pubbliche relazioni), a 2 anni è volata in Inghilterra.

Ha sempre vissuto lì, tanto da essere stata naturalizzata, e ha due fratellastri maggiori, Samer e Ziad oltre ad una sorella minore. Parla perfettamente tre lingue (arabo, inglese e francese) e dopo la laurea in Giurisprudenza a Oxford si è specializzata alla New York University School of Law della New York University.

Lì ha iniziato a lavorare, prima di tornare a Londra difendendo personaggi famosi come

A New York inizia a lavorare presso lo studio Sullivan & Cromwell, dove segue come Yulia Timoshenko e Julian Assange. Ma è stata anche consigliera dell’ex segretario ONU, Kofi Annan.

Nome: Amal Ramzi Alamuddin Clooney



Data di nascita: 3 febbraio 1978



Luogo di nascita: Beirut (Libano)

Età: 42 anni



Segno zodiacale: Acquario

Professione: Avvocato



Amal Alamuddin Clooney, come ha conosciuto il suo futuro marito

George Clooney, in una lunga intervista a David Letterman, aveva raccontato come era nato il legame con la bella Amal, frutto del caso. Lui era nella sua sua villa di Laglio, vicino a Como, e casualmente era in zona anche lei che stava per andare a Cannes.

Un amico comune l’ha chiamato e gli ha chiesto se visto poteva passare, portando con sé un’amica. Caso ha voluto che quel giorno nella villa ci fossero anche i suoi genitori e così non c’è stato bisogno di presentazioni successive. “Io e Amal siamo stati svegli tutta la notte a parlare, poi mi ha dato la sua mail per inviarmi alcune foto fatte ai miei genitori e così abbiamo cominciato a scriverci…”.

Il matrimonio è stato celebrato tra mille sfarzi a Venezia nell’estate del 2014. E nel giugno del 2017 sono nati Ella e Alexander che hanno ulteriormente stravolto la vita dell’attore americano e della sua compagna.