Oroscopo di oggi 15 Dicembre 2020: leggiamo insieme la classifica dei segni e le previsioni accurate per questo martedì di metà Dicembre.

Che cosa succederà nella giornata di oggi ai segni zodiacali?

Leggiamo insieme prima la classifica dei segni e poi le previsioni accurate per ogni segno dello zodiaco.

Ecco tutto quello che hanno in mente per noi le stelle di oggi, martedì 15 Dicembre.

Oroscopo di oggi 15 Dicembre 2020: la classifica dei segni e le previsioni

Ai primi posti della classifica dei segni di oggi troviamo Ariete, Bilancia, Acquario e Capricorno: una splendida giornata quella di oggi, con la quale possono risolvere problemi e situazioni scomode.

Giornata tranquilla per il Toro, Gemelli, Pesci e Leone: oggi tutti coloro nati sotto questi segni possono rilassarsi e prendersela comoda. Un buon momento per ascoltare quello che hanno da dirci le stelle e cercare di agire per il meglio!

Infine, purtroppo, gli ultimi posti della classifica delle stelle di oggi sono occupati da Vergine, Scorpione, Sagittario e Cancro: questo sarà un martedì duro e difficile ma non vuol dire che non potrete lottare per migliorarlo!

Leggiamo insieme tutte le previsioni accurate per la giornata di oggi!

Oroscopo oggi Ariete

Splendida giornata per l’Ariete che, oggi, finalmente riesce a prendere la giusta distanza da certe situazioni e guardarle nella loro interezza.

Il rapporto con il partner o con la famiglia e gli amici vi appare finalmente chiaro, cristallino: non ci sono più paure od incomprensioni.

Siete, per la prima volta dopo tanto tempo, giustamente felici e vi sentite amati.

Sul lavoro siete un vulcano di idee ma, a differenza degli ultimi tempi, non siete gelosi dei vostri progressi: oggi tutto procederà per il meglio.

Amore: 10

10 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

La giornata di oggi, per tutti gli amici del Toro, sarà tranquilla e priva di grandi avvenimenti ma questo non vuol dire assolutamente che sarà negativa!

Oggi avrete la possibilità di risolvere un conflitto sentimentale che vi ha molto angustiato negli ultimi tempi, soprattutto perché Venere non sarà più in opposizione nel vostro segno.

Lasciate che l’influenza positiva si faccia sentire anche sul lavoro dove, se volete, oggi potete veramente eccellere.

Amore: 7

7 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo di oggi 15 Dicembre Gemelli

Una giornata tranquilla quella dei Gemelli che possono finalmente fare ordine nella propria mente riguardo gli obiettivi lavorativi.

Oggi, infatti, riuscirete ad imporvi un regime di lavoro più proficuo e consono e sentirete tutti i vantaggi derivanti dal vostro impegno.

In amore potrebbero esserci dei problemi legati alla vostra personalità che oggi potrebbe rivelarsi troppo autoritaria: se vi rendete conto che state controllando il partner, è meglio cercare di darsi una regolata!

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Cancro

Una giornata così così per gli amici del Cancro che si trovano a combattere con un umore piuttosto grigio.

Forse la vostra tristezza ha a che vedere con il lavoro che oggi, particolarmente, vi sembra noioso e faticoso. Qualcosa non funziona e state iniziando a rendervene conto: molto presto dovrete prendere una decisione al riguardo.

L’amore, in ogni caso, va bene: il vostro partner o chi vi sta vicino, vi fa sentire in pace con il mondo. Oggi potete contare molto sul suo supporto.

Amore: 7

7 Lavoro: 4

4 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Anche la giornata del Leone non sarà male anche se non sarà piena di sorprese o avvenimenti meravigliosi.

Oggi potrete, però, finalmente chiarire alcune questioni rimaste in sospese dal punto di vista sentimentale che vi hanno, certamente, fatto soffrire molto negli ultimi tempi.

Sul lavoro, affrontato con questa nuova chiarezza d’animo di oggi, sarete decisi e risoluti e vedrete che riuscirete ad affrontare la giornata senza farvi prendere dallo sconforto.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo di oggi 15 Dicembre Vergine

Oggi non è una bella giornata per gli amici nati sotto il segno della Vergine. Questo martedì, purtroppo, inizia male soprattutto sul lavoro dove vi troverete indietro rispetto agli impegni che avevate promesso di rispettare.

Una corsa affannosa, durante tutta la giornata, vi permetterà di arrivare a fondo di tutti i vostri compiti salvo lasciarvi spossati e stanchi.

I vostri rapporti sentimentali, chiaramente, non gioveranno del vostro umore di oggi: meglio rimandare qualsiasi appuntamento galante a giorni migliori!

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo oggi Bilancia

Una splendida giornata attende oggi gli amici nati sotto il segno della Bilancia.

Soprattutto per chi, sul lavoro, si trova ad affrontare un momento importante come una presentazione o la fine di un progetto lavorativo a cui ha lavorato da molto tempo, oggi sarà veramente una giornata indimenticabile.

Riuscirete bene in tutto quello che farete, senza contare l’amore dove l’impegno messo nel prendere una decisione concreta farà, finalmente, iniziare a sentire risultati positivi.

Approfittate della giornata di oggi per fare tutto quello che volete, ve lo meritate!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Scorpione

Brutta giornata per lo Scorpione che, oggi, perde il sostegno di Venere e vede la situazione sentimentale peggiorare improvvisamente.

Faticate a gestire i bruschi cambiamenti e vi sembra, quindi, di ritrovarvi in una situazione che non sapete affrontare.

Sarete di malumore, scorbutici e nervosi e questo non potrà far altro che rendere difficile la giornata, sia sul lavoro che in amore.

Coraggio, domani andrà meglio.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi 15 Dicembre Sagittario

Oggi sarà una giornata veramente difficile per il Sagittario: purtroppo, infatti, l’ambito lavorativo non funziona e vi trovate in vera difficoltà.

Qualcuno, magari un amico, sembra ostacolarvi, negandovi il supporto che vi ha dato fino ad ora e di cui, ad essere sinceri, avete un po’ approfittato.

Ora vi sembra di aver perso la bussola e di non riuscire a trovare la direzione giusta da seguire; per fortuna, in ogni caso, sul fronte sentimentale le cose non procedono malissimo.

Solo, oggi, non riuscite a vedere nulla se non i vostri fallimenti: fatevi forza, non siete soli!

Amore: 7

7 Lavoro: 4

4 Salute: 6

Oroscopo oggi Capricorno

Bella giornata per il Capricorno: le stelle vi sorridono e voi vi sentite affascinanti e pieni di vitalità.

Il vostro umore positivo vi aiuta ad entrare nelle grazie delle persone che desiderate di più: se siete in coppia, comunque, preparatevi a vivere una giornata meravigliosa.

Camminate sulle nuvole insieme al partner!

Sul lavoro, finalmente, avete ritrovato un po’ della serenità che vi contraddistingue solitamente e che vi era mancata negli ultimi tempi.

I vostri obiettivi sono tornati chiari, riuscirete a portare a termine tutto quello che vi eravate prefissati e trovate nuova energia per i vostri progetti.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

Oggi, i preferiti dall’oroscopo e dalle stelle, siete proprio voi cari amici dell’Acquario. Sul lavoro sembra che non possiate sbagliare, neanche impegnandovi.

Nuovi progetti si affacciano all’orizzonte, vedete tornare possibile la realizzazione di un sogno a cui avete a lungo pensato.

Insomma, oggi è una giornata positiva sotto tutti i fronti: buon per voi!

In amore potrebbe mancarvi l’appoggio del partner, forse per motivi personali legati alla sua giornata: non preoccupatevi, oggi nulla può intaccare la vostra felicità!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Giornata tranquilla e rilassata per tutti coloro nati sotto il segno dei Pesci che si trovano ad affrontare un percorso lavorativo sicuramente non facile con molta determinazione.

Oggi, infatti, nonostante la giornata che vi sembra difficile ed avversa, sappiate che riuscirete a portare a termine tutti i vostri impegni, semplicemente grazie al vostro carattere deciso e gentile.

Una volta capito cosa volete dalla vita, infatti, niente e nessuno riesce più a fermarvi: oggi, con calma e tranquillità, riuscirete anche a mettere in chiaro molte cose con il partner.

Insomma, il vostro spirito lavoratore è finalmente tornato in superficie: siamo contenti per voi!

Amore: 7

7 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Come ogni giorno non dimenticatevi di controllare le previsioni del meteo per la giornata di oggi, martedì 15 Dicembre 2020.

Non vorrete rimanere impreparati proprio sul tempo!