La rassegna stampa del 15 dicembre dei principali quotidiani italiani.

Vediamo quali argomenti hanno scelto di inserire in primo piano le principali testate giornalistiche. Ieri le prime pagine dei quotidiani italiani si sono concentrate soprattutto sulla possibilità di rendere l’Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, per evitare gli assembramenti visti nell’ultimo weekend. Oggi la stampa nazionale si dedica principalmente alla possibilità di un nuovo lockdown durante il periodo natalizio.

La Repubblica apre con il tentativo di Giuseppe Conte di risolvere l’eventuale crisi di governo isolando Matteo Renzi. Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico non sono a favore di un rimpasto. Zingaretti: “Il governo deve andare avanti”. Chiusure in tutta Europa, la terza ondata adesso fa paura. Ministri divisi sull’Italia zona rossa a Natale.

Il Corriere della Sera apre con la divisione all’interno della maggioranza di governo sui provvedimenti da prendere a Natale. In particolare, è la chiusura delle attività commerciali che divide i ministri. C’è tensione sull’ipotesi di un nuovo lockdown sulla scia di quello fatto in Germania. Da Londra arrivano notizie poco confortanti: “Il virus è mutato”. I Grandi Elettori mettono il sigillo: Biden è presidente.

Il Fatto Quotidiano apre con un’inchiesta sulla Lega. Tutti i bonifici dai lottizzati nelle Asl. Nelle pagine interne vengono pubblicati i versamenti fino al 2019 dei manager di ospedali, delle aziende socio sanitarie territoriali e dei membri del consiglio di amministrazione di un ente petrolifero e di un colosso bancario. All’interno anche gli editoriali delle principali firme del quotidiano diretto da Marco Travaglio.

La Stampa apre con le parole di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri: “Avanti solo se siamo uniti”. Il riferimento è ai presunti tentativi di Italia Viva di mettere pressione alla maggioranza per provare a cambiare rotta sul Recovery Fund. Champions League, la Juventus pesca il Porto. Urna ostile all’Atalanta e alla Lazio, che affronteranno rispettivamente Real Madrid e Bayern Monaco. Il club bavarese è detentore del trofeo.

Il Messaggero apre con le decisioni del governo sulle misure da prendere nel corso delle festività natalizie. E’ probabile che dal 23 dicembre al 6 gennaio l’Italia intera diventi zona rossa. Il contagio non cala, ricoveri e mortalità crescono ancora. Il professor Pregliasco avverte: “Riaprire le scuole non è sicuro”. La nuova Miss Italia è laziale, si chiama Martina Sambucini, ha 19 anni ed è nata a Marino, in provincia di Roma.

La Verità apre con un’inchiesta sulle morti degli ultimi mesi. Secondo il quotidiano milanese le responsabilità sarebbero di Roberto Speranza, ministro della Salute, che avrebbe mentito sul piano pandemico. Maurizio Belpietro: “La crisi di Renzi si placherà a poltrone”.

Il Mattino pubblica alcune ipotesi su ciò che il governo deciderà in vista delle ferie natalizie. E’ probabile che dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia diventi zona rossa. Al vaglio anche la possibilità di varare il coprifuoco a partire dalle 20. Il Cts spinge per un nuovo lockdown, non calano i contagi. Lunedì nero per Google, il colosso americano è andato in crash in tutto il mondo. Saltate anche le lezioni in dad. C’è la possibilità che si sia trattato di un hackeraggio russo.

Il Resto del Carlino apre con il consiglio degli scienziati di chiudere nuovamente tutto. Il Cts spinge per un nuovo lockdown: i morti crescono, i contagi non diminuiscono e gli assalti ai negozi per lo shopping natalizio non aiutano. Il militare americano ritrova i fratellini che aveva salvato nel 1944: “Grazie, ci ricordiamo ancora della cioccolata che ci regalavi”.

L’Eco di Bergamo apre con le parole poco positive del virologo Pregliasco: “Giusta la stretta a Natale. La terza ondata è inevitabile. Gli assembramenti di domenica devono far riflettere”. Commercio, il 50% dei sostegni ai commercianti è rimasto nelle casse dei comuni. L’Atalanta affronterà il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri rischiano di perdere il ‘Papu’ Gomez a gennaio a causa dei dissidi con il tecnico Gasperini.

Il Corriere dello Sport apre con il rinnovo del contratto di Dybala che tiene in apprensione la Juventus. Le parole di Andrea Agnelli: “Gli abbiamo fatto un’offerta da Top 20, attendiamo una sua risposta. Anche dal campo”. Quest’ultima frase sembra essere una stoccata al fantasista argentino, da un paio di stagioni piuttosto discontinuo. La Lazio affronterà il Bayern Monaco in Champions, molto affascinante la sfida tra bomber: da un lato Ciro Immobile, dall’altro Robert Lewandowski.