Con l’arrivo dell’inverno desiderare una cioccolata calda (e densa!) ormai non è più peccato: ecco il segreto per realizzarla al meglio.

Finalmente siamo quasi a Dicembre, il mese perfetto per bere cioccolata calda senza sentirsi in colpa!

L’appuntamento con la bilancia è rimandato, fa freddo, si avvicina il Natale… insomma, è la bevanda perfetta per questo periodo.

Quante volte, però, ti è capitato di provare a realizzarla in casa e doverti confrontare con un risultato… poco soddisfacente?

Bene, preparati perché non ti succederà mai più: ecco il segreto per realizzare la cioccolata calda perfetta!

Cioccolata calda densa perfetta: ecco come ottenerla con un segreto unico

Quante volte, vedendola in un film oppure alla pubblicità, abbiamo tentato di ottenere una cioccolata calda densa e perfetta come quella in video?

Almeno per la sottoscritta il numero di tentativi rasenta, ormai, le tre cifre.

Cosa succede, invece, molto spesso?

La nostra cioccolata calda è una delusione: piena di grumi, poco densa, di un colore veramente poco raccomandabile.

Buona, certo, ma senza quel fascino speciale (e, soprattutto, impossibile da fotografare e mettere su Instagram!).

Ma perché la cioccolata che prepariamo a casa è così diversa da quella della pubblicità?

La risposta è che, per preparare la cioccolata calda perfetta, c’è un trucco segreto nella preparazione di cui nessuno vi ha mai parlato.

Certo, nessuno a parte noi!

No, non parliamo del solito pizzico di farina o di lascia stare le bustine già pronte: per quanto questi siano suggerimenti ottimi (che approfondiremo tra un attimo), il vero segreto per una cioccolata calda perfetta è un altro.

Per ottenere un risultato ottimale, comunque, bisogna fare attenzione agli ingredienti che usiamo.

Questo è il motivo per il quale, dietro la preparazione della cioccolata perfetta, spesso si nasconde il consiglio di lasciar stare le bustine già pronte.

Usare ingredienti più genuini, infatti, ci aiuterebbe ad avere la cioccolata calda perfetta: c’è chi si spinge a suggerire di usare, direttamente, 150 grammi di cioccolato in tavoletta!

Sicuramente, usando il cioccolato puro, otterrete un risultato più buono: il sapore sarà più intenso e meno diluito.

Ma non è questo il segreto per avere la cioccolata calda come nei film!

Un altro suggerimento ha a che vedere con l’addensante: spesso, infatti, nonostante abbiamo dosato attentamente gli ingredienti, la cioccolata rifiuta di addensarsi.

Il risultato? Un’ottima cioccolata calda che però… sembra latte al cacao!

Niente a che vedere con quella che sogniamo davanti alla TV.

In molti suggeriscono, quindi, di utilizzare un pizzico di farina mentre state girando la cioccolata.

La farina, infatti, è un addensante e mettendone poca (veramente poca!) e mischiando alacremente la cioccolata diventerà sicuramente più densa.

Potete provare, certo, ma il segreto per avere la cioccolata perfetta è un altro ancora.

Cioccalata calda densa e cremosa, il segreto della doppia cottura

Il vero segreto, infatti, non sta negli ingredienti o nell’addensante ma nel processo di riscaldamento della cioccolata.

Riscaldate in un pentolino a parte il latte, portandolo quasi fino ad ebollizione. Non aggiungente niente per il momento!

Ponete il cioccolato (sia che lo usiate con le bustine in polvere, sia che abbiate deciso di usare la tavoletta) in una ciotola a parte, che possa contenere anche il liquido caldo.

Quando il latte è quasi arrivato ad ebollizione versatelo sopra la cioccolata.

Mescolate gli ingredienti e poi versateli nuovamente nel pentolino sul fuoco: a questo punto il lavoro di gomito diventerà fondamentale!

Continuate a mescolare fino a quando il composto non inizierà, nuovamente, a bollire.

La vostra cioccolata calda è, finalmente, pronta!

Ricetta e dosi per preparare la cioccolata calda a casa

Di seguito gli ingredienti e la ricetta per preparare la cioccolata calda per 2 persone:

500 ml di latte parzialmente scremato

50 g di zucchero

20 g di cacao amaro in polvere (od una bustina già pronta)

Scaldate il latte, come abbiamo detto, in un pentolino a parte.

Nel frattempo versate la cioccolata in una ciotola o, se avete deciso di usare i quadratini, spezzettateli.

Se state usando la cioccolata della tavoletta potete anche metterli in un contenitore e farli sciogliere nel microonde: teneteli per non più di 3 minuti!

Appena il latte inizia a bollire versate metà dello zucchero e girate per qualche secondo.

A questo punto levatelo il latte dal fuoco e versatelo sopra la cioccolata (mai il contrario).

Mescolate velocemente gli ingredienti ed aggiungete, a pioggia, l’altra metà dello zucchero.

Portate nuovamente il composto sul fuoco e continuate a girare con regolarità fino a quando la cioccolata non inizierà a bollire.

La vostra cioccolata è pronta!

Se il segreto per questa ricetta vi è piaciuto, che ne dite di dare un’occhiata agli altri nostri suggerimenti?

Ci vediamo in cucina?