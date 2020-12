Parole durissime e offensive del giornalista Filippo Facci nei confronti di Diego Armando Maradona. Durante “Tiki Taka”, attacchi impietosi contro il campione argentino morto il mese scorso

Un attacco durissimo e sconsiderato quello di Filippo Facci nei confronti di Diego Armando Maradona. Il giornalista, spesso al centro di polemiche per le sue posizioni estreme, ha duramente offeso l’ex campione argentino, morto lo scorso 25 novembre.

Nel corso della trasmissione “Tiki Taka”, condotta da Piero Chiambretti, il giornalista ha offeso e insultato il campione. Parole molto forti, ingenerose, se si considera che Diego non è più in vita. La reazione gli altri ospiti in studio è stata repentina, con molta indignazione. E non si capisce come mai tanto odio da parte di Facci nei confronti del Pibe.

Filippo Facci, brutale attacco alla memoria di Maradona: la reazione degli ospiti

“Io andavo spesso su Youtube a vedere i suoi video. Maradona è uno dei pochi che fisicamente poteva resistere nel calcio di oggi – ha detto Facci sembrando di voler elogiare Diego – ma come persona aveva dei difetti da mediocre, da imbecille. E’ come se fosse morto a 35 anni. Era già morto da tempo”. Poi un paragone con Paolo Rossi, azzardato e non richiesto: “Rossi è morto da vivo, era tutta un’altra cosa. Per forza di cosa i napoletani avevano un processo di identificazione in lui che creava deificazione che mi fa venire la nausea”.

Infine, il giornalista conclude con quella che voleva essere una battuta. “Adesso di Maradona ne riuscirò a parlare tra un paio di anni”. Dure le reazioni dei presenti in studio, con il conduttore che ha provato a bacchettare Facci. Tra l’altro, il giornalista dimentica che anche Paolo Rossi ha avuto i suoi guai, come la condanna per il calcioscommesse e la squalifica di due anni. Eppure nessuno si è permesso di giudicare la vita del campione del mondo 1982, in questo anno da dimenticare.

