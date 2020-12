Conferenza stampa Conte Dpcm: orario, diretta tv e streaming

Conferenza stampa Conte Dpcm: il premier al termine di un nuovo Consiglio dei ministri illustrerà i provvedimemnti per le feste

I tempi per un nuovo Dpcm Natale in vista delle feste sono maturi. Questa sera, 18 dicembre, dopo un ultimo Consiglio dei ministri previsto per le 18, il Premier Conte illustrerà tutti i provvedimenti previsti per contenere il pericolo di contagi.

L’orario della conferenza stampa non è stato ancora comunicato ufficialmente, ma secondo indisvcrezioni accreditate Conte dovrebbe parlare attiorno alle 19. Le sue parole potrebbero essere seguite in diretta tv e in live streaming. Basterà collegarsi sui canali all news come Rai News 24 (canale 48), SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51). Ma anche in streaming sul canale Youtube della Presidenza del Consiglio.

Quali potrebbero essere i provvedimenti che entreranno a fare parte del nuvo Dpcm Natale? A partire dal 24 dicembre e fino al 3 oppure al 6 gennaio, l’Italia diventerà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi passando a zona arancione invece nei giorni lavorativi.