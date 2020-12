Postalmarket torna in edicola e si presenta subito con una bomba sexy: Diletta Leotta sarà la testimonial della rivista

Sexy novità in arrivo nel 2021. Il prossimo anno, infatti, tornerà in edicola la storica rivista “Postalmarket“, leader tra gli anni 70 e 90 della vendita per corrispondenza.

Ma il successo della rivista, come chi tra di voi ha più di 30 anni ricorderà bene, era dovuto non tanto ai prodotti venduti, quanto alle testimonial attraenti che rubavano l’occhio in copertina e che ammiccavano agli italiani con le loro pose più hot.

Gloria Guida, Monica Bellucci, Claudia Schiffer e Cindy Crowford sono solo alcuni dei nomi delle attrici e modelle più belle del mondo che hanno posato per la celebre rivista. Per il tanto atteso ritorno in edicola, ‘Postalmarket’ ha puntato fortissimo su una delle donne più amate ed ambite dal pubblico maschile italiano. Stiamo parlando ovviamente di Diletta Leotta che, tramite un suo post su Instagram, ha rivelato la notizia bomba del 2021. Sarà dunque la bellissima conduttrice di Dazn ad essere sulla copertina di Postalmarket, edizione autunno-inverno del 2021.

Sulla copertina la Leotta è in primo piano, con un bel sorriso e un vestito nero che lascia solo immaginare quello che potremo trovare all’interno della rivista.

Diletta Leotta su Postalmarket, quello che i ‘millennials’ non possono capire

Ovviamente la notizia non ha lasciato indifferenti i fan per almeno due motivi: primo perchè tutti saranno curiosi di andare a scoprire le foto sexy di Diletta, e secondo perchè Postalmarket rievoca sicuramente tantissimi ricordi agli italiani che oggi hanno dai 35 anni in su. La rivista infatti era popolarissima negli anni ’80 e ’90 così tanto che non c’era casa senza Postalmarket.

Il motivo di tanta popolarità è che era sicuramente all’avanguardia, introducendo in un paese molto diverso da ora il concetto di ‘shopping’ se vogliamo ‘on line’ (in questo caso la linea era quella del telefono), ma la scelta di dedicare la sua copertina alle donne più belle del momento lo ha fatto diventare un ‘must‘. In quegli anni è diventata La lettura leggera che accompagnava momenti di relax e tranquillità nelle mura dei bagni di milioni di italiani. Un tempo lontano, in cui non c’erano ancora smartphone o tablet ed in casa c’era una sola televisione.

Un utente in particolare, colpito anche lui come noi dal dejavu, ha fatto una richiesta speciale alla Leotta commentando la foto della copertina di Postalmarket: “Ci sono anche gli occhiali per vedere sotto i vestiti?”

Il commento ovviamente fa riferimento ai tempi in cui sui giornali venivano venduti fantomatici occhiali a raggi x con i quali, secondo i venditori, era possibile vedere attraverso i vestiti. Occhiali o no siamo sicuri che molti di voi correranno in edicola a prenotare il numero di Postalmarket con Diletta Leotta in copertina.