Un errore che facciamo sempre quando acquistiamo un paio di scarpe

Quando acquistiamo un paio di scarpe, prodotti di abbigliamento o di tecnologia facciamo un gesto che dovremmo evitare. Ecco perché

Quando acquistiamo un paio di scarpe o prodotti di alta tecnologia, quasi sempre commettiamo un errore da evitare. All’interno delle scatole ci sono dei piccoli sacchetti di gel di silice, che servono ad assorbire l’umidità e a proteggere il prodotto che abbiamo appena acquistato. Ma non bisogna gettarli, questi piccoli sacchetti possono essere utilizzati in tantissimi modi e possono risolvere molti problemi.

Il gel di silice è composto da polvere, perline o granuli racchiusi in bustine o piccole capsule. All’interno di ogni granello di silice ci sono atomi di silicio e di ossigeno, che hanno la capacità di assorbire l’umidità come se fossero sabbia. L’involucro è poroso perché deve proteggere al meglio il prodotto che abbiamo acquistato. Questi granuli si possono trovare anche sui tappi di alcuni farmaci, sempre con lo stesso scopo.

Come utilizzare i sacchetti che troviamo nelle scatole delle scarpe

Ecco come utilizzare i granelli di gel di silice, che di solito gettiamo via, commettendo un grosso errore.

Asciugare il cellulare : se il tuo smartphone è caduto in acqua o, per errore, gliene hai versata un po’ sopra, niente paura, i sacchetti di silice possono venirti in soccorso. Rimuovendo batteria (ove sia possibile) e memory card , bisogna posizionare il telefono in un contenitore pieno di bustine di gel di silice e lascialo lì per una notte. L’acqua sarà assorbita dal gel di silice e il telefono tornerà nuovamente utilizzabile.

Conservare documenti importanti: se il tuo documento si è deteriorato con il tempo o se vuoi evitare che succeda, basta conservare sacchetti di gel di silice nei cassetti nei quali conservi i tuoi documenti.

Proteggere il rasoio dall'ossidazione: le lame dei nostri rasoi dopo un po' di tempo tendono ad ossidarsi e diventano quindi inutilizzabili. Per evitare che accada, mettile in un barattolo pieno di bustine di gel di silice, in questo modo l'acqua verrà sempre assorbita e le tue lame dureranno più a lungo.

Conservare al meglio gli alimenti per animali domestici: chi ha un cane, un gatto o un altro animale domestico, utilizza quasi sempre le crocchette dedicate a quel tipo di animale. Per proteggerle dall'umidità ed evitare che possano deteriorarsi, puoi attaccare un sacchetto di gel di silice sul bordo del sacco. In questo modo prolungherai anche la scadenza.

Evitare l'appannamento di finestre e finestrini: i sacchetti di gel di silice si possono usare anche in auto, per evitare di far appannare i finestrini. Basta appoggiarne uno sul bordo del parabrezza e il gioco è fatto.

E’ vero che le bustine di gel di silice sono tossiche?

Spesso si tende a pensare che i sacchetti che troviamo in alcuni prodotti che acquistiamo siano tossici, in realtà non è così. Qualora dovessimo ingerire qualche granello, basta bere un bicchiere d’acqua per evitare il rischio di avvelenamento. L’acqua sarà assorbita dal silice e verrà espulsa in modo naturale. Potrebbe capitare di avere un po’ di vomito, ma nulla di insopportabile.

Se invece i sacchetti dovessero contenere anche il dimetilfumarato, una polvere chimica tossica, allora bisogna assolutamente evitare il contatto. Qualora venisse ingerito un granello contenente questa piccola polvere, bisogna andare immediatamente al pronto soccorso. In teoria, queste bustine non dovrebbero contenere additivi e sono soggette a diversi controlli di qualità.