Iliad ha permesso ai suoi clienti francesi di usufruire gratuitamente del 5G. Politica che potrebbe essere estesa anche in Italia

Grosse novità per i clienti italiani che vorranno utilizzare il 5G sui propri telefoni a prezzi contenuti. La notizia viene dai nostri “cugini” francesi che a partire dal 15 dicembre potranno usufruire gratuitamente della rete cellulare ultraveloce senza pagare costi aggiuntivi.

Spieghiamo meglio: Free Mobile, società di telefonia e comunicazioni che gestisce vari gruppi tra cui Iliad, ha esteso al pubblico francese la possibilità di utilizzare il 5G a coloro che hanno già attiva un’offerta con traffico dati illimitato.

Per ottenere l’accesso alla rete 5G, i già clienti dovranno soltanto attivare il servizio 5G online, nella propria area clienti.

Iliad, 5G in Italia a breve. In arrivo nuove offerte

Ma cosa succederà per quel che riguarda il nostro paese? Al momento non c’è ancora una data certa per l’attivazione della rete 5G in Italia, ma in varie città (Bari, Bergamo, Brescia, Catania, La Spezia, Milano, Pescara, Roma e Verona) sono cominciate ad apparire le nuove antenne Iliad.

Molti sperano che già entro fine anno sarà lanciata la nuova offerta dell’operatore francese che, se manterrà la stessa politica utilizzata in patria, potrà permettere agli italiani di utilizzare la nuova rete senza costi aggiuntivi e proporre nuove offerte con giga illimitati.

Al momento infatti l’offerta con più giga prevede un abbonamento mensile a 7.99 euro comprensivo di 50GB alla massima velocità (attualmente il 4.5G), minuti ed sms illimitati.

Dunque le nuove offerte potranno essere rimodulate mantenendo lo stesso prezzo, con 50GB alla velocità del 5G, e potrebbero essere rese disponibili anche nuove tariffe simili a quelle francesi, dove ad esempio con 19.99 euro si possono avere giga illimitati in 5G.

Non ci resta che attendere. Nel frattempo, se non siete raggiunti dalla fibra a casa, potreste dare un’occhiata all’offerta 5G di Fastweb.