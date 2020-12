Oroscopo di oggi 19 Dicembre 2020: scopriamo insieme tutte le previsioni dell’oroscopo di oggi e la classifica dei segni.

Che cosa hanno in mente le stelle per noi per questo sabato?

Il weekend è finalmente iniziato ed è meglio scoprire subito che cosa ci riservano le stelle.

Ecco la classifica dei segni di oggi, sabato 19 Dicembre 2020 e tutte le previsioni accurate per ogni segno zodiacale.

Pronti a leggere come andrà la vostra giornata e quella dei vostri cari?

Oroscopo di oggi 19 Dicembre 2020: classifica dei segni e previsioni

Anche oggi partiamo dalle posizioni più basse della classifica dei segni occupate, purtroppo, da Cancro, Capricorno, Scorpione ed Acquario. Oggi sarà una giornata nella quale dovrete combattere per quello che volete.

A metà classifica troviamo tutti i nati sotto il segno di Pesci, Ariete, Toro e Sagittario: per loro sarà una giornata decisamente tranquilla e priva di problemi.

Infine, nelle posizioni più alte della classifica ci sono Gemelli, Leone, Vergine e Bilancia: uno splendido sabato per tutti i nati in questi segni, che gli permette di vivere momenti splendidi con amici e compagni.

Scopriamo nel dettaglio che cosa accadrà nella giornata di tutti noi!

Oroscopo di oggi 19 Dicembre Ariete

Questo è un sabato decisamente sottotono rispetto alle giornate che lo hanno preceduto per tutti gli amici dell’Ariete. Vi sentite, infatti, decisamente indietro per quanto riguarda i problemi lavorativi, come se qualcosa non funzionasse al meglio.

L’insoddisfazione e la smania di fare (anche se non sapete cosa fare) influiranno anche sulla vostra situazione sentimentale che oggi potrebbe vacillare un poco.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Anche il Toro può aspettarsi di vivere una giornata senza troppi avvenimenti, che vi farà sentire un po’ annoiati.

Per fortuna avete sia Giove che Saturno in congiunzione favorevole e questo vuol dire che, soprattutto sul lavoro, potrebbero arrivarvi notizie positive oppure che una piccola somma di denaro si muove verso di voi.

A parte questo la giornata scorre pigra e lenta: forse con il partner, od in amore, avete qualche problema a capirvi ma non succederà nulla di grave.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Venere è nel tuo segno, caro Gemelli, e finalmente la sua influenza positiva riesce a migliorare la tua situazione sentimentale.

Oggi sarà finalmente una bella giornata dopo tanti brutti momenti passati negli ultimi giorni: sul lavoro sarai reattivo e propositivo, ti vengono in mente tante nuove e brillanti idee.

Sul fronte sentimentale, in modo particolare, avrai modo di riallacciare rapporti che ultimamente sono andati un po’ perdendosi mentre chi è in coppia vive un momento felice.

Amore: 8

8 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Cancro

Brutta giornata per il Cancro che oggi dovrebbe stare attento soprattutto sul lavoro. Se ti arriva una proposta oppure ti chiedono di sostituire qualcuno oggi è il caso di prendere la questione veramente in esame.

Datti del tempo per riflettere e cerca di capire dove sta andando la tua vita prima di commettere errori che ti mettano in gabbia un’altra volta!

In amore, soprattutto chi è in coppia deve stare attento a cosa succede: forse qualcosa con il partner non funziona, in ogni caso l’atmosfera è strana.

Coraggio, domani andrà meglio.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo di oggi 19 Dicembre Leone

Una buona giornata aspetta il Leone, finalmente sotto il punto di vista lavorativo. Nonostante abbiate lasciato un po’ perdere il fronte sentimentale (a causa di incomprensioni e forse per colpa della vostra arroganza), il lavoro oggi vi regala grandi soddisfazioni.

L’avrete vinta su una questione importante e sentirete finalmente ristabilito il rispetto e l’importanza che dovreste avere sul luogo di lavoro.

Forse questa vittoria vi aiuterà a prendere le cose meglio anche dal punto di vista sentimentale: le persone che avete intorno, infatti, vi amano e vi supportano ma a volte hanno bisogno di essere incoraggiate. Ti basta solo essere più presente nelle loro vite.

Amore: 7

7 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Giornata stupenda per gli amici nati sotto il segno della Vergine che hanno, finalmente, dalla loro tutti i pianeti.

In particolare la Luna favorirà tutti i rapporti sentimentali: un’ottima notizia visto che, ultimamente, vi eravate allontanati da tutti ed avevate paura di non avere più affetti.

Sul lavoro, inoltre, la giornata di oggi porta successi e conferme: insomma, oggi non avete proprio nulla di cui lamentarvi, tutto procede per il meglio!

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Bilancia

Anche la Bilancia vive un momento positivo grazie, soprattutto, alla Luna che illumina il suo cammino e dona colpi di fortuna a tutti i segni che si trovano sotto la sua influenza.

Il fronte sentimentale è quello più colpito dall’influenza positiva dei pianeti: ti trovi in un momento ottimo per fare dei passi avanti!

Soprattutto chi è single da qualche tempo potrebbe organizzare, proprio oggi, un incontro speciale qualcosa che non si sarebbe mai aspettato di poter fare prima.

Sul lavoro buone le possibilità che si vedono all’orizzonte, tutto sta nel saper aspettare ed accettare al momento giusto. Non fatevi mettere fretta!

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

La giornata di oggi dello Scorpione verrà rovinata dal suo continuo bisogno di polemizzare, soprattutto in amore.

Vi capiterà di impelagarvi in una lunghissima e spossante discussione con il partner ma anche con amici e familiari: niente da fare, oggi vi siete semplicemente svegliati sotto l’influsso di Saturno.

Cercate di evitare che il vostro malumore contagi anche la vostra produttività rendendo inutili gli ultimi sforzi che avete fatto al lavoro.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Il Sagittario vive, oggi, una fase di recupero dopo tanti giorni passati ad incassare i colpi decisamente duri del destino. In amore c’è qualche sorpresa che vi attende nel prossimo futuro della quale potete iniziare a vedere i primi segnali già oggi.

Chi è in coppia può aspettarsi di vivere un momento di serenità e felicità: sfruttatelo per parlare a fondo del vostro futuro! Sul lavoro, invece, Venere vi aiuta ad ammorbidire il vostro atteggiamento e a rendere i vostri progetti più facili da affrontare.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata nervosa per il Capricorno soprattutto in amore dove non mancheranno le discussioni ed i problemi.

Chi è in coppia può aspettarsi qualche discussione accesa riguardo il prossimo futuro. Cercate di rimandare quanto più possibile il confronto, soprattutto se non può essere in nessuna maniera costruttivo.

Il nervosismo vi accompagnerà anche al lavoro dove oggi non sarete assolutamente produttivi come vostro solito.

Meglio lasciar perdere quello che potete oggi e prendervi una pausa.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Caro Acquario, sappiamo che la cosa che ti piace fare di più è mettere in chiaro le cose ma oggi decisamente non è giornata per iniziare un litigio.

Eppure, con ogni probabilità, ti capiterà di avere a che ridire con qualcuno che ti è molto vicino e questo rovinerà irrimediabilmente la tua giornata.

Hai bisogno di calma e tranquillità per poter esprimere i tuoi sentimenti senza che vengano presi come accuse e recriminazioni: oggi è una giornata difficile. Il lavoro potrebbe presentare qualche complicazione, se riuscirai ad evitare qualche impegno potresti cavartela. Coraggio.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Oggi i Pesci possono raccogliere le forze e prepararsi per un futuro che le stelle vedono come positivo e proficuo.

Qualche buona notizia sotto l’ambito professionale che parla di progetti futuri potrebbe illuminare la vostra giornata e permettervi di vivere in tranquillità questo weekend.

In amore tutto funziona bene, soprattutto per chi è già in coppia.

Chi è da solo deve aspettare ancora un po’ prima di incontrare una persona speciale; consolatevi avete sempre la famiglia!

Amore: 7

7 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Non dimenticatevi di controllare, come ogni giorno, le nostre previsioni del meteo per la giornata di oggi, sabato 19 Dicembre.

A domani!