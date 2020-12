Tutti i programmi tv di oggi 19 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Ultimo fine settimana prima di Natale. Normalmente questo sarebbe stato il periodo delle cene di lavoro, giusto? I giorni precedenti alle feste infatti venivano quasi sempre sfruttati dai datori di lavoro o dalle aziende per dei conviviali con i lavoratori.

Quest’anno probabilmente tutto ciò sarà impossibile, viste le restrizioni imposte a causa del Covid-19. E probabilmente qualcuno di voi sarà anche felice di poter restare a casa a rilassarsi invece di uscire per una cena “obbligatoria”.

Se il vostro sabato sera lo passerete sul divano davanti alla tv, allora non c’è niente di meglio che gustarsi il proprio programma tv preferito. Non sapete ancora cosa c’è in tv stasera? Allora scorrete la lista qui in basso con la selezione dei migliori programmi di intrattenimento, cinema e sport di questo sabato.

Programmi tv 19 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Su Rai 1 serata dedicata alla beneficenza. Spazio quindi al canonico programma di Amadeus “I soliti ignoti”, che normalmente va in onda prima dei programmi in prima serata, ma che per stasera cambia orario. Ci sarà la partecipazione di tantissimi vip e il ricavato andrà ovviamente a favore di Telethon. Sicuramente un buon momento, visto che siamo vicino Natale, per fare del bene a chi è meno fortunato di noi.

Su Rai3 il nuovo show dedicato a tutti gli artisti che hanno avuto difficoltà ad esibirsi a causa della pandemia. Il titolo è “Ricomincio da Rai3”.

Film in tv oggi: serata all’insegna delle risate

Stasera, per chi sceglierà di vedere un film da solo o con i suoi conviventi, ci sono in programma molte commedie. Se volete andare sul garantito, allora vi consigliamo sul 20 Mediaset “Una notte da leoni 2”. In alternativa potete scegliere dalla lista qui sotto.

Ecco la lista completa di tutti i film in onda in prima serata:

Rai 4 21:20 Spy 2015

21:20 Spy 2015 Rai Movie 21:10 Qualcosa e’ cambiato

21:10 Qualcosa e’ cambiato Canale 5 21:21 Natale a 5 stelle

21:21 Natale a 5 stelle Italia 1 21:20 Dragon trainer

21:20 Dragon trainer Rete 4 21:22 I.T. Una Mente Pericolosa

21:22 I.T. Una Mente Pericolosa Iris 21:03 Sotto il segno del pericolo

21:03 Sotto il segno del pericolo Italia 2 21:10 La cosa 1982

21:10 La cosa 1982 Cielo 21:15 Miele di donna

21:15 Miele di donna La7 21:15 Il petroliere

21:15 Il petroliere TV8 21:30 Miss Christmas

21:30 Miss Christmas TV2000 21:28 Hook – Capitan Uncino

21:28 Hook – Capitan Uncino Rai Gulp 20:40 Sorelle Vampiro 3 – Ritorno in Transilvania

20:40 Sorelle Vampiro 3 – Ritorno in Transilvania Rai Storia 21:10 Camorra

21:10 Camorra Paramount 21:10 Only You – Amore a prima vista

21:10 Only You – Amore a prima vista Spike 21:30 Black Thunder – Sfida ad alta quota

21:30 Black Thunder – Sfida ad alta quota Canale 20 Mediaset 21:04 Una notte da leoni 2

21:04 Una notte da leoni 2 Cine 34 21:00 La collina degli stivali

21:00 La collina degli stivali TeleReporter 21:00 Occhi indiscreti

Programmi di oggi: lo sport in tv

Neanche il tempo di scoprire gli ultimi risultati che la Serie A, dopo un solo giorno di pausa, è pronta a ripartire con la tredicesima giornata del campionato di calcio. Questo sabato saranno 3 gli anticipi disposti dalla lega, con il match clou della sera che sarà Parma-Juventus, trasmesso in diretta da Dazn alle 20.45.

Se invece siete appassionati di pallavolo, alle 20.30 su Rai Sport sarà trasmesso un match del campionato femminile Serie A1.