Non tutti sanno che si può risparmiare il 10% del bollo auto pagandolo con carta e sfruttando il cashback. Ecco come fare

Il cashback è la novità di questi giorni. Lo Stato offre la possibilità di recuperare il 10% delle spese effettuate in negozi fisici utilizzando carte di credito e carte bancomat, ma anche app prepagate. Bisogna fare almeno 10 operazioni e la cifra massima che si può recuperare (verrà fatto un bonifico direttamente all’utente) è di 150 euro. Tra le spese che si possono sfruttare con il cashback c’è anche il bollo auto. Non è stata una cosa “pubblicizzata”, ma il sistema funziona e non ci sono problemi.

Bollo auto, come pagarlo per ricevere il rinmborso del 10%

Una buona notizia per gli automobilisti: sia quelli che il bollo devono ancora pagarlo (stanno entrando nel periodo “verde”) sia per quelli che non lo hanno ancora pagato e sono già in ritardo. La crisi e i tempi difficili, purtroppo, potrebbero mettere questa tassa fuori dalle spese previste, anche a costo di accettare il leggero tasso di mora che farà aumentare il costo del bollo (circa il 4%) man mano che passano i giorni. Fortuntamente, gli interessi non così alti come accadeva in passato.

Pagare il bollo auto e ricevere il rimborso del 10% previsto dal cashback è previsto nel Decreto 156/2020 che ha lanciato l’iniziativa. In esso c’è una lunga “guida” ai rimborsi, che include anche il pagamento del bollo auto, nonostante poi questa possibilità non sia stata pubblicizzata. Per pagare il bollo auto e sfruttare il cashback, bisogna sfruttare la piattaforma PayTipper, del gruppo Enel X.

Sfruttare il Cashback nei punti vendita “PuntoPuoi”

Bisogna recarsi nei punti vendita “PuntoPuoi”, dove il cittadino può pagare il bollo auto (o moto) direttamente allo sportello. Ovviamente, bisognerà pagare con carta di credito o bancomat ed avere il servizio “Cashback” attivo. Attenzione: oltre a essere attivo, il servizio dovrà avere abilitata la carte che utilizzeremo per il pagamento. Verificate che tutto sia a posto prima di procedere: si può fare con la App IO. I problemi dei giorni scorsi pare siano stati risolti, quindi anche aggiungere le carte di credito ora è facile.

Una volta pagato il bollo auto, si avrà diritto al rimborso del 10%. Ricordiamoci, però, che la cifra massima rimborsabile è di 15 euro. Quindi anche se pagheremo un bollo auto superiore ai 150 euro (molto probabile in caso di auto di una certa cilindrata) il nostro rimborso cashback non sarà superiore ai 15 euro.