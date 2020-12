Diablo Immortal è quasi pronto al lancio: gli sviluppatori stanno testando la versione alpha del nuovo gioco mobile di Blizzard

L’universo di Diablo sta per sbarcare sui nostri smartphone. Il gioco targato Blizzard sarà il primo della serie famosissima sviluppato solamente nella sua versione mobile, cosa che aveva fatto storcere parecchio il naso dei fans della saga.

In effetti Diablo Immortal ha generato tantissime polemiche sin dal suo annuncio alla Blizzcon del 2018: in molti si sono chiesti se sviluppare questa versione del gioco non avrebbe fatto sprecare tempo ed energie agli sviluppatori di Diablo IV, attesissimo dai fedelissimi della serie e per ora ancora lontano dalla pubblicazione.

In realtà la Blizzard ha diviso in due il team di sviluppo e ora Immortal è quasi pronto al lancio ufficiale. In questi giorni è stata resa disponibile in Australia la versione alpha del videogame e, secondo le prime impressioni, ci sono tante cose positive da raccontare nonostante lo scetticismo dei puristi della serie.

Diablo Immortal, una prima recensione ed il video del gameplay

Nella versione alpha del gioco sono disponibili soltanto 4 classi rispetto alle 6 totali disponibili per i giocatori nella versione finale. Si potranno testare Barbaro, Monaco, Cacciatore di Demoni e Mago, successivamente si aggiungeranno Crociato e Negromante.

Il sistema di combattimento appare fluido ed intuitivo, mentre per quanto riguarda l’albero delle skill è stato decisamente ridotto all’osso per dar modo ai neofiti del gioco di apprendere velocemente le caratteristiche di Diablo.

Anche l’equipaggiamento appare ridotto rispetto agli altri capitoli della saga per pc e consolle, ma per quanto riguarda l’atmosfera dark e la grafica Immortal non ha nulla da invidiare agli altri giochi della serie.

Non mancheranno come sempre Rift e Dungeon. Il gioco sarà completamente gratuito, mentre non è ancora chiaro come e su cosa verranno introdotte le microtransazioni. Sicuramente ci sarà un Pass Battaglia, come per tutti gli altri titoli Blizzard.

Prima di lasciarvi qui sotto un video del gameplay della versione alpha, vi ricordiamo anche i requisiti minimi che i vostri smartphone devono avere per far girare Diablo Immortal.

Requisiti minimi per Android

CPU: Snapdragon 710 / Hisilicon Kirin 810 o superiore

GPU: Adreno 616 / ARM Mali-G52 o superiore

RAM: 2 GB di RAM

Sistema operativo: Android 5.0 (Lollipop) o superiore

CPU: Snapdragon 710 / Hisilicon Kirin 810 o superiore GPU: Adreno 616 / ARM Mali-G52 o superiore RAM: 2 GB di RAM Sistema operativo: Android 5.0 (Lollipop) o superiore Requisiti minimi per Apple

iPhone 8 o superiore

Sistema operativo: iOS 12 o superiore

Ecco le prime immagini del gioco pubblicate dal canale Youtube di GameSpot trailers.