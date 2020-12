Indovina il vip di oggi. Riconosci il bambino in questa foto? Negli anni passati ha fatto impazzire milioni di ragazzine con la sua band

Vediamo chi indovina il vip di oggi, riesci a riconoscere questo bambino? In effetti qualche somiglianza con il suo aspetto attuale c’è, soprattutto gli occhi e il sorriso sono rimasti gli stessi. Si tratta di un uomo molto affascinante, qualche anno fa ha fatto impazzire milioni di ragazzine in tutto il mondo. E ancora oggi non scherza, ovunque vada ha sempre un seguito massiccio.

Questa foto è stata scattata nella metà degli anni ’80, quando il vip misterioso di oggi aveva una decina d’anni. In pochi sanno che questo bambino ha origini irlandesi, suo nonno infatti veniva dall’Irlanda, ma il vip di oggi non è cresciuto lì. E’ molto probabile che questa foto sia stata scattata a Stoke-on-Trent (o anche soltanto Stoke), la città nella quale il bambino della foto è cresciuto e alla quale è sempre stato legato.

Quindi si tratta di un vip britannico, per la precisione inglese. E, come tanti suoi connazionali nel corso degli ultimi decenni, ha avuto successo nel mondo della musica. Non è né un rocker, né un chitarrista virtuoso, ma ha fatto parte di una band che ha avuto un successo enorme qualche anno fa, esattamente come tanti altri inglesi. Questa band, dopo un periodo di inattività, è tornata insieme, dando vita ad alcuni concerti anche nel recente passato.

Quindi ricapitoliamo: inglese, appartenente ad una boy-band di successo, proveniente da Stoke, oggi solista ma ogni tanto ancora in concerto con i suoi ex compagni. Forse serve un altro piccolo aiuto per completare il puzzle: la sua band è letteralmente esplosa negli anni ’90 e il loro poster ha occupato i muri di milioni di ragazzine in tutto il mondo. E’ ovvio che stiamo parlando di Robbie Williams, ex componente dei Take That e oggi cantante solista di fama mondiale.

Robbie Williams, biografia

Nome : Robbie Williams

: Robbie Williams Luogo di nascita : Stoke-on-Trent (Inghilterra)

: Stoke-on-Trent (Inghilterra) Nazionalità : inglese

: inglese Data di nascita : 13 febbraio 1974

: 13 febbraio 1974 Età : 46

: 46 Altezza : 185 cm

: 185 cm Peso : 72 kg

: 72 kg Occhi : verdi

: verdi Capelli : castani

: castani Numero di scarpe : 44

: 44 Tatuaggi : nessuno lo sa, probabilmente nemmeno lui come si può capire cliccando qui

: nessuno lo sa, probabilmente nemmeno lui come si può capire cliccando qui Dove vive : Holland Park, Chelsea (Londra)

: Holland Park, Chelsea (Londra) Compagna attuale : Ayda Field, sposata il 7 agosto 2010

: Ayda Field, sposata il 7 agosto 2010 Ex fidanzate: Cameron Diaz, Anna Friel, Nicole Appleton (ex-moglie di Liam Gallagher degli Oasis), Mel C e Geri Haliwell delle Spice Girls

Cameron Diaz, Anna Friel, Nicole Appleton (ex-moglie di Liam Gallagher degli Oasis), Mel C e Geri Haliwell delle Spice Girls Segno Zodiacale : Acquario

: Acquario Account ufficiale Facebook : Facebook

: Facebook Account ufficiale Twitter : Twitter

: Twitter Account ufficiale Instagram : Instagram

: Instagram Professione: cantautore

Robert Peter Williams, detto Robbie, è nato a Stoke-on-Trent il 13 febbraio 1973, sotto il segno dell’Acquario. Sua madre è una fioraia e suo padre un attore di teatro. I due divorziano quando Robbie ha solo quattro anni. Il nonno di Robbie era di origini irlandesi. La passione per la musica è iniziata sin dai tempi della scuola e nel 1990 era già nella band che l’avrebbe reso famoso in tutto il mondo: i Take That.

Il debutto con i Take That, poi una grande carriera da solista

Nei primissimi anni ’90 questa band ha un successo incredibile e forse anche un po’ inaspettato, visto che in quel periodo dall’Inghilterra arrivava un altro tipo di musica, come quella degli Oasis e dei RadioHead. E’ molto probabile che i Take That abbiano ispirato la formazione delle Spice Girls, nata qualche anno dopo, per molti la loro versione al femminile.

Con gli altri membri della band (Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald e Jason Orange) non c’è mai stato un buon rapporto, spesso i litigi erano anche pesanti e a ridosso dei concerti. Questo rapporto burrascoso spinge il gruppo a cacciarlo perché la sua condotta rovinava l’immagine di “bravi ragazzi” che avevano costruito negli anni. Con i Take That, Robbie incide tre album: Take That & Party (1992), Everything Changes (1993), e Nobody Else (1995).

In questi tre album sono presenti alcuni singoli che hanno ottenuto un grande successo, come:

La band si scioglie nel 1996 e si rimette insieme nel 2005, senza la presenza di Robbie Williams, che tornerà soltanto nel 2010, incidendo con i suoi ex compagni l’album Progress.

Dal 1996 inizia la sua carriera da cantante e cantautore solista. Robbie, infatti, con i Take That non sempre riusciva ad esprimersi al meglio perché non tutte le canzoni erano scritte da lui, questo è uno dei motivi che lo spingono a mettersi in proprio. Dal 1997 ad oggi incide ben 12 album di inediti: Life thru a Lens (1997), I’ve Been Expecting You (1998), Sing When You’re Winning (2000), Swing When You’re Winning (2001), Escapology (2002), Intensive Care (2005), Rudebox (2006), Reality Killed the Video Star (2009), Take the Crown (2012), Swings Both Ways (2013), The Heavy Entertainment Show (2016) e The Christmas Present (2019).

I singoli che ottengono un grande successo sono tantissimi, proviamo ad elencarne alcuni:

Nel 2010 partecipa come ospite all’edizione tedesca del programma televisivo Popstars.

La vita privata dell’ex Take That

Robbie Williams è un grande appassionato di calcio. E’ tifoso della squadra della sua città, il Port Vale, che milita nel campionato di Football League Two (la nostra Serie C). Robbie ha anche delle quote della società che ama sin da quando era bambino. Nel corso della sua vita ha avuto molte storie d’amore e tantissimi flirt, dal 2006 ha messo la testa a posto. Quell’anno, infatti, conosce l’attrice statunitense Ayda Field, che sposa nel 2010. I due hanno tre figli: Theodora Rose, nata il 18 settembre 2012, Charlton Valentine, nato il 27 ottobre 2014, e Colette Josephine, nata il 7 settembre 2018 da una madre surrogata.