Android 11 è già disponibile su alcuni smartphone mentre su altri è in dirittura d’arrivo. Scopri se il tuo telefono è nella lista

Android 11 non è più una novità: il sistema operativo sviluppato da Google è ormai realtà già da febbraio 2020, quando gli sviluppatori hanno lanciato la Developer Preview. Durante l’estate c’è stato modo di testarlo a lungo con le versioni beta, mentre a partire da settembre i dispositivi Google Pixel hanno ricevuto l’aggiornamento.

L’update è stato rilasciato man mano anche su altri smartphone, anche se le altre case produttrici hanno dovuto riadattare come sempre il software a quelli nativi dei propri devices, come ad esempio Miui12 o One UI 3.0.

Nei prossimi mesi saranno tantissimi i telefoni di ultima generazione che riceveranno l’aggiornamento, mentre quelli più datati dovranno farne a meno.

Android 11, tutti gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento

Andiamo a scoprire quali saranno, nel dettaglio, tutti i telefoni che saranno aggiornati ad Android 11. Vi ricordiamo che in molti casi le date previste sono solo delle stime. Ci sono poi alcuni casi particolari, come ad esempio HTC e Motorola che non hanno ancora stabilito delle date, e Hwawei, che per ora continuerà a lavorare con Android 10 sulla EMUI 11.

Android 11 su Google Pixel

Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G – Android 11 nativo

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL – aggiornati

Google Pixel 4a – aggiornato

Google Pixel 3a – aggiornato

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL – aggiornati

Google Pixel 2 e Pixel 2 XL – aggiornati

Android 11 su Samsung Galaxy con One UI 3.0

Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G – aggiornati

Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra 5G – aggiornati

Samsung Galaxy S20 FE e S20 FE 5G – febbraio 2021 (in distribuzione dalla Russia)

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy S10, S10+, S10e e S10 Lite – gennaio 2021

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ – gennaio 2021

Samsung Galaxy Z Fold2 e Z Fold2 5G – gennaio 2021

Samsung Galaxy Fold – febbraio 2021

Samsung Galaxy Z Flip e Z Flip 5G – gennaio 2021

Samsung Galaxy A30, A30s – agosto 2021

Samsung Galaxy A31 – giugno 2021

Samsung Galaxy A40 – aprile 2021

Samsung Galaxy A41 – giugno 2021

Samsung Galaxy A42 5G – maggio 2021

Samsung Galaxy A50, A50s – maggio 2021

Samsung Galaxy A51, A51 5G – marzo 2021

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70, A70s – maggio 2021

Samsung Galaxy A71, A71 5G – aprile 2021

Samsung Galaxy A80 – maggio 2021

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A10, A10e, A10s – settembre 2021

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A20, A20e, A20s – luglio/agosto 2021

Samsung Galaxy A21, A21s

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy F41

Samsung Galaxy Xcover 4s – agosto 2021

Samsung Galaxy Xcover FieldPro

Samsung Galaxy Xcover Pro – marzo 2021

Android 11 su Huawei con EMUI 11

Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+ – dicembre 2020

Huawei Mate 30 Pro – dicembre 2020

Huawei Mate Xs – Q1 2021

Huawei P30, P30 Pro, P30 Pro New Edition – Q1 2021

Huawei Mate 20 Pro, Mate 20, Porsche Design Mate 20 RS – Q1 2021

Huawei Mate 20 X, Mate 20 X 5G – Q1 2021

Huawei Nova 5T – Q1 2021

Huawei Nova 7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE

Huawei Nova 6, Nova 6 5G, Nova 6 SE

Huawei Nova 5 Pro

Android 11 su Xiaomi, Redmi e POCO con MIUI 12

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite 5G – aggiornati

Xiaomi Mi 10 Youth, Lite Zoom

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro

Xiaomi CC9 Pro

Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 SE e Mi 9 Lite

Xiaomi CC9, CC9 Meitu Edition

Xiaomi Mi A3

Redmi K30, K30 5G, K30i 5G, K30 Racing Edition

Redmi K20

Redmi K30s, Redmi K20 Pro, K20 Premium

Redmi 10X, 10X Pro

Redmi Note 9s, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 9 e Redmi 9 Prime

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi Note 8, Note 8 Pro, Note 8T

POCO F2 Pro

POCO M3

POCO C3

POCO X2

POCO X3 NFC

POCO M2 Pro

Black Shark 2, 2 Pro, 3, 3S e 3 Pro

Android 11 su OnePlus con OxygenOS 11

OnePlus 8T – Android 11 nativo

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro – aggiornati

OnePlus 7T e 7T Pro – Q1 2021

OnePlus 7 e 7 Pro – Q1 2021

OnePlus 6 e 6T – Q1 2021

OnePlus Nord

OnePlus Nord N10 5G

OnePlus Nord N100

Android 11 su OPPO con ColorOS 11

OPPO Find X2, Find X2 Pro, Find X2 Lamborghini Edition – dicembre 2020

OPPO Ace2 – dicembre 2020

OPPO Reno4 e Reno4 Pro 5G – dicembre 2020

OPPO Reno Ace e Ace Gundam Edition – dicembre 2020

OPPO Reno4 SE 5G – dicembre 2020

OPPO Reno3 5G Vitality Edition, Reno3 Pro 5G – dicembre 2020

OPPO Reno Barcelona Custom Edition – dicembre 2020

OPPO K7 – dicembre 2020

OPPO Reno 10x Zoom – dicembre 2020

OPPO Reno3 5G – Q1 2021

OPPO Reno2, Reno2 Z – Q1 2021

OPPO A92s – Q1 2021

OPPO K5 – Q1 2021

OPPO A72 5G – Q1 2021

OPPO A52 – Q1 2021

OPPO A91 – Q1 2021

OPPO Reno – Q2 2021

OPPO Reno Z – Q2 2021

OPPO A11 e A11x – Q2 2021

OPPO A9 e A9x – Q2 2021

OPPO Reno Inspiration Edition – Q2 2021

Android 11 su LG con LG UX

LG Velvet – in beta

LG Wing

LG V60 ThinQ 5G

LG V50 ThinQ 5G

LG G8X ThinQ

LG G8s ThinQ

Android 11 su Nokia

Nokia 8.3 5G – Q3 2020

Nokia 8.1 – Q3 2020

Nokia 5.3 – Q3 2020

Nokia 2.2 – Q3 2020

Nokia 4.2 – Q1 2021

Nokia 3.4 – Q1 2021

Nokia 2.4 – Q1 2021

Nokia 2.3 – Q1 2021

Nokia 1.3 – Q1 2021

Nokia 7.2 – Q2 2021

Nokia 6.2 – Q2 2021

Nokia 3.2 – Q2 2021

Android 11 su HONOR con EMUI 11 o Magic UI 4

HONOR 30, 30 Pro e 30 Pro+

HONOR 30S

HONOR 30 Youth Edition, HONOR 30 Lite

HONOR View30, V30

HONOR View30 Pro, V30 Pro

HONOR View20, V20

HONOR 20, 20 Pro, 20S

HONOR Magic 2

HONOR X10, X10 Max

HONOR Play 4, Play 4 Pro

HONOR 9X Pro

Android 11 su Sony

Sony Xperia 1 II – aggiornato a partire da Taiwan

Sony Xperia 5 II – fine gennaio 2021

Sony Xperia 10 II – fine gennaio 2021

Sony Xperia 1 – febbraio 2021

Sony Xperia 5 – febbraio 2021

Android 11 su ASUS

ASUS ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro

ASUS ROG Phone 3

ASUS ZenFone 6

ASUS ROG Phone 2

Android 11 su Motorola con My UX

Motorola Razr 5G

Motorola Razr

Motorola Edge

Motorola Edge+

Motorola One 5G

Motorola One Action

Motorola One Fusion

Motorola One Fusion+

Motorola One Hyper

Motorola One Vision

Motorola Moto G 5G

Motorola Moto G 5G Plus

Motorola Moto G Pro

Motorola Moto G Stylus

Motorola Moto G9

Motorola Moto G9 Play

Motorola Moto G9 Plus

Motorola Moto G9 Power

Motorola Moto G8

Motorola Moto G8 Power

Motorola Moto G Power

Lenovo K12 Note

Android 11 su HTC

HTC Desire 20 Pro

HTC U20 5G

HTC Desire 20+

Android 11 su Realme con Realme UI 2.0

Realme X50 Pro 5G – aggiornato

Realme X50 5G

Realme X7 e X7 Pro

Realme X3 e X3 Super Zoom

Realme X2 Pro

Android 11 su Vivo

Vivo X51 5G – aggiornato

Vivo Y70 – Q3 2020

Vivo Y20s – Q3 2020

Vivo Y11s – Q3 2020