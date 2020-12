Tutti i programmi tv di oggi 23 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Siamo ormai giunti all’antivigilia di Natale ed è il momento di fare gli ultimi regali e prepararsi per le feste, anche se quest’anno ci sarà un clima diverso.

Dopo gli ultimi giorni di lavoro seguiti da un po’ di shopping natalizio, non c’è niente di meglio che fermarsi un attimo a fine giornata e rilassarsi sul letto o sul divano.

Telecomando alla mano, riunitevi con i vostri familiari o con il vostro partner e gustatevi il vostro programma tv preferito. Non sapete ancora cosa guardare stasera? Non vi preoccupate, a quello ci pensiamo noi.

Ecco la nostra consueta lista dei programmi più importanti della serata. Dovete solo decidere se orientarvi su intrattenimento, film o sport.

Programmi tv 23 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Per quanto riguarda l’intrattenimento, stasera ci sarà un’interessante approfondimento delle Iene che ci racconteranno la storia di Marika, una ragazza affetta da tetraparesi spastica distonica sin dalla nascita che non ha mai mollato ed è riuscita a realizzare il suo sogno di fare un viaggio in moto.

Se invece amate i documentari sintonizzatevi su Rai 1 con Alberto Angela che vi porterà a scoprire le meraviglie di Gerusalemme, oppure su La 7 dove ci sarà il consueto appuntamento con Atlantide.

Non mancherà su Rai 3 il famosissimo programma “Chi l’ha visto?” dedicato alla ricerca delle persone scomparse.

Film in tv oggi: torna “Il Signore degli Anelli”

Per chi invece vuole gustarsi un buon film, la serata sarà dedicata soprattutto ai film di animazione. Chi ama il genere fantasy, anche se probabilmente lo avrà già visto, non può perdersi in prima serata “Il Signore degli Anelli-La compagnia dell’anello”. Per il resto ecco la consueta lista dei film di stasera.

Tutti i film di stasera in prima serata:

Rai 2 21:20 Alla ricerca di Nemo

21:20 Alla ricerca di Nemo Rai Movie 21:10 La Principessa Sissi

21:10 La Principessa Sissi Iris 20:59 Scoop

20:59 Scoop Cielo 21:15 Snowmageddon

21:15 Snowmageddon Rai Premium 21:20 La musica del silenzio

21:20 La musica del silenzio NOVE 21:25 Apocalypto

21:25 Apocalypto Paramount 21:10 Prima o poi mi sposo

21:10 Prima o poi mi sposo Spike 21:30 La principessa e il gigante

21:30 La principessa e il gigante Canale 20 Mediaset 21:04 Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello

21:04 Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello Cine 34 21:00 Il commissario Lo Gatto

Programmi di oggi: lo sport in tv

Stasera ci saranno le ultime partite del campionato di Serie A valide per la quattordicesima giornata, successivamente ci sarà la pausa natalizia prima del ritorno in campo il 3 gennaio. Ecco tutte le partite in programma alle 20.45 con relativo canale dove potrete seguirle.

23/12 20.45 Bologna-Atalanta SKY

23/12 20.45 Milan-Lazio DAZN

23/12 20.45 Napoli-Torino SKY

23/12 20.45 Roma-Cagliari DAZN

23/12 20.45 Sampdoria-Sassuolo SKY

23/12 20.45 Spezia-Genoa SKY

23/12 20.45 Udinese-Benevento SKY

Se invece vi piacciono gli sport invernali, su Rai Sport alle 20.20 sarà trasmessa la coppa del mondo di sci alpino.