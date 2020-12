Scopriamo insieme tutte le previsioni dell’oroscopo di oggi, mercoledì 23 Dicembre 2020: ecco la classifica e le previsioni di oggi.

Il Natale è sempre più vicino e con lui la fine dell’anno.

Come andrà la tua giornata oggi? Cerchiamo di scoprire gli andamenti e le previsioni delle stelle in vista dell’arrivo dell’ultimo giorno del 2020!

Ecco l’oroscopo e la classifica di tutti i segni per la giornata di oggi: così potrete leggere non solo le vostre previsioni ma anche quelle dei vostri cari!

Oroscopo di oggi 23 Dicembre 2020: classifica dei segni e previsioni accurate

Partiamo dal fondo della classifica: oggi, nelle ultime posizioni, si trovano Gemelli, Vergine, Scorpione e Pesci. Una giornata difficile e poco serena accompagna i nati sotto questi segni verso il Natale.

Nelle posizioni centrali della classifica dei segni troviamo Leone, Capricorno, Acquario ed Ariete: per voi sarà una giornata tranquilla e senza scosse, ottima per recuperare il tempo perso!

Infine, le prime posizioni della classifica sono occupate da Toro, Cancro, Bilancia e Sagittario: per loro questa sarà veramente una giornata splendida!

Prima di leggere le previsioni accurate dell’oroscopo vi ricordiamo, come ogni giorno, di controllare le previsioni meteo per oggi, mercoledì 23 Dicembre.

Oroscopo di oggi 23 Dicembre Ariete

Oggi, caro Ariete, avrete a che fare con una giornata decisamente strana. L’amore sembra essere tornato sotto ottimi auspici, sia per i single che per le persone in coppia.

Avete tutto l’affetto che vi serve e dalle persone che preferite: insomma, sotto questo aspetto non ci sono problemi!

Il lavoro, invece, si presenta in maniera molto più complicata: siete perplessi, qualcosa non va.

Non preoccupatevi troppo, però, il futuro non sembra privo di soddisfazioni: per ora dovete solo risolvere i problemi che ci possono essere con altri colleghi.

Amore: 8

8 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Ottima giornata per il Toro che sta sperimentando un trend decisamente positivo grazie a Venere.

Le stelle, infatti, favoriscono le relazioni: soprattutto se siete single, quindi, è ora di lanciarsi all’avventura!

Sul lavoro, particolarmente, vi troverete in una posizione avvantaggiata che vi permetterà di scegliere con calma come volete muovervi.

Procedete con sicurezza, oggi non potete sbagliare!

Amore: 8

8 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Oggi i Gemelli, purtroppo, devono nuovamente fare i conti con una situazione sentimentale decisamente controversa.

State litigando con qualcuno di caro, oppure ci sono dei problemi che avete rimandato e che adesso stanno venendo a galla.

Un problema economico potrebbe venire a disturbarvi oggi: forse si tratta di un passo indietro lavorativo oppure di una riunione che non andrà nel verso sperato.

Tenete duro.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Cancro

Giornata positiva per i nati sotto il segno del Cancro: in amore va tutto a gonfie vele, soprattutto per le coppie “vecchiotte”.

Nelle prossime settimane potreste maturare decisioni importanti che cambieranno, decisamente, il corso della vostra routine!

Il lavoro vi piace, sapete farlo con competenza: se volete di più, però, dovete faticare.

Pronti per un ultimo sforzo prima del 2021?

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo di oggi 23 Dicembre Leone

Aria di cambiamento per il Leone che oggi avrà una giornata tranquilla e senza problemi. Potete finalmente riprendervi da alcune brutte giornate e, soprattutto, da una discussione decisamente importante che avete avuto con una persona cara.

Oggi è il giorno perfetto per chiedere scusa ed affrontare con calma le conseguenze di quanto accaduto.

Il lavoro procede tranquillamente, avete finalmente trovato una sinergia con le persone che lavorano con voi e gli obiettivi che dovete raggiungere.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Gli amici nati sotto il segno della Vergine stanno passando un periodo difficile, soprattutto con le persone che lavorano con loro.

Oggi dovrete fare particolare attenzione alle parole che scegliere di usare: c’è il rischio di rovinare un rapporto commerciale importante.

In amore ed in famiglia la situazione è leggermente migliore ma la giornata di oggi vi rende decisamente nervosi e pronti a scattare per un nonnulla.

Se qualcuno vi chiede di aiutarli con commissioni o piccole faccende, cercate di fare buon viso a cattivo gioco e non reagite in malo modo.

Amore: 6

6 Lavoro: 4

4 Salute: 6

Oroscopo oggi Bilancia

Giornata decisamente positiva per la Bilancia che sperimenta, finalmente, una situazione familiare e legata ai sentimenti che sembra libera da intrighi e sotterfugi.

Oggi siete veramente felici ed in pace con gli altri; il lavoro vi ha dato grandi soddisfazioni, visto quanto vi siete impegnati nell’ultimo periodo.

Fate solo attenzione a non esagerare con la positività: potrebbe capitarvi di scatenare le gelosie di qualcuno che vi osserva da molto vicino.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo oggi Scorpione

Oggi è una giornata difficile per lo Scorpione, che si avvicina alle festività natalizie con un carico di problemi non indifferente.

Le relazioni ed i sentimenti vi mettono da sempre in difficoltà, vi trovate spaesati quando dovete esprimervi.

Nella giornata di oggi, poi, alcuni problemi legati a questioni burocratiche arrivano a farvi perdere la pazienza.

Oggi sarà una giornata difficile, tesa: non sfogatevi sul partner!

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Cari Sagittario, è inutile fare finta di niente: l’amore vi ha trovato, anche se voi avete cercato quanto più possibile di nascondervi!

Nella vostra giornata, quindi, ci sono degli ottimi sviluppi per quanto riguarda la sfera sentimentale: fate tesoro degli accadimenti di oggi!

Il lavoro ha, giustamente, preso una piccola pausa e vi trovate finalmente liberi di dedicarvi a voi stessi.

Questo è il momento di mettere al primo posto la salute e l’estetica: datevi da fare, senza scordare il relax. Giornata ottima per oziare nel letto.

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 9

Oroscopo oggi Capricorno

La giornata del Capricorno avrà, sicuramente, dei momenti confusi nei quali, purtroppo, non saprà spiegarsi i suoi stessi comportamenti.

Cercate di avere pazienza con voi stessi e ricordatevi quando vi sono stati vicini gli altri. Quello che vi manca è semplicemente una base dove poggiare i piedi ed iniziare a costruire il vostro futuro.

Per oggi, quindi, non arrovellatevi cercando una soluzione che non c’è: in amore va tutto bene ed il lavoro, specialmente quando siete in forma, vi premia sotto tutti i punti di vista.

Lasciate che la giornata di oggi passi senza fare troppi danni: domani andrà tutto sicuramente meglio.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Caro Acquario, lascia stare programmi troppo stretti oppure missioni impossibili della vigilia della vigilia.

Quel che è fatto è fatto e non preoccuparti: hai fatto abbastanza.

Ti trovi in una situazione perfetta: le stelle ci dicono che l’amore ti circonda e che il lavoro che hai svolto fino adesso non solo è tanto ma verrà anche ricompensato.

Cerca di praticare un po’ di relax, iniziando dalla cura di te stesso. Hai bisogno di qualche regalo: arriveranno presto!

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo di oggi 23 Dicembre Pesci

Cari amici dei Pesci, nella giornata di oggi vi fate prendere da qualche nostalgia imprecisata, che arriva a rovinare il vostro umore.

Vi sentite disancorati, senza una prospettiva. Fantasticate di un nuovo lavoro o di amori irraggiungibili.

Cercate di tenere i piedi per terra, altrimenti questa si rivelerà una giornata veramente triste!

Nella vostra vita c’è tanto, faticate solo a vederlo: forza, tutto migliorerà presto.