Bere acqua calda può fare molto bene alla nostra salute. Ecco perché: i motivi di un’abitudine che può essere molto importante

E’ ormai più o meno risaputo che bere acqua calda può fare bene alla salute. E del resto questa è un’abitudine che in molti (in particolare le donne) hanno. In genere, è bene saperlo, bere molta acqua fa bene sempre e in ogni caso. E’ il contributo più efficace per mantenere l’organismo idratato (anche la pelle) e depurato, favorendo la diuresi. Però, nelle stagioni fredde si tendere a bere molto meno, a causa delle temperature più basse.

Con il freddo e l’umidità si perde il senso della sete, e si beve meno. In realtà è fondamentale bere tanto. E in particolare bere acqua calda (sì, non tiepida, ma calda) fa decisamente bene alla salute. Già detto dell’idratazione, l’acqua calda può aiutare con il gonfiore addominale, la flatulenza ma anche la stitichezza. Può essere un valido e naturalissimo aiuto anche contro le emorroidi.

Perché fa così bene

L’idratazione è fondamentale: se vediamo che il colore delle nostre urine è scuro, “carico”, è un segnale che il nostro corpo ha bisogno di più acqua. L’urina, in genere, dovrebbe essere sempre parzialmente trasparente. L’acqua calda aiuta molto con i problemi intestinali: quando beviamo poco, l’apparato digerente trattiene l’acqua che è presente nei cibi che ingeriamo. Ecco perché spesso si sente lo stomaco indolenzito, arrivando fino alla vera e propria stitichezza.

I problemi intestinali: risolverli bevendo più acqua

Discorso simile per il gonfiore addominale: quando ci sentiamo gonfi è bene bere molta acqua, soprattutto se calda. In questo modo si facilità la digestione e l’evacuazione, liberando l’intestino dalla fastidiosa sensazione. Ecco perché bere acqua calda è un ottimo rimedio contro la stitichezza. E poi ci sono le emorroidi, che spesso sono collegate alla stitichezza. In questo caso, oltre l’acqua calda è bene consumare molta verdura, cruda e cotta, ma anche frutta e legumi: per questi il consiglio è di mangiarli passati o frullati.

