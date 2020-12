Cosa fare se esce troppo fumo dal tubo di scarico dell’auto? Troppo fumo dalla marmitta della nostra auto può essere molto pericoloso

Forse non sempre ci facciamo caso, ma se notiamo, le auto moderne non emettono più fumo dai tubi di scarico. La marmitta delle auto più recenti non butta fuori il fastidioso e puzzolente fumo bianco o grigio. Questo capitava con le auto vecchie: in particolare quelle a diesel, che emettevano un fumo grigio o nerastro, piuttosto denso. A volte può capitare che quando fa molto freddo le marmitte delle auto emanino un fumo bianco, che sembra quasi nebbiolina. In quel caso, però, si tratta soprattutto di condensa dovuta allo sbalzo di temperatura. Ovviamente, non vedere il fumo dalle marmitte non vuol dire che le auto non abbiano emissioni, anzi.

Fumo dalla marmitta: quando preoccuparsi

Ma queste, grazie alle marmitte cosiddette “catalitiche” (concetto tecnicamente superato, ma rende l’idea) è un fumo poco fastidioso e praticamente invisibile. Ovviamente, nel caso di auto elettriche le emissioni sono effettivamente assenti, ma è un altro discorso. Tuttavia, se dovesse capitare che la nostra auto, seppur piuttosto nuova, emetta fumo bianco, grigio o addirittura nero, dobbiamo subito allarmarci. Diverso il discorso è se la nostra macchina (ma anche furgone, camion o van) emettono fumo: se si tratta di un veicolo vecchio, con molti chilometri e (soprattutto) alimentato a Diesel, questo è anche normale.

Invece, quando vediamo fumo uscire dai tubi di scarico di un’auto nuova dobbiamo preoccuparci? Sì. Non è mai un buon segno e potrebbe essere sintomo di un guasto. Di solito, il problema è dovuto alla marmitta, ma non è detto. Per prima cosa, come detto prima, bisogna guardare il colore del fumo: più scuro è, peggio è. Se dovesse essere grigio, più o meno scuro, abbiamo sicuramente un’alimentazione a Diesel e un tubo di scarico sporco. Se invece il fumo è azzurrino, il problema è dovuto alla camera di scoppio: in questo caso lo vediamo solo nelle auto a benzina.

Non confonderlo con la normale condensa

In entrambi i casi non si tratta di guasti gravi. Un altro motivo del fumo dalla marmitta è una presenza eccessiva di olio nel motore, e quindi nel serbatoio. Forse si è un po’ esagerato: meglio rimuovere l’olio in eccesso con un tubicino, meglio se con una pompa. In ogni caso è sempre importante far controllare la marmitta. Se il fumo è bianco, e questo vale anche per le auto a benzina, potrebbe trattarsi di acqua nelle camere di scoppio. In questo caso il problema dovrebbe essere associato alla temperatura del motore che si alza rapidamente. Fare attenzione.

Attenzione alla guarnizione della testata

In ogni caso, cerchiamo di non confondere questo fumo con quello della normale condensa quando fa freddo: se si tratta di condensa, il fumo (ma in realtà vapore) svanisce in pochi istanti. Se persiste nell’aria allora è “fumo” vero. Una problematica grave legata al fumo dalla marmitta può essere individuata se questo persiste durante la marcia: facciamoci seguire da qualcuno per verificare, anche se a volte si può vedere anche dal retrovisore. Verificare che non ci sia un problema sulla guarnizione sulla testa del cilindro: se così fosse il problema è grave e bisogna intervenire con urgenza, pena un danneggiamento serio (talvolta irrimediabile) del motore.

