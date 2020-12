Belen Rodriguez infrange un nuovo record: l’annuncio a Striscia la Notizia

Belen Rodriguez ha infranto un nuovo record. L’ex di Stefano De Martino, come rivelato a Striscia La Notizia, è la prima a riuscirci.

Belen Rodriguez è uno dei personaggi più amati e chiacchierati del piccolo schermo degli italiani. La bella modella argentina, anche verso la fine dell’anno, continua il suo percorso fatto di successi, senza mai fermarsi. Questa sera, infatti, durante il corso della puntata di Striscia La Notizia è stato confermato che ha aggiunto altro importante tassello alla sua carriera, infrangendo un nuovo record. Quale?

Belen Rodriguez è il personaggio che ha ricevuto più tapiri di Striscia. La bella modella argentina ne ha ricevuti ben 29, seguita poi da Fiorello con 25 e Antonio Cassano con 15. Un vero e proprio record infranto dalla Rodriguez, che durante il corso della mini intervista ha anche parlato della sua relazione con Antonino Spinalbese.

Striscia La Notizia, Belen Rodriguez chiarisce: “A volte può succedere”

Durante il corso de suo intervenuto a Striscia La Notizia, Belen Rodriguez ha anche replicato alle continue critiche mosse dai gossip che la vedrebbero aver avuto un po’ di relazioni amorose durante il corso di questo tormentato 2020. La bella modella argentina non ha negato assolutamente nulla, facendo però notare che come ci sono persone che stanno per tutta la vita con un solo partner, c’è anche chi ha purtroppo la sfortuna di non incontrare subito l’amore della sua vita.

“La vita è lunga e durante il corso di essa può capitare che si abbia più di una persona al proprio fianco” ha commentato Belen, che di recente ha lanciato una frecciata a Stefano De Martino. “Mia madre è stata solo con un uomo, mentre io nel mio caso no“ ha commentato senza troppi giri di parole, facendo capire che nella sua vita non c’è assolutamente nulla di sbagliato o di così insolito come molti credono.

Belen Rodriguez a Striscia La Notizia ha infranto un nuovo record e ci ha tenuto a chiarire le cose come stanno a tutte quelle persone che da tempo criticano le sue scelte sentimentali.