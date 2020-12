La carta d’imbarco va sempre conservata, anche quando il volo è terminato e siamo già a casa. Gettarla potrebbe causarti seri problemi

La carta d’imbarco è un vero e proprio documento ma non tutti conoscono la sua importanza, anche quando il volo è atterrato e siamo già diretti verso casa. Non dovrebbe mai essere gettata direttamente in un cestino dell’aeroporto, come capita spesso a molte persone che viaggiano. E’ un’abitudine che può essere molto pericolosa e causare gravi problemi a chi commette questa leggerezza.

Gettare via il biglietto di volo può creare problemi di privacy, anche piuttosto fastidiosi. Se anche voi siete tra coloro che la buttano come se fosse un comune pezzo di carta non fatelo più, è un gesto che facciamo con leggerezza ma è sbagliato. In questo articolo proviamo a spiegarvi il motivo.

La carta d’imbarco non va mai gettata, ecco il perché

Spesso le persone che viaggiano con l’aereo hanno una brutta abitudine: gettano via la il biglietto di volo nel primo cestino che trovano in aeroporto. E’ sbagliato e molto pericoloso. La carta d’imbarco è un vero e proprio documento, sul quale vengono trascritti molti dati personali del viaggiatore, anche se in prima battuta non si vedono.

Perché? Perché è tutto decifrabile attraverso il codice a barre che troviamo sempre sul bordo o sul fondo di questo documento. Questo codice a barre è presente su tutte le carte d’imbarco di qualsiasi compagnia aerea e permette l’accesso ai nostri dati personali e sensibili, come l’indirizzo di casa, la nostra mail, il nostro numero di telefono e anche ad alcuni dati finanziari se abbiamo acquistato il biglietto pagando con una carta di credito.

Per un hacker sarebbe un gioco da ragazzi accedere a questi dati. Inoltre, è sbagliato anche fotografare la carta d’imbarco. Molto spesso, con un eccesso di leggerezza ed ingenuità, molte persone fanno la foto e postano sui social la propria carta d’imbarco. Si tratta di un altro errore da non commettere, poiché dei malintenzionati potrebbero venire in possesso dei nostri dati privati.

E non sentitevi protetti se il vostro account Facebook o Instagram ha limitazioni per la privacy, basta uno screenshot o un download da parte di uno dei nostri amici “social” per finire nei guai. Anche chi non stampa la carta d’imbarco deve fare attenzione a non postare la versione digitale sui social.

Cosa dobbiamo, dunque, della carta d’imbarco quando il l’aereo è atterrato, il volo è ormai terminato e non ci resta che tornare a casa? Semplice, insieme alle nostre valigie va portata a casa anche la carta d’imbarco. A quel punto bisogna distruggerla in mille pezzi, possibilmente con un distruggi documenti, ma va bene anche manualmente.

E’ una leggerezza alla quale pochi pensano, perché per molte persone il biglietto di volo è soltanto un foglio, o addirittura una scocciatura da mostrare in aeroporto per accedere al proprio volo. Un malintenzionato potrebbe scoprire dove abitiamo o rubare i nostri dati sensibili, oltre che il nostro denaro.