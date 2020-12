By

Indovina il vip misterioso di oggi. La riconosci? In questa foto da bambina è con la mamma, qualche lineamento degli zigomi potrebbe aiutarti

Indovina il vip misterioso di oggi, riesci a riconoscere la bambina che c’è in questa foto? In questo scatto è con la madre e qualche lineamento potrebbe esserti di grande aiuto. Soprattutto la parte degli zigomi è cambiata pochissimo, potremmo addirittura azzardare che siano identici. Segno evidente che questa bambina non ha mai avuto bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica. E ha fatto bene!

Questa foto è stata scattata all’inizio degli anni ’80, quando il vip misterioso di oggi era ancora una bambina. Accanto a lei c’è la madre, alla quale forse assomigliava più da piccola che oggi. Se cercate di indovinare il personaggio guardando la madre potreste confondervi e andare fuori strada, oggi non assomiglia alla sua mamma, nonostante questa signora fosse una bella donna all’epoca e il vip misterioso lo sia oggi.

Il personaggio che vi proponiamo oggi è molto celebre in Italia, mentre è poco nota all’estero, tranne che per gli italiani che vivono oltre confine ovviamente. E’ una donna che ha iniziato la sua carriera all’inizio del nuovo millennio ed è diventata famosa quasi subito, quando era ancora molto giovane. E’ infatti molto raro che una ragazza della sua età riuscisse a sfondare nel suo lavoro così giovane, segno evidente dell’abbondanza di talento.

Questa bambina lavora nel mondo della televisione già da diversi anni, nonostante sia ancora abbastanza giovane. Ha iniziato a condurre trasmissioni di successo già nei primissimi anni della sua carriera. Questo è un chiaro segno di quanto la rete per la quale lavora da sempre abbia saputo credere in lei. E ha fatto bene. Perché le sue trasmissioni hanno sempre avuto un enorme seguito. Ormai è chiaro che parliamo di Caterina Balivo, uno dei volti più noti della Rai da tanti anni e conduttrice fino a pochi mesi fa dello show pomeridiano Vieni con Me, su Rai Uno.

Caterina Balivo, biografia e carriera

Nome : Caterina Balivo

: Caterina Balivo Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Nazionalità : italiana

: italiana Data di nascita : 21 febbraio 1980

: 21 febbraio 1980 Età : 40

: 40 Altezza : 173 cm

: 173 cm Peso : 64 kg

: 64 kg Occhi : castani

: castani Capelli : castani

: castani Numero di scarpe : 41.5

: 41.5 Tatuaggi : nessuno

: nessuno Misure : 89-67-94

: 89-67-94 Dove vive : Roma

: Roma Compagno attuale : Guido Maria Brera, co-fondatore e amministratore del Gruppo Kairos

: Guido Maria Brera, co-fondatore e amministratore del Gruppo Kairos Ex fidanzati/mariti : Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico

: Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico Segno Zodiacale : Pesci

: Pesci Account ufficiale Facebook : Facebook

: Facebook Account ufficiale Twitter : Twitter

: Twitter Account ufficiale Instagram : Instagram

: Instagram Professione: conduttrice televisiva ed ex modella

Caterina Balivo nasce a Napoli, nel quartiere Secondigliano, il 21 febbraio 1980, sotto il segno dei Pesci. La sua famiglia è originaria di Aversa, un comune non molto distante dalla periferia settentrionale di Napoli ma in provincia di Caserta. Caterina cresce proprio ad Aversa e ottiene la maturità classica nel 1999. Sin da piccola dimostra una grossa curiosità per la televisione ma inizia a lavorare come modella.

Nel 1999 partecipa a Miss Italia, quell’anno condotto da Fabrizio Frizzi, con il titolo di “Miss Amarea Moda Mare Campania”, classificandosi terza nella classifica finale, dietro Elisa Pelatti e Manila Nazzaro, che vince quell’edizione. Nello stesso anno fa il suo esordio in televisione a Scommettiamo Che, condotta ancora da Fabrizio Frizzi. E’ una delle vallette del programma, che va in onda su Rai Uno in prima serata.

Negli anni successivi continua a lavorare in diverse trasmissioni della Rai, finché nel 2003, dopo aver partecipato all’edizione estiva, non le viene data la possibilità di condurre Unomattina. Lavorerà al programma di punta del mattino fino al 2005, accanto a Franco Di Mare e ad altri giornalisti che si alternano nel corso delle stagioni. Il 31 dicembre 2004 accompagna gli italiani alla mezzanotte accanto a Carlo Conti. L’anno successivo arriva la prima conduzione di un suo show.

Il 2005, infatti, è l’anno di Festa Italiana, il contenitore pomeridiano della Rai che le permette di arrivare al vero successo. Resta alla conduzione di questo programma fino al 2010, durante questi cinque anni diventa uno dei volti di punta della Rai, che le affida la conduzione di altre trasmissioni importanti come Telethon, Miss Italia nel Mondo e Pomeriggio sul 2.

Dal 2013 al 2018 conduce Detto Fatto, su Rai Due. Anche questo programma ottiene un grande successo grazie ad un seguito molto alto. Si tratta di un altro format pomeridiano, durante il quale Caterina Balivo si occupa di vari argomenti, intervista ospiti con domande personali o più leggere. Dal 2018 il programma passa nelle mani di Bianca Guaccero, mentre la Balivo torna su Rai Uno per condurre Vieni da Me, che va in onda sempre nel primo pomeriggio e ha un format più giornalistico. Dal 2020 il programma è condotto dalla giornalista Serena Bortone.

Caterina Balivo, vita privata del vip misterioso di oggi

Caterina Balivo è una gran tifosa del Napoli, ha spesso manifestato questa passione in diverse interviste. E’ stata legata a lungo con con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Attualmente è sposata con il manager finanziario Guido Maria Brera. I due hanno detto sì il il 30 agosto 2014, con rito civile, a Capri. Il 29 maggio 2012 Caterina e Guido hanno avuto il loro primo figlio, Guido Alberto, il 16 agosto 2017 nasce invece Cora, la secondogenita.