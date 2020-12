Indovina il vip misterioso di oggi. La riconosci? Guarda con molta attenzione questa posa, la vedremo spesso ballare ma non è una ballerina

Indovina il vip misterioso di oggi, riesci a riconoscere la bambina che c’è in questa foto? In questo scatto sta compiendo un gesto che le vedremo fare spesso quando diventerà famosa: sta ballando. Ma non è una ballerina professionista, anche se oggettivamente ballare è una cosa che le riesce molto bene, poiché l’ha fatto per molti anni, riscuotendo un notevole apprezzamento da tutto il pubblico italiano.

In questa foto la nostra vip misteriosa di oggi ha soltanto 7 anni ma già dimostra una classe ed un’eleganza che la contraddistingueranno da grande. Lo scatto è stato fatto nella seconda metà degli anni ’90 e questo lascia intendere che si tratta di una persona ancora abbastanza giovane, nonostante sia diventata un personaggio celebre già da tanti anni.

Quando era ancora minorenne, infatti, ha partecipato a Miss Italia ma gli italiani si sono abituati alla sua presenza nel piccolo schermo poco tempo dopo. Quando aveva appena 18 anni è diventata una delle veline più giovani di sempre per la trasmissione di Canale 5, Striscia la Notizia. Ed ha ballato sul bancone di ‘Striscia’ per tanti anni, insieme a Costanza Caracciolo. E’ anche la moglie di un calciatore che ha giocato tanti anni in Serie A.

Adesso è chiaro che stiamo parlando di Federica Nargi, modella, conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex velina italiana. Scopriamo qualcosa in più su Federica!

Federica Nargi, biografia e carriera

Nome : Federica Nargi

: Federica Nargi Luogo di nascita : Roma

: Roma Nazionalità : italiana

: italiana Data di nascita : 5 febbraio 1990

: 5 febbraio 1990 Età : 30

: 30 Altezza : 176 cm

: 176 cm Peso : 55 kg

: 55 kg Taglia : 38 (UE)

: 38 (UE) Occhi : castani

: castani Capelli : castani

: castani Numero di scarpe : 41

: 41 Tatuaggi : uno, poco sopra l’inguine

: uno, poco sopra l’inguine Misure : 84-63-89

: 84-63-89 Dove vive : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Compagno attuale : Alessandro Matri, ex calciatore professionista

: Alessandro Matri, ex calciatore professionista Ex fidanzati : Francesco Botta, Francesco Arca

: Francesco Botta, Francesco Arca Segno Zodiacale : Acquario

: Acquario Account ufficiale Facebook : Facebook

: Facebook Account ufficiale Twitter : Twitter

: Twitter Account ufficiale Instagram : Instagram

: Instagram Professione: Showgirl, conduttrice televisiva, modella ed ex velina

Federica Nargi nasce a Roma il 5 febbraio 1990, sotto il segno dell’Acquario. I suoi genitori sono di origini campane, precisamente il padre Claudio proviene da Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino, e sua madre Concetta da Boscoreale, in provincia di Napoli. Sin da piccola sviluppa una forte passione per la danza, che la spinge a frequentare anche una scuola.

Nel 2007 partecipa a Miss Italia dopo aver ottenuto il titolo di Miss Roma. Si classifica undicesima. L’anno successivo partecipa alle selezioni per le nuove veline, dopo l’addio di Melissa Satta e Thais Souza Wiggers. Insieme a Costanza Caracciolo, viene scelta per ballare sul bancone di Striscia la Notizia e continuerà a farlo fino al 2012, ottenendo un grandissimo successo.

Proprio grazie alla partecipazione a ‘Striscia’, inizia a girare diversi spot e diventa la testimonial di tantissimi marchi, che la scelgono per la sua notorietà ma soprattutto per la sua eleganza. Kia (2008), PosteMobile (2011), Valsoia (2011), Vodafone (2012), Yamamay (2013), Golden Point (dal 2013 al 2016 e poi nel 2020), Garnier (2015), Samsung (2017) e Netflix (2018) sono soltanto alcuni di questi.

Nel biennio 2017-2018 ha anche condotto due edizioni di Colorado, su Italia 1, insieme a Paolo Ruffini. Ha anche recitato in un film, Capitan Basilico 2 – I Fantastici 4+4, di Massimo Morini. E’ stata spesso ospite di diversi programmi televisivi di successo e nel 2015 è la stata la protagonista del video de Il bello d’esser brutti, uno dei tanti singoli di successo di J-AX.

Come ogni giovedì, vi aspettiamo questa sera – su Italia 1 – per una serata all'insegna del relax e del divertimento 😊@_PaoloRuffini // @NargiFederica // @FubelliGianluca pic.twitter.com/JLK8VTRTkW — Colorado (@Colorado_tv) November 23, 2017

Federica Nargi, vita privata

Prima di conoscere Alessandro Matri, Federica Nargi ha avuto un paio di flirt. Uno di questi è stato con Alessandro Botta, ex concorrente del Grande Fratello 8, l’altro pare sia stato con l’attore ed ex tronista Francesco Arca. Dal marzo 2009 è fidanzata con l’ex calciatore Alessandro Matri, con il quale ha avuto due figlie: Sofia, nata il 26 settembre 2016, e Beatrice, nata il 16 marzo 2019.