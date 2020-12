Le previsioni del meteo di sabato 26 dicembre. Scopri cosa ci riserva il tempo oggi, se farà freddo o nevicherà, se ci sarà pioggia o sole

Oggi è 26 dicembre, Santo Stefano, un giorno di festa che passeremo in maniera diversa rispetto al solito. Anche se gli spostamenti sono limitati in tutta Italia e non potremo raggiungere i nostri cari, è sempre una buona idea dare un’occhiata al meteo, per capire quale sarà il tempo di oggi, sabato 26 dicembre 2020.

Rispetto agli ultimi giorni, avremo un miglioramento del clima in quasi tutto il territorio italiano. Il picco del maltempo è ormai alle spalle, anche se in diverse zone d’Italia continuerà a nevicare anche a bassa quota. Per la giornata di oggi è prevista ancora pioggia in alcune aree della penisola, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ci riserva il meteo per questa giornata di Santo Stefano.

Previsioni meteo Santo Stefano: il maltempo si sposta al Sud

Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi, sabato 26 dicembre 2020 dal punto di vista meteorologico. Il freddo si sposterà soprattutto nelle regioni meridionali, dove avremo anche diversi fenomeni temporaleschi. Al Centro-Sud, la neve coprirà le zone dell’Appennino centrale e meridionale, anche a bassa quota. Temperature in miglioramento al Nord. Ecco il dettaglio delle previsioni meteo di oggi.

Nord Italia: nell’area settentrionale del nostro paese avremo un clima in netto miglioramento rispetto agli ultimi due giorni. Sarà un Santo Stefano con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni del Nord. Migliora il tempo anche in Pianura Padana e sulle Alpi. Temperature massime in rialzo, comprese tra i 6 e i 10 gradi.

Centro Italia: nelle regioni centrali avremo un clima instabile sull’Adriatico, con pioggia in pianura e neve fino a quote collinari. Clima decisamente migliore sul versante tirrenico, con forti schiarite e pochissime possibilità di pioggia. Le temperature massime saranno in calo, comprese tra i 6 e gli 11 gradi.

Sud Italia: nelle regioni meridionali avremo un Santo Stefano decisamente negativo, almeno dal punto di vista del meteo. Il maltempo sarà presente in diverse regioni, soprattutto Campania, Puglia e Basilicata. Forti precipitazioni colpiranno queste aree. Neve anche in collina. Le temperature massime saranno in calo, oscilleranno tra i 10 e i 13 gradi.

I venti saranno deboli nelle aree settentrionali, dove avremo mari calmi o leggermente mossi nell’area Nord-Ovest. Stessa situazione sul versante adriatico fino alla Puglia, dove forti raffiche renderanno i mari molto mossi. La situazione peggiore sarà sul versante tirrenico, specialmente sulla costa campana, dove il mare sarà molto mosso e le raffiche di vento saranno continue per tutto l’arco della giornata.