Cosa ci aspetta a Santo Stefano? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo di oggi, 26 Dicembre 2020 secondo le stelle!

Il Natale è appena passato e con lui, forse, anche tante delle tensioni che possono influire negativamente sulle nostre giornate.

Scopriamo insieme che cosa hanno in mente le stelle per tutti i segni dello zodiaco, nella giornata di oggi, sabato 26 Dicembre 2020!

La fine dell’anno si avvicina e con lei arriveranno anche tantissimi cambiamenti: pronti ad affrontare tutte le prove che ci porranno le stelle ed i pianeti?

Leggiamo insieme prima la classifica e poi le previsioni accurate per ogni segno dello zodiaco.

Oroscopo di oggi 26 Dicembre 2020: previsioni segno per segno

Oggi, ai primi posti della classifica troviamo Capricorno, x, x ed x: un 26 Dicembre meraviglioso, pieno di felicità e colpi di fortuna attende tutti coloro nati sotto questi segni!

A metà classifica ci sono Sagittario, Pesci, Ariete ed Acquario: per loro sarà una giornata tranquilla e di preparazione per il futuro. Cercate di non farvi prendere dalla frenesia o dalla malinconia e tutto andrà bene!

Agli ultimi posti, purtroppo, ci sono Leone, Scorpione, Vergine, e Bilancia: coraggio, si tratta solo di un brutto momento.

Come ogni giorno vi ricordiamo anche le nostre previsioni del meteo per la giornata di oggi, 26 Dicembre 2020: chi passerà dei brutti momenti potrà uscire a fare una passeggiata?

Oroscopo oggi Ariete

Una bella giornata serena e tranquilla per l’Ariete che, finalmente, è libero dall’oppressione di Giove e Saturno.

Adesso vi sembra di ragionare più chiaramente, di essere meno confusi e di sapere che cosa volete dalla vita.

Per ora, a quanto pare, avete delle decisioni da prendere ed anche molto importanti: non dovete affrettarle, però, e quindi potete godere per oggi della tranquillità e della pace della vostra casa, oppure dell’affetto delle persone più care.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Per il Toro stress e stanchezza sono ormai un lontano ricordo; oggi sarete felici e rilassati come non vi capitava da tempo!

Il lavoro, infatti, oggi non vi preoccupa, anzi: non dedicherete agli impegni ed alle responsabilità neanche un minuto!

Passerete una giornata splendida, circondati da amore ed affetto, ricaricandovi di energie e sentendo tutta la felicità che vi regala la Luna.

In amore sarete felici e comunicativi, recettivi ed immersi in un’atmosfera veramente magica. Insomma, per voi oggi sarà una giornata da sogno: godetevela!

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo di oggi 26 Dicembre Gemelli

Gli amici nati sotto il segno dei Gemelli hanno finalmente fatto pace con le festività. Di più! Sono riusciti a trovare il modo di coniugare feste natalizie e lavoro e stanno, proprio oggi, iniziando a preparare le basi per un futuro progetto che li potrebbe portare molto lontano!

La vostra sarà sicuramente una giornata proficua, animata da energie positive e dalla luce della Luna che tra qualche giorno entrerà nel vostro segno.

Questo è un periodo molto animato per voi ma, fortunatamente, in maniera estremamente positiva.

Fate tesoro dei vostri slanci di idee ed energie e non preoccupatevi: presto potrete tornare a lavoro!

Chi ha messo gli occhi su una persona potrà dirsi soddisfatto: i vostri sforzi creativi porteranno ottimi risultati!

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Cancro

Splendida giornata per il Cancro che riesce, finalmente, ad organizzare il suo tempo nella maniera che preferisce.

Siete felici di essere con i vostri cari e che tutto vada bene: oggi avrete modo di dividere i vostri impegni, tenere conto delle vostre responsabilità lavorative e ricaricarvi in vista del prossimo periodo.

L’amore, soprattutto per chi è in coppia, procede a gonfie vele e vi sentite tranquilli e rilassati.

Insomma, un’ottima giornata!

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

Nervosismo è la parola dell’anno legata al tuo segno, caro Leone, e la giornata di domani non farà differenza.

Qualcosa, veramente, non va tra te e qualcuno che ti sta molto vicino: c’è una tensione che non riesci a sciogliere o ad affrontare. Perché?

In amore, purtroppo, la giornata di oggi ti propina delle cocenti delusioni: per fortuna puoi contare su amicizie e persone sincere che, nella tua vita, non mancano.

Ti preoccupa il rientro al lavoro che porterà, sicuramente, nuove ansie e problemi nelle tue giornate.

Oggi possiamo solo consigliarti di cercare di non farti prendere dalla rabbia e vivere la giornata il più serenamente possibile. Ti rifarai presto.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Cari amici della Vergine, oggi purtroppo per voi non sarà una bella giornata. Avete troppi problemi e preoccupazioni che occupano la vostra mente e vi impediscono di vivere tranquillamente la giornata assieme ai familiari.

Effettivamente, soprattutto sul lavoro, il momento non è dei migliori: nei prossimi giorni dovrete tornare ad impegnarvi seriamente se non già da oggi.

Cercate di tenere alto il morale e pensate che si tratta solo di un periodo! Anche se il lavoro va male, poi, siete invece circondati da persone che vi vogliono bene.

Chi è in coppia può aspettarsi, comunque, una sorpresa carina nella giornata di oggi.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Bilancia

Tutti i nati sotto il segno della Bilancia, oggi, si troveranno di fronte una giornata difficile. Forse siete lontani da qualcuno di caro o proprio da quella persona speciale che ultimamente aveva iniziato a farvi battere il cuore.

Insomma, oggi passerete dei momenti difficili che, se non state attenti, rischiate di sfogare in maniera esagerata.

A farne le spese saranno le persone che vi stanno vicino adesso; fate attenzione, anche, a colpi di testa che riguardano il denaro.

Coraggio, le stelle indicano che il 2021 sarà l’anno per voi!

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

La giornata di oggi dello Scorpione inizia sotto una Luna contraria che potrebbe renderlo nervoso e preoccupato.

Oggi, quindi, la giornata potrebbe rivelarsi complicata e decisamente poco piacevole: fate attenzione alle parole che usate, soprattutto con il partner, e cercate, se possibile, di prendervi del tempo per stare da soli.

Leggete un buon libro, fate una passeggiata e cercare di ritrovare la pace: domani andrà meglio!

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi 26 Dicembre Sagittario

Anche oggi il Sagittario passerà una giornata tranquilla e felice. I vostri grandi progetti, per adesso, sono in fase di stallo sia sul lavoro che in amore.

Avete bisogno di tornare a poter essere padroni di ogni vostro minuto per rendere produttive le vostre giornate!

Avete imparato, però, che durante questi giorni è importante rilassarsi e rasserenarsi: preparate con cura i vostri piani per il futuro e vedrete che nessuno potrà fermarvi!

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Capricorno

Splendida giornata per il Capricorno che conferma un trend positivo che si svolge da qualche giorno.

Il finire del 2020, per voi, è stato decisamente positivo e felice: la giornata di oggi sarà particolarmente dolce sotto l’aspetto sentimentale.

Chi è in coppia potrebbe decidersi a fare un grande passo e guarda con fiducia al futuro. Se siete single, aprite bene gli occhi. Oggi è una giornata meravigliosa per gli incontri importanti!

Vi attende molto lavoro quando finiranno le vacanze: rilassatevi e godetevi la pace di questi giorni per poter tornare ancora più freschi in ufficio!

Amore: 9

9 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

L’influenza di Giove e Saturno nel tuo cielo si fa sentire: anche per l’Acquario la giornata di oggi sarà calma e tranquilla, se non fosse per una lieve irrequietezza legata al futuro.

Di certo, oggi, non potete stendere il progetto della vostra vita ma potete iniziare a pensare ai prossimi passi che volete compiere.

Fate affidamento sui vostri cari per passare la giornata di oggi in serenità, non dimenticatevi di rilassarvi e non preoccupatevi.

Il futuro vi aspetta e voi lo affronterete con grinta quando sarà il momento!

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi 26 Dicembre Pesci

Oggi i Pesci potranno passare una giornata finalmente tranquilla e serena. Avete capito che il vostro problema è legato ad insoddisfazione e malinconia derivante da qualcosa o qualcuno che, in questo momento, non si comportano come vorreste.

Forse è il caso di rivalutare alcuni rapporti della vostra vita ma, per fortuna, oggi potrete passare una giornata felice, preoccupandovi solo delle piccole cose.