Tutti i programmi tv di oggi 26 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Siamo arrivati al giorno di Santo Stefano, il santo patrono e protettore dell’Italia. La giornata del 26 dicembre rappresenta il “colpo di coda” del Natale, visto che solitamente è l’ultimo giorno di festa per poi cominciare ad attendere il nuovo anno.

Quest’anno, per i più fortunati che non lavorano la domenica, sarà invece l’inizio di un altro weekend di riposo. Dunque, dopo aver terminato i manicaretti di Natale, magari con una bella fetta di panettone o pandoro in mano, cosa c’è di meglio che rilassarsi davanti alla tv?

Per decidere cosa guardare vi lasciamo come sempre la nostra selezione dei migliori programmi tv di stasera: c’è di tutto, intrattenimento, cinema, sport e spettacoli vari. Non vi resta che proseguire nella lettura e scegliere cosa vedere stasera.

Programmi tv 26 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Se amate l’intrattenimento ed i giochi a premi, stasera non vi resta che sintonizzarvi su Rai 1. Carlo Conti condurrà infatti una puntata speciale di “Affari Tuoi”, o come comunemente viene chiamato “il gioco dei pacchi”.

I concorrenti però non saranno singole persone, ma alcune coppie che tenteranno insieme la fortuna. Dall’altra parte, dietro ai pacchi, ci saranno dei vip ed alcuni di loro si esibiranno durante la puntata.

Se invece amate i documentari, su Nove ci sarà uno speciale dedicato alla vita del cantante dei Queen Freddie Mercury.

Film in tv oggi: termina la saga di Harry Potter

Se invece avete deciso di gustarvi un bel film, questa sera non potete perdervi l’ultimo episodio della saga di Harry Potter “I doni della morte parte 2”. Per il resto ci saranno pellicole di vario genere, molte ovviamente a tema natalizio.

Questa la lista di tutti i film in prima serata:

Rai 2 21:05 Natale alle Hawaii

21:05 Natale alle Hawaii Rai 3 20:30 Ballerina

20:30 Ballerina Rai 4 21:20 Kingsman: Il cerchio d’oro

21:20 Kingsman: Il cerchio d’oro Rai Movie 21:10 Il patriota

21:10 Il patriota Canale 5 21:21 Harry Potter e i doni della morte: Parte II

21:21 Harry Potter e i doni della morte: Parte II Italia 1 21:40 Il Ciclone

21:40 Il Ciclone Rete 4 21:22 The Terminal

21:22 The Terminal Iris 21:03 Die Hard – Duri a morire

21:03 Die Hard – Duri a morire Italia 2 21:10 Il villaggio dei dannati

21:10 Il villaggio dei dannati La 5 21:10 Operation Christmas

21:10 Operation Christmas Cielo 21:15 Profumo

21:15 Profumo Rai Premium 21:20 L’Uomo che Sognava con le Aquile

21:20 L’Uomo che Sognava con le Aquile La7 21:15 Il matrimonio che vorrei

21:15 Il matrimonio che vorrei TV8 21:30 Un Natale da Cenerentola

21:30 Un Natale da Cenerentola Italia 7 Gold 21:15 El Cid

21:15 El Cid TV2000 21:28 Ad occhi aperti

21:28 Ad occhi aperti Rai Gulp 20:40 Gli eroi del Natale

20:40 Gli eroi del Natale Rai Storia 21:10 La banda degli onesti

21:10 La banda degli onesti Paramount 21:10 Piccole donne

21:10 Piccole donne Spike 21:30 Brooklyn’s Finest

21:30 Brooklyn’s Finest Canale 20 Mediaset 21:04 I guardiani del destino

21:04 I guardiani del destino Cine 34 21:00 Johnny Stecchino

21:00 Johnny Stecchino TeleReporter 21:00 A casa di nonna

Programmi di oggi: lo sport in tv

Per quanto riguarda lo sport, il calcio è fermo in Italia e riprenderà soltanto il 3 gennaio. Nel frattempo gli amanti del football si riverseranno sicuramente sulla Premier League che, come di consueto, gioca anche durante le feste di Natale. Oggi è in programma il “Boxing Day”, e stasera alle 21 ci saranno due partite: Manchester City-Newcastle e Sheffield United-Everton.

Per chi ama il futsal, stasera su Rai Sport ci sarà il match del campionato italiano di Calcio a 5 tra Mantova e Came Dosson: fischio d’inizio alle 20.40.