Un test molto efficace e che si basa semplicemente sul modo in cui ti siedi a terra. Scopri assieme a noi quel qualcosa di te che non sapevi.

Il sedersi a terra rivela non poco del tuo carattere, è infatti esso stesso un metodo con cui si riesce a comprendere qualcosa di se stessi senza necessariamente doversi scervellare più di tanto.

Tutti noi esseri umani in automatico ogni giorno compiamo delle azioni che molte persone considerano senza un particolare significato nascosto interiormente. In realtà il corpo ha un proprio linguaggio ed è pronto ad esprimerlo in vari modi.

Prova a fare questo test assieme ad uno dei tanti proposti che potrebbe esserti molto utile a scoprire quel qualcosa che di certo non pensavi di comprendere attraverso una riflessione sul modo in cui ti siedi.

E tu come ti siedi?

Il modo in cui ti siedi indica molto su di te: provare il test per credere

Ormai è molto raro doverci sedere a terra, da bambini lo si fa spesso. Tuttavia il modo in cui ci si siede a terra difficilmente lo cambiamo durante la nostra vita. Focalizzati quindi sul modo in cui ti siedi e così potrai comprendere qualcosa su di te. Dai un’occhiata a quanto segue per comprendere quel tratto nascosto che viene espresso tramite il tuo corpo.

Se pratichi il sedersi con le gambe incrociate:

Se finite molte volte a sedervi con le gambe incrociate quando vi sedete sul pavimento allora quasi con certezza vuol dire che preferite la praticità e la razionalità. Quello che accade oggi è per voi la vostra cosa più importante e volete viverla in ogni sua singola sfumatura e rotondità. A voi non interessa né il passato già avvenuto né il futuro che potrebbe avvenire. Gradite le gioie date dallo stare in compagnia degli altri e questi ultimi amano il vostro saper essere coinvolti completamente nei momenti cruciali della conversazione o della relazione interpersonale.

Se invece preferite sedervi in modo laterale:

Se vi capita di mettervi seduti a terra in modo laterale, magari distesi e poggiati su un braccio, siete una persona a cui piace la socialità, ma sempre ponendo una sorta di distacco fra voi e gli altri. Cercate di sapere di più sugli altri, ma senza finirvi coinvolti. Ciò dimostra che siete un soggetto saggio, dotato di una spiccata intelligenza e perspicacia.

Se infine riscontrate invece di preferire di sedervi in maniera reclinata:

Se invece amate sedervi in maniera distesa all’indietro, quasi come se voleste sdraiarvi per terra, questo sta a significare che siete delle persone fondamentalmente tranquille, con i nervi tenuti saldi e cercate di trasmettere la vostra serenità intorno a voi. Le difficoltà non le affrontate direttamente, ma attendete che si assentino da sole. Gradite stare insieme alle persone che amate e non vi curate eccessivamente degli altri che non fanno parte della vostra vita.

E voi, in che modo vi sedete?