Quali sono gli eroi migliori da usare su Hearthstone Battlegrounds dopo la patch 19.2? Ecco la tier list aggiornata

Da qualche giorno la Blizzard ha rilasciato la nuova patch di Heartstone che, come sempre, va a modificare tutte le modalità di gioco introducendo nerf e buff a tutte le classi.

Per quanto riguarda Heartstone Battlegrounds, ovvero la modalità di autochess disponibile già da molti mesi, ci sono stati molti cambiamenti. Vediamo insieme i più significativi.

Innanzitutto sono state introdotte delle nuove spell che, durante la vostra sessione, vi permetteranno di modificare sensibilmente l’andamento del game. Queste magie saranno disponibili dopo alcuni turni nella taverna di Bob. Sono stati introdotti anche dei nuovi servitori neutrali, tra i quali spicca sicuramente Elistra, una 7/7 con taunt e scudo divino che vi permetterà di attutire molti danni.

Ma come sempre la scelta fondamentale per arrivare nelle prime 4 posizioni e vincere la partita è quella dell’eroe. Dopo vari giorni di test sono stati resi disponibili i dati che permettono di stilare una classifica accurata dei migliori personaggi da scegliere per arrivare nelle prime posizioni.

Heartstone Battlegrounds, la tier list completa degli eroi

Con la rimozione di Galakrond e del minion “Mutaforma Zerus”, l’eroe che si attesta in prima posizione ed in Tier S è Elise Cercastelle che, grazie al potere di “discoverare” un minion corrispondente al livello della vostra taverna, permette ai giocatori di piazzarsi stabilmente in top 4. Altri eroi che hanno avuto dei buff interessanti sono Sghigno il Pirata e Zefris. Ecco la tier list completa.

Tier S – Eroi Straordinari (3.00 AVG o superiore)

Elise Cercastelle

Tier 1 – Eroi Migliori (4.00 – 4.30 AVG)

Guardiana OMU

Ragnaros

Akazamzarak

Al’Akir

TIER 2 – Eroi generalmente forti (4.31-4.70 AVG)

Paolo il Caduto

Re dei Lich

Arcicattivo Rafaam

Millhouse Manalampo

Maiev Cantombroso

Rakanishu

Ysera

C’thun

Reno Jackson

Sghigno il Pirata

Sire Jaraxxus

Kael’Thas Solealto

Ser Pinnus Mrrgglton

Yogg-Saron

Zefris il Grande

Millefica Manalampo

Alexstrasza

Sindragosa

TIER 3 – Eroi deboli (4.71-4.80 AVG)

Nozdormu

Pezzacarne

Jandice Barov

Piramatta

Silas Lunacupa

Tutti gli eroi rimanenti sono piazzati nel Tier 4 e vi sconsigliamo vivamente di “pickarli” al momento della scelta iniziale, soprattutto se avete acquistato il Pass Battaglia e potete dunque scegliere tra 4 personaggi.

Va da se che ogni suggerimento è comunque secondario rispetto al vostro stile di gioco e alle tribe disponibili nella lobby in cui partecipate. Vi conviene provare anche i nuovi “Dei Antichi”, tra cui sicuramente spicca C’tun grazie al suo hero power che buffa i minion.